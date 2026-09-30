Condenaron a un joven por abusar de una compañera en un viaje de egresados: demandaron a la agencia por $548 millones

Rechazan los sobreseimientos en la causa por el viaje de egresados y elevan el caso a juicio

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Un tribunal de Bariloche condenó a un joven chaqueño a 6 años de prisión por abusar de una compañera de colegio de 17 años durante un viaje de egresados, al concluir que la adolescente había negado su consentimiento. Tras el fallo, la familia de la víctima inició una demanda civil contra la empresa Travel Rock S. A. por casi $548 millones, con un reclamo que incluye incapacidad, daño moral y psicológico, tratamientos de salud, pérdida de oportunidades y daño punitivo.

La sentencia de índole penal aún no está firme, y el acusado no podrá acercarse ni contactar a la víctima, ni salir del país.

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El episodio ocurrió durante la madrugada del 5 de octubre de 2024, mientras ambos estudiantes, oriundos de Chaco y compañeros de curso, participaban de un viaje de fin de curso en la ciudad rionegrina. La investigación determinó que la joven no deseaba mantener relaciones sexuales y que esa negativa no fue respetada.

El juicio, que se desarrolló entre el 5 y el 7 de agosto, analizó los mensajes de audio que la víctima envió poco después de lo ocurrido. En esos testimonios, que había compartido a su hermana, afirma que nunca había expresado su consentimiento.

También se evaluaron estudios toxicológicos para establecer, si había existido consumo de alcohol.

El tribunal, integrado por los jueces Sergio Damián Pichetto, César Ignacio Lafranchi y Marcos Rafael Burgos, concluyó que la adolescente no perdió su capacidad de decisión por esa causa, por lo que centró su análisis en la negativa manifestada durante el encuentro.

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Un joven aborda a una estudiante en una fiesta nocturna durante un viaje de egresados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa del joven sostuvo que las relaciones habían sido consentidas, pero los jueces consideraron que no había elementos suficientes para acreditar esa versión.

Como consta en la jurisprudencia, el fallo remarcó que el consentimiento debe mantenerse durante todo el acto, y puede retirarse en cualquier momento.

La ausencia de lesiones genitales, gritos, resistencia física o señales visibles de forcejeo tampoco fue interpretada como una prueba de consentimiento. Los estudios médicos posteriores no detectaron lesiones genitales en la víctima, pero el tribunal descartó que ese resultado permitiera inferir una relación consentida.

La Fiscalía había solicitado una pena de siete años de prisión y la querella pidió ocho. La defensa reclamó la aplicación de la sanción más baja prevista por la ley, y el tribunal fijó la pena mínima para el delito por el que fue condenado.

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Los jueces fundamentaron los 6 años de prisión en la gravedad del daño ocasionado, la falta de antecedentes penales del acusado, su juventud y su situación familiar y laboral. También resolvieron que se mantengan las restricciones de acercamiento y contacto.

La joven había viajado a la ciudad con un grupo de egresados (Municipalidad de Bariloche)

La demanda por daños y perjuicios

De forma paralela, la demanda contra Travel Rock S. A. tramita en el fuero Civil y Comercial de Chaco. La familia impulsó el reclamo por daños y perjuicios, al sostener que la empresa habría incumplido deberes de cuidado y seguridad de los estudiantes durante el viaje.

A raíz del abuso, Ignacio Sinkovich, abogado de la familia de la víctima, afirmó que la joven -hoy de 19 años- fue diagnosticada con depresión y tiene una incapacidad estimada del 30 por ciento. “Está en una clara desventaja y eso debe ser indemnizado por la Justicia”, sostuvo en diálogo con el medio chaqueño Noticiero 9.

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El reclamo, que exige una suma de $547.921.752,76, se apoya en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. La asesoría legal apunta a que la contratación del viaje obligaba a la firma a brindar seguridad y cuidado a quienes integraban el contingente.

Según la presentación, la agencia de viajes es responsable de permitir cambios de habitaciones y la circulación de adolescentes, sin los controles y cuidados necesarios. El planteo económico contempla las consecuencias físicas, psicológicas y laborales que la familia atribuye al episodio.