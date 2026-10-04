Crimen y Justicia

Denunciaron la desaparición de un nene de un año y lo encontraron muerto en un canal: hay cuatro familiares detenidos

La Fiscalía investiga el hecho como muerte dudosa y ordenó la aprehensión de los padres, una tía y la pareja de ella. Se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa del deceso

Un niño pequeño con la cara difuminada viste una sudadera naranja y gorro gris entre estructuras metálicas azules
La desaparición ocurrió cerca de las 11:30 horas y, dos horas después, su cuerpo fue encontrado en un canal de riego (Facebook: Movida Aguilares)
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El hallazgo sin vida de Brandon Eliseo Rearte, el nene de un año y ocho meses que era buscado en la localidad de Marapa, puso fin este sábado a un operativo desplegado en el departamento Juan Bautista Alberdi, Tucumán. Mientras el caso se encuentra bajo investigación, detuvieron a cuatro de sus familiares.

El cuerpo fue encontrado el sábado por la tarde dentro de un canal de riego en un sector situado detrás del barrio Héroes de Malvinas. Desde ese momento, la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo de Luciana Cecoti, investiga el hecho bajo la carátula de muerte dudosa.

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De manera preventiva, la fiscal Cecoti ordenó la detención de cuatro familiares del menor. Entre ellos, fueron identificados sus padres, Michel Aylen Chumba y Fabio Antonio Rearte; su tía, Micaela Luciana Rearte; y la pareja de esta última, Víctor Gustavo Cabana.

Según la reconstrucción de Los Primeros TV, la Policía recibió cerca de las 11:30 un llamado que alertó sobre la desaparición del niño en el barrio San Cayetano. Fue así que el personal de guardia de la Comisaría de Juan Bautista Alberdi se dirigió al lugar e inició un rastrillaje junto a vecinos y familiares por distintos sectores de la zona.

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Agentes policiales custodian a cuatro personas colocadas de espaldas frente a carteles de la Policía de Tucumán
Los cuatros familiares del menor que fueron detenidos, tras su hallazgo sin vida

A las 13:00 horas, la madre formalizó la denuncia por la desaparición. Sin embargo, media hora después, los equipos recibieron el aviso sobre la presencia de un cuerpo en un canal de riego ubicado en las inmediaciones del Loteo Elías, detrás del barrio Héroes de Malvinas.

El aviso fue dado por una vecina, que residiría a un costado del canal, alrededor de las 13:40 horas. Luego de que las autoridades acudieran al llamado, se pudo confirmar que se trataba del menor buscado. Durante el operativo en el que intervinieron el personal de la Comisaría Alberdi, dependiente de la Jefatura de Zona III, y la Unidad Regional Sur.

La hipótesis preliminar apunta a que el nene se habría caído o llegado al canal de riego en las cercanías del barrio San Cayetano y que la corriente lo habría desplazado hasta el punto donde fue localizado. Esa posibilidad forma parte de las primeras líneas de investigación, pero todavía deberá ser corroborada con las pericias y los resultados de la autopsia.

El secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Alberdi, Abraham Creche, confirmó públicamente la muerte durante una entrevista con V!VO Multimedios. Hasta ahora, no se difundieron conclusiones oficiales sobre el recorrido que pudo realizar ni sobre el momento preciso en que ingresó al curso de agua.

Agentes con uniforme y chalecos reflectantes permanecen de pie junto a una pequeña estructura y un congelador en un terreno arbolado
Los efectivos de la Policía de Tucumán y de la Policía Científica realizan peritajes en la zona donde fue encontrado el menor

Tras el hallazgo, la Fiscalía dispuso la intervención de personal de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal. Según Contexto Tucumán, los especialistas trabajaron en el canal y en sus alrededores para reunir elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Una vez que concluyeron las tareas de Policía Científica, el médico policial aconsejó practicar una autopsia. Ese estudio será central para establecer la causa y la data de muerte, además de determinar si existieron lesiones o indicios relevantes para la investigación.

Por otro lado, la figura de muerte dudosa permitirá a la Fiscalía avanzar con medidas de prueba antes de definir si el caso corresponde a un accidente, si hubo negligencias o si existió algún delito. Por eso, las autoridades evitaron adelantar conclusiones y señalaron que la investigación continuará a partir de los informes forenses y de las evidencias obtenidas.

El caso provocó una movilización de vecinos y allegados durante el rastrillaje y luego del hallazgo. A partir de ahora, la investigación deberá determinar cómo llegó el niño al canal, las circunstancias de su muerte y el grado de intervención que pudieron tener cada una de las personas detenidas.

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