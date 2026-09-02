“Pity” Álvarez recibió el alta médica tras descompensarse en pleno juicio: qué le pasó

"Pity" salió del tribunal en silla de ruedas (RSFotos)

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Luego de permanecer varias horas en el Hospital Fernández, “Pity” Álvarez fue dado de alta este miércoles por la tarde. El músico salió de la institución minutos antes de las 17.30, acompañado por su abogado Sebastián Queijeiro, su hermana Silvina y el Padre César, con quien mantiene una estrecha y profunda amistad desde hace más de 15 años.

Según confirmaron fuentes de la cartera sanitaria porteña a Infobae, los médicos determinaron que el malestar que sufrió el cantante durante el juicio se debió a un cuadro de hipertensión porque no había tomado su medicación diaria.

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“Le realizaron distintos estudios para descartar otras complicaciones, pero determinaron que la presión alta era la causa de cómo se sentía”, sostuvieron las mismas fuentes.

El músico se retiró del tribunal en silla de ruedas y fue trasladado al hospital Fernández

Álvarez había sido trasladado al Fernández cerca del mediodía, después de ser asistido por personal del SAME en los tribunales de la calle Paraguay.

El cantante había pedido permiso para ir al baño mientras declaraba una testigo, pero no regresó a la sala. Minutos después, una de sus abogadas informó al tribunal que se sentía mal.

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“Si hace falta llamen al SAME”, pidió el presidente del tribunal. De inmediato se dispuso un cuarto intermedio.

Para esa altura el músico había salido a tomar aire al patio del edificio de los tribunales. A pesar del frío, permanecía en remera de manga corta sentado contra la pared. “Estaba como sofocado”, contó a Infobae “Pachi”, su histórico jefe de seguridad. Mientras estaba allí, sus abogados le acercaron una Coca-Cola.

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El músico en el patio del Tribunal aguardando la llegada del SAME

A las 12.34 llegó una ambulancia del SAME. Los médicos lo revisaron allí mismo y constataron que tenía la presión y la glucemia elevadas. Durante la evaluación, y en presencia de esta cronista, uno de los profesionales le preguntó si había consumido cocaína. “Creo que sí”, respondió Álvarez. Todavía llevaba puesta una vincha con una linterna a la altura de la frente.