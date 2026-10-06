La entrevista con Moria Casán podría complicar a “Pity” Álvarez en la evaluación para definir si sigue el juicio

"Pity" Álvarez durante una de las audiencias junto a dos de sus abogados Luciana Comerci y Sebastián Queijeiro (Foto/Maximiliano Luna)

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El escenario del juicio contra “Pity” Álvarez podría volver a cambiar. Después de que su internación obligó a frenar el debate por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, el músico fue evaluado este lunes por el Cuerpo Médico Forense y, según pudo saber Infobae, todo indicaría que está en condiciones de seguir siendo sometido al proceso penal. La entrevista con Moria Casán habría inclinado la balanza.

El estudio comenzó a las 13 y se realizó de manera presencial en la sede de Lavalle 1429. La pericia había sido ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 después de resolver que el debate quedara en pausa ante la necesidad de contar con un nuevo diagnóstico sobre las condiciones actuales del acusado y determinar si sus garantías constitucionales están resguardadas.

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Del estudio interdisciplinario participaron un psicólogo y un psiquiatra del Cuerpo Médico Forense, además de los dos peritos de parte designados por la defensa, los psiquiatras Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego. Álvarez llegó acompañado por sus abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro y por su madre, Cristina Congiu.

"Pity" Álvarez fue trasladado al cuerpo Médico Forense en ambulancia. Llegó acompañado por sus abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro y por su madre, Cristina Congiu (Video/DDM)

Hasta el final de la tarde, del lado de la defensa mantenían hermetismo sobre lo ocurrido durante la entrevista, cuyo contenido es confidencial.

Ahora, la expectativa está puesta en las conclusiones, que esperan que sean incorporadas al expediente este martes. Será entonces cuando se conozcan los fundamentos de los profesionales y, posteriormente, el tribunal deberá resolver los próximos pasos.

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Sin embargo, este medio accedió a información que podría anticipar que Álvarez está en condiciones de seguir adelante con el juicio.

Es que, entre el material que tuvieron a disposición los peritos aparece un elemento que cobra especial relevancia: la entrevista telefónica que Álvarez le dio a Moria Casán el martes 29 de septiembre, mientras todavía estaba internado en el Hospital Tornú.

"Pity" Álvarez habló con Moria Casán: "Me va a explotar la cabeza"

El registro no llegó a los profesionales de manera casual. El viernes pasado, el fiscal general Sandro Abraldes presentó tres videos y pidió que fueran puestos a disposición del Cuerpo Médico Forense porque consideró que “podrían ser de relevancia para su dictamen”.

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El primero que individualizó fue, precisamente, la conversación telefónica con Moria. Durante aquella entrevista, Álvarez habló del juicio y de los cuestionamientos sobre sus condiciones para afrontarlo. Se refirió, entre otras cosas, a quienes ponían en duda su cuadro porque podía subir a un escenario, recordar las letras de sus canciones y sostener un recital, pero tenía dificultades para participar del proceso judicial.

“Yo no me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron”, afirmó. Y contó cuál era el cuestionamiento que, según él, había surgido después de sus últimas presentaciones: “Como vieron que no fui un cachivache, se fueron para el otro lado. Dijeron: ‘¿Cómo este muchacho puede dar treinta y tres temas sin olvidarse la letra, manteniendo un ritmo sin altibajos y no puede ir a juicio?’”.

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“Me bajó un poco la presión de escuchar a los peritos”, dijo el músico tras recibir el alta médica del hospital Fernández

En esa misma conversación “Pity” también habló de la crisis que había sufrido un día antes, cuando intentaban trasladarlo dentro del Tornú para que pudiera conectarse de manera remota a una audiencia. “Me pasó que el lunes colapsé. Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así como un brote psicótico. La verdad que yo no me acuerdo de nada”, relató. A la vez, aseguró: “Yo estoy en el mejor momento de mi vida, Moria”.

Los otros dos registros aportados por la Fiscalía también muestran a Álvarez hablando sobre su situación durante el juicio. Uno corresponde a declaraciones que realizó cuando recibió el alta del Hospital Fernández, el 2 de septiembre, después de haberse descompensado durante una audiencia. “Me bajó un poco la presión de escuchar a los peritos”, dijo entonces.

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El último es una entrevista que le dio a la periodista Florencia Rodríguez, de la TV Pública, en la antesala del tribunal durante la audiencia del 26 de agosto. Allí volvió a referirse al proceso: “No sé bien lo que está pasando. Supuestamente me están juzgando por algo que cometí. Acepto eso, me hago cargo, pero yo creo que ya lo pagué. Lo pagué, lo pagué. Lo estoy pagando”.

"Supuestamente me están juzgando por algo que cometí. Acepto eso, me hago cargo, pero yo creo que ya lo pagué", le dijo "Pity" a una periodista de la TVP

Abraldes solicitó además que los profesionales pudieran acceder a las grabaciones de las audiencias del juicio en las que estuvo presente el acusado. De las doce que se llevaron adelante, estuvo en ocho.

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Según fuentes vinculadas al caso, la entrevista con Moria habría tenido un peso relevante en la evaluación realizada este lunes, particularmente para analizar el razonamiento exhibido por el músico al hablar de su situación judicial. Sin embargo, habrá que esperar a conocer el contenido del dictamen para determinar qué valoración hicieron los profesionales de ese material.

Las partes esperan acceder al informe durante las próximas horas. Una vez incorporado al expediente, el TOC N°29 deberá poner sus conclusiones en conocimiento de las partes y resolver si están dadas las condiciones para reanudar el debate.

Álvarez, mientras tanto, permanece internado en una clínica psiquiátrica de Castelar, a la que fue trasladado el viernes desde el Hospital Tornú por orden de un Juzgado Civil.

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