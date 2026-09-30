El último golpe de “El Polaquito”, un feroz femicida que cayó de forma misteriosa durante un robo en Moreno

"El Polaquito", con pedido de captura por un femicidio y detenido por un robo

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Tendido y fuera de combate por tiro en la pierna derecha, a la altura del tobillo, Damián Uriel Tobías “El Polaquito” Mendoza no pudo escapar, esta vez, de la Policía. Minutos antes, había entrado por una ventana a una casa de la calle Reservistas Argentinos, en Moreno, con una Bersa Thunder Pro 9 mm de la PFA, tal como se podía leer en la inscripción de la corradera del arma. Aunque tenía cargador colocado con siete balas intactas, “El Polaquito” no se animó a usarla contra los agentes que lo arrestaron por el robo.

Fuentes con acceso al caso indicaron a Infobae que todavía no saben quién le disparó al criminal de 26 años que tenía en su poder una campera deportiva y elementos personales de las víctimas, aún tirado en el suelo. El autor o la autora de la herida de arma de fuego, por ahora, quedará en misterio, tal como la identidad de los cómplices del delincuente, quienes lograron escapar antes de la llegada de los móviles. En la vivienda, los policías encontraron otra Bersa 9 mm, con 12 proyectiles en el cargador, sin impedimentos legales. La secuestraron.

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La secuencia ocurrió este domingo, pero detrás de la detención hay otras causas abiertas que tienen al mismo protagonista. Mientras era trasladado por una ambulancia del SAME a un hospital de la zona, el Grupo de Tareas Operativas de Moreno logró establecer la identidad del ladrón: estaban frente a un peligroso femicida con dos pedidos de captura, causas por disparo de arma de fuego, resistencia a la autoridad y encubrimiento agravado por delito grave. Lo identificaron a través de un software de reconocimiento facial que localizó puntos comunes entre su imagen y la foto con la que lo buscaban.

El femicidio de Sonia Villagra, el crimen que lo perseguía

El 11 de septiembre pasado, Sonia Mariela Villagra, de 45 años, estaba junto a su novio tomando bebidas en la esquina de San Pablo y San Cayetano cuando fue sorprendida por un hombre que caminaba por la calle, la vio e irrumpió en la escena. “Se le abalanza, discuten, saca un arma de la cintura y le dispara a pocos metros. La mató y se fugó”, resumió una fuente de la causa en la que interviene la UFI N°3, a cargo de Luisa Pontecorvo. Tres testigos reconocieron al agresor: “El Polaquito”. El móvil del femicidio aún no está claro, aunque apuntan a problemas previos entre ambos.

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Las armas secuestradas por la Policía tras la captura de "El Polaquito"

Vecinos de la víctima la describieron como una persona problemática, con adicciones y, sin embargo, buena persona. Tenía tres hijos, dos de ellos, menores de edad. Ninguno vivía con ella. “Era muy vulnerable a causa del consumo”, remarcaron los investigadores. En cuanto al presunto femicida, indicaron “se trata de una persona muy violenta, no tiene reparos con la vida de terceros”.

Un pedido de captura vigente desde 2023 y la prisión preventiva en camino

El femicida ya tenía un pedido de captura vigente desde el 8 de agosto de 2023, es decir, hace casi dos años por una tentativa de homicidio, que tramita en la UFI N° 8 de Gabriela Urrutia. En ese expediente, los detectives apuntaron a “antiguos problemas vecinales que habrían escalado en violencia”, según Semanario Actualidad.

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El disparo que impidió una nueva huída de “El Polaquito”, este domingo, ahora lo pone frente a sus causas pasadas. Para empezar, las fuentes consultadas señalaron que la fiscalía que lo acusa del femicidio de Villagra prepara ya el pedido de prisión preventiva de cara a un juicio en el que podría recibir la pena máxima establecida por el Código Penal.

El prófugo tenía en su poder una campera deprtiva y elementos personales de las víctimas