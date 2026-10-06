Compraba productos de belleza con la tarjeta de crédito de una mujer fallecida en 2020 y la detuvieron

Compraba productos de belleza con la tarjeta de una mujer fallecida: la Policía de la Ciudad allanó su casa y secuestró más de 400 artículos

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Una mujer de 55 años fue detenida días atrás en el barrio porteño de La Boca acusada de realizar compras con una tarjeta de crédito que no solo no estaba a nombre suyo, sino que la titular era una mujer que falleció en 2020.

Tras más de un año de investigación, personal de la Policía de la Ciudad logró identificar a la sospechosa y la detuvo en su propio domicilio, luego de meses de tareas encubiertas llevadas a cabo en distintos días y horarios.

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Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la causa se inició a mediados de 2025, luego de que las autoridades del Banco Provincia, entidad bancaria emisora de la tarjeta de crédito utilizada por la sospechosa, presentaran ante la Justicia una denuncia por presunta defraudación.

De acuerdo a la reconstrucción, la acusada, identificada como Clara Nimia Mendoza Espíndola, de 55 años, utilizaba la tarjeta de crédito que estaba a nombre de Marta Haydee Seveso, una mujer que, según pudo corroborar este medio, falleció el 14 de abril de 2020, hace más de seis años.

Los agentes de la DIC 4 de la Policía de la Ciudad hallaron más de 400 productos de belleza, en su mayoría de la marca Mary Kay.

Con total impunidad, la imputada realizó compras en diferentes comercios, donde generalmente adquiría costosos artículos de belleza.

La investigación del caso quedó en manos del juez Ariel Oscar Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, quien ante este escenario ordenó que la División Investigaciones Comunales (DIC) 4 de la Policía de la Ciudad lleve a cabo las tareas investigativas necesarias para establecer el domicilio de la sospechosa.

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Tras varios meses de tareas encubiertas, desplegadas en distintos días y horarios para no levantar sospechas de la mujer buscada ni de los vecinos de la zona, los agentes establecieron que residía en un domicilio ubicado sobre la calle Olavarría al 200, en el barrio de La Boca.

También le secuestraron, bolsos, carteras y una valija.

Fue así que bajo la orden del juez Lijo, el pasado 16 de septiembre, personal de la DIC 4 , con apoyo de una unidad de irrupción del DOEM, se presentó en la casa de Mendoza Espíndola y procedió a su detención.

Durante el procedimiento, los efectivos descubrieron que la imputada guardaba más de 400 productos de belleza —en su mayoría de la reconocida marca Mary Kay—, entre ellos perfumes, cremas, maquillajes, brochas y otros artículos de belleza, además de bolsos, carteras y una valija. También se secuestraron dos celulares, una notebook y dos dispositivos Posnet.

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Mendoza Espíndola fue notificada por infracción a los artículos 73 y 279 del Código Penal y quedó a disposición de la justicia.