Misterioso crimen en el barrio porteño de Palermo: hay dos detenidos y no descartan un posible ajuste de cuentas narco

Amplio operativo por el crimen de una persona en el barrio porteño de Palermo

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Un hombre de nacionalidad uruguaya fue asesinado este domingo a balazos dentro de un departamento situado en Costa Rica al 5200, en el barrio porteño de Palermo, donde, según relataron familiares de la víctima, irrumpieron entre tres y cuatro personas. El hombre había ingresado a la Argentina hacía algunas semana, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, los agresores entraron al inmueble sin violentar la puerta ni la cerradura. Una vez dentro, efectuaron varios disparos contra la víctima, que murió en el lugar.

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Las circunstancias en las que el grupo accedió al departamento forman parte de la investigación en la que interviene la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional. Los investigadores buscan establecer si la víctima conocía a quienes ingresaron y determinar la secuencia del ataque y el móvil. Según las fuentes, no descartan que se haya tratado de un ajuste de cuentas narco.

Dos sospechosos detenidos

La Policía de la Ciudad detuvo a dos sospechosos en las inmediaciones de Santa Fe y Bullrich, frente al predio de Regimiento de Infantería 1 “Patricios” del Ejército, en el marco de un operativo posterior al crimen. Además, encontró un arma que habría sido descartada y que será sometida a peritajes para establecer si fue utilizada en el homicidio.

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La Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo por el crimen de una persona en el barrio de Palermo

En el lugar, la fuerza de seguridad porteña colocó una carpa para proteger el arma -con la que creen se habían realizado los disparos- de los aspersores del parque, indicaron las fuentes.

La investigación continúa con la búsqueda de otros dos sospechosos que, según la información aportada por los familiares, habrían participado del ataque.