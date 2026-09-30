Economía

Luego de la suba en los surtidores, el Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles

Por medio del Decreto 1126, se tomó la decisión de prorrogarlo hasta el 1° de noviembre. Se busca no generar una presión adicional en los precios tras los incrementos que aplicaron las petroleras. Aunque para el 2027 se planteó un incremento de la recaudación por está vía

Trabajador con uniforme rojo y gorra Shell de pie junto a un dispensador de combustible Shell con múltiples mangueras y un expositor de aceites
El Gobierno postergó hasta el próximo mes la actualización del impuesto al combustible. (Foto: Maximiliano Luna)
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Luego del aumento que las petroleras aplicaron a los surtidores la semana pasada de hasta un 5%, este miércoles el Gobierno decidió postergar hasta el 1° de noviembre la actualización de los incrementos pendientes de los impuestos a los combustibles. La medida buscó evitar presiones adicionales sobre los precios en un momento en que el Ejecutivo apunta a consolidar la desaceleración de la inflación.

La decisión alcanzó a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Se oficializó mediante la Decreto N° 1126, que se publicó durante la madrugada en el Boletín Oficial, y extendió por un mes el cronograma de actualización que el Gobierno fijó a finales de agosto.

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El diferimiento se produjo después de una ronda de aumentos en las estaciones de servicio. YPF, Shell y Puma ajustaron sus precios entre 2% y 5%, según fuentes de la industria, mientras que YPF aplicó una suba de 1% durante el fin de semana. Los movimientos de las petroleras ocurrieron en medio de una suba del petróleo en el mercado internacional, con el Brent en torno a USD 105. Sin embargo, este miércoles se encuentra otra vez por debajo de los USD 100, lo que expone la volatilidad del precio internacional.

Este miércoles los futuros del barril de Brent cotizan en USD 98. (Foto: EFE)
Este miércoles los futuros del barril de Brent cotizan en USD 98. (Foto: EFE)

La postergación de los impuestos evitó que a los ajustes definidos por las empresas se sumara en octubre el impacto de los montos tributarios pendientes. El Gobierno demoró en forma sucesiva esas actualizaciones durante el año para limitar su traslado inmediato a los surtidores.

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La justificación

El Decreto estableció que los aumentos remanentes de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se aplicarán desde el 1° de noviembre. Sin embargo, se trata de una estrategia recurrente por parte del Gobierno.

Los incrementos corresponden a las actualizaciones acumuladas de 2024, 2025 y del primer y segundo trimestre de 2026. Por ley, esos montos se ajustan cada tres meses a partir de la evolución del Incide de Precios al Consumidor (IPC), aunque el Ejecutivo decidió diferir su vigencia plena en distintas oportunidades.

El texto recordó que el artículo 1° del Decreto N° 617/25 y sus modificatorios trasladó parcialmente al 1° de octubre de 2026 los efectos de los incrementos pendientes. Con la nueva medida, el Gobierno volvió a correr esa fecha por un mes. La resolución señaló que la postergación respondió al propósito de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Bajo ese argumento, el Ejecutivo resolvió que los incrementos remanentes no se apliquen durante octubre.

Evitar presión adicional

El diferimiento de los impuestos se vinculó con el objetivo de no agregar presión sobre los precios tras las subas que las petroleras aplicaron durante la última semana. El Ejecutivo busca sostener la desaceleración de la inflación después del 1,7% registrado en agosto.

Para septiembre, las proyecciones anticiparon un posible rebote en torno a 2% mensual, con una incidencia de los rubros de alimentos y bebidas. Lo que implicaría una aceleración de la inflación en caso de confirmarse. En ese contexto, el Gobierno optó por no trasladar en octubre los incrementos tributarios que quedaron pendientes.

Los combustibles tienen impacto sobre distintos costos de la economía, tanto por su peso directo en los precios de los surtidores como por su incidencia en el transporte. La postergación apuntó a evitar que la actualización de los impuestos se sumara a los ajustes que ya resolvieron las empresas.

Sigue el buffer

La semana pasada, las principales petroleras privadas aplicaron aumentos en los surtidores. Shell, Axion y Puma elevaron sus precios entre 2% y 5%, de acuerdo con fuentes de la industria. En ese escenario, YPF decidió aumentar 1% sobre el cierre de la semana. La empresa sostuvo un ajuste menor al aplicado por las otras compañías y mantuvo un esquema de buffer para absorber una parte de las oscilaciones del petróleo sin trasladarlas en forma inmediata a los consumidores.

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que el ajuste de precios de la petroleras sigue bajo el esquema de buffer. (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)
El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que el ajuste de precios de la petroleras sigue bajo el esquema de buffer. (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

Anteriormente a la decisión de ajustar el precio, el presidente de YPF, Horacio Marín, explicó el funcionamiento de ese mecanismo durante una entrevista en Infobae en Vivo. El ejecutivo señaló que conoció los movimientos de Shell y Axion, aunque los ubicó dentro de un programa diseñado para moderar las variaciones de precios. “Cualquier aumento que estén haciendo está dentro de un programa de buffer, porque el aumento sería muy grande”, afirmó Marín. Según indicó, el sistema permite absorber parte del efecto de los cambios en el valor del barril.

Marín explicó que una suba marcada del petróleo podía requerir un aumento importante en los precios de los surtidores. A la vez, una posterior baja del crudo podía obligar a reducir los valores de venta en poco tiempo. “Cuando el precio estaba muy alto, teníamos que aumentar mucho; pero si al otro día bajaba, teníamos que bajar. En vez de hacer esos vaivenes, lo evitamos. Y eso lo mantenemos”, dijo el presidente de YPF.

Mayores ingresos

El economista de Analytica, Claudio Caprarulo, sostuvo que será necesario esperar al cierre del mes para estimar el impacto de los aumentos en los combustibles. “Hay que esperar al cierre del mes para terminar de estimar el impacto, el cual lógicamente se trasladará principalmente a octubre”, afirmó.

Caprarulo también se refirió a la importancia del impuesto a los combustibles dentro de la presión tributaria prevista para el 2027. “Para el año que viene 1/3 del aumento en la presión tributaria se estima que vendrá del aumento en la recaudación en el impuesto a los combustibles, principalmente por la actualización de los montos que lo determinan”, explicó.

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