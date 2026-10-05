Crimen y Justicia

Encontraron muerto y maniatado a un hombre en su casa de Mendoza

El aviso al 911 fue realizado por un allegado de la víctima, preocupado porque no tenía noticias suyas desde hacía 48 horas. La Justicia ordenó una autopsia y realizó allanamientos

El hallazgo ocurrió en una casa ubicada a unos 2 kilómetros al norte de la Ruta Nacional 146 (Gentileza)
El hallazgo ocurrió en una casa ubicada a unos 2 kilómetros al norte de la Ruta Nacional 146 (Gentileza)
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Un hombre de 60 años fue encontrado muerto, boca abajo y atado de manos y piernas dentro de su vivienda de San Rafael, Mendoza. El hallazgo ocurrió el domingo por la mañana en una propiedad de calle El Monte al 2000, en Cuadro Nacional, luego de que un amigo de la víctima se acercara al lugar porque hacía dos días que no lograba comunicarse con él.

El testigo, de 33 años, advirtió que la puerta de ingreso estaba entreabierta y decidió entrar. En el sector de cocina-comedor encontró al hombre tendido en el suelo, por lo que llamó al 911.

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El aviso a la línea de emergencias ingresó pasadas las 9:35. Cuando llegaron los agentes de la Comisaría 62ª, confirmaron que no tenía signos vitales y resguardaron el domicilio para evitar alteraciones en la escena.

Efectivos de la Comisaría 62ª intervinieron tras el hallazgo del hombre sin vida en una vivienda de Cuadro Nacional
Efectivos de la Comisaría 62ª intervinieron tras el hallazgo del hombre sin vida en una vivienda de Cuadro Nacional

En la vivienda, también trabajaron el ayudante fiscal de turno, autoridades de las jefaturas Distrital y Departamental de San Rafael, peritos de Policía Científica, personal de Canes y de la Policía de Investigaciones.

Los especialistas relevaron el interior de la casa en busca de huellas, rastros y otros elementos que puedan aportar datos a la causa. Por las características del hallazgo, la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte.

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La Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense para realizar la autopsia, que deberá establecer la causa del fallecimiento. Además, se concretaron tres allanamientos en viviendas del callejón Salafia, donde secuestraron un teléfono celular para su análisis y citaron a los moradores a declarar en el Polo Judicial. Hasta el momento no se informaron detenciones.

Cuatro delincuentes golpearon y ataron a un jubilado en un asalto

Un jubilado de 75 años fue víctima de un asalto en el que cuatro delincuentes lo golpearon, lo amenazaron con un cuchillo y lo dejaron atado. El hecho ocurrió este sábado en una casa de calle 56, entre 8 y 9 ubicado en el centro de La Plata.

El episodio ocurrió en un sector de gran circulación diaria, cercano a los tribunales penales y a la Escuela Normal N°3. Esa ubicación forma parte de los elementos que serán evaluados para reconstruir los movimientos de los asaltantes. También se buscará determinar si hubo registros que permitan identificar a los responsables.

Según la denuncia, el hombre estaba solo cuando fue sorprendido por los asaltantes, que ingresaron al inmueble sin que se advirtieran daños visibles en puertas o ventanas. Durante cerca de una hora, lo llevaron por distintos ambientes de la vivienda mientras le exigían dinero, en particular dólares.

La víctima fue golpeada y recibió amenazas con un arma blanca. Antes de huir, los cuatro delincuentes ataron al jubilado de pies y manos. Una vez que logró liberarse, pudo salir de la casa y pedir ayuda.

El hombre sufrió lesiones en el rostro, el labio superior, la espalda, las muñecas y los pies. La denuncia fue radicada ante las autoridades, que solicitaron la intervención de Policía Científica y dispusieron un reconocimiento médico.

Los autores del hecho se llevaron un teléfono celular, documentación personal, tarjetas bancarias y un anillo de oro. Hasta el momento, no trascendió que haya personas detenidas vinculadas con el caso.

Uno de los puntos que intentan esclarecer los investigadores es la modalidad de ingreso al domicilio. La víctima no habría encontrado accesos forzados, por lo que se procura reconstruir cómo lograron entrar los atacantes.

Además, se detectó que una cámara del sistema de alarma estaba apagada al momento del robo. La pesquisa busca identificar a los cuatro hombres y establecer sus movimientos antes y después del ataque, ocurrido en una zona de alta circulación durante el día.

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