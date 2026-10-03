Crimen y Justicia

Lomas de Zamora: una adolescente denunció que un vecino abusó de ella y su hermano lo mató a puñaladas

Ocurrió este viernes. La Justicia comprobó que el hombre fallecido tenía antecedentes en una causa por delitos sexuales. El acusado por el homicidio quedó detenido

Calle de tierra con casas de ladrillo, árboles en la acera izquierda, un auto gris estacionado a la derecha y cables aéreos
La zona donde ocurrió el hecho
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Un hombre de 34 años fue asesinado a puñaladas en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, luego de que una adolescente de 14 años lo denunciara por un presunto abuso sexual. Por el homicidio fue detenido el hermano de la joven, de 18 años.

El episodio ocurrió el viernes 2 de octubre, cuando familiares de la menor la hallaron dentro de la casa del hombre, identificado como Fabián Norberto Sosa, quien era vecino de la adolescente. Según fuentes policiales consultadas por Infobae, la chica estaba acostada y vestida sobre una cama.

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La familia había empezado a buscar a la joven después de que saliera sin avisar de la casa de su abuela, donde residía desde hacía dos semanas. Un llamado al 911 alertó luego sobre la presencia de un hombre y una menor en la propiedad lindera, ubicada en la zona de las calles Martell y Miatello.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron la vivienda incendiada. De acuerdo con la información reunida en las primeras horas de la investigación, vecinos habrían prendido fuego el inmueble luego de que los familiares encontraran a la adolescente.

Para ese momento, Sosa ya había sido trasladado al Hospital Allende. Ingresó con heridas punzocortantes en el abdomen y el muslo izquierdo y murió después de sufrir una descompensación, indicaron las fuentes.

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El hermano de la menor quedó detenido por el homicidio

Los investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora establecieron, a partir de testimonios, que el hermano de la adolescente sería el presunto autor de la agresión. El joven, de 18 años, fue detenido por el homicidio.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 19 de Lomas de Zamora interviene en la causa por la muerte de Sosa. En paralelo, la UFI N° 9 investiga la denuncia de abuso sexual presentada por la adolescente.

Según fuentes del caso, Sosa tenía antecedentes en una causa por delitos sexuales iniciada en 2012 y había estado detenido en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela. La investigación judicial busca determinar la secuencia completa de los hechos, establecer las responsabilidades penales correspondientes y precisar las circunstancias en las que se inició el incendio.

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