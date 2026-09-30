En Panamá las matrículas de colegios particulares para 2027 llegan hasta $2,223 y las anualidades superan los $7,200

Estudiantes de un colegio privado en Panamá realizan tareas escolares sentados en sus pupitres dentro de un aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres de cada cuatro colegios particulares de Panamá mantendrán congelado el costo de la anualidad para el año lectivo 2027.

Así lo reveló un monitoreo de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que consignó datos de más de 200 centros educativos privados en todo el país.

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Sin embargo, entre los colegios que sí ajustaron sus precios, el salto más pronunciado llegó al 54.7% en el rubro de anualidad para el nivel de primaria.

Ese incremento individual representó $755 adicionales respecto del año 2026.

El estudio tomó como base 183 centros educativos con información comparable entre 2026 y 2027 para el nivel de primaria.

Un grupo de estudiantes uniformados realiza sus actividades académicas en un aula junto a libros de texto de educación secundaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los montos de matrícula reportados por esas instituciones se ubican entre $70 y $2,223.

La brecha se amplía todavía más al observar la anualidad. El valor mínimo relevado fue de $450 y el máximo trepó hasta $7.225, con diferencias que dependen del centro educativo y de la provincia donde funciona.

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Según la entidad, el 73% de los centros con datos comparables mantuvo o redujo el costo de matrícula en primaria, mientras que el 75% hizo lo mismo con la anualidad. El resto, medio centenar de instituciones para matrícula y 46 para anualidad, aplicó alzas.

De los 183 colegios analizados en el rubro de matrícula, 133 no modificaron el valor o lo bajaron. Los otros 50 centros informaron incrementos, con un techo de $207.50 en el aumento individual más alto, equivalente a 65,4%.

En anualidad, el reparto fue similar aunque con matices. De los 183 colegios, 132 no presentaron variación, 46 reportaron aumentos y solo cinco informaron disminuciones.

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Un grupo de estudiantes uniformados permanece formado junto al asta de la bandera nacional en el patio de un colegio privado en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuota única de admisión sumó otra variable al análisis. La Acodeco identificó 42 centros educativos que cobran este concepto adicional a nivel nacional, con montos que van de $15,00 a $6.000,00 por estudiante.

La región de Panamá Centro concentró buena parte de la muestra del organismo, con 55 colegios privados relevados en distintos niveles.

En preescolar (kínder), 36 instituciones mantendrán sus costos, 15 reportaron aumentos y 3 informaron disminuciones.

El nivel de primaria en esa zona mostró un comportamiento parecido: 35 colegios sin cambios, 15 con incrementos y 4 con rebajas. En premedia, la relación fue de 32 centros estables, 16 con subas y 4 con bajas.

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El bachillerato, o nivel medio, presentó la mayor cantidad de instituciones con aumentos dentro de Panamá Centro. Del total de 55 colegios analizados en esa etapa, 33 no variaron sus precios, 19 reportaron incrementos y 4 anunciaron disminuciones.

El estudio de la entidad gubernamental tomó como base 183 centros educativos con información comparable entre 2026 y 2027 para el nivel de primaria.

El organismo aclaró que la matrícula y la anualidad representan solo una porción del gasto educativo total. A esos conceptos pueden sumarse actividades extracurriculares, ferias familiares y cuotas de asociaciones de padres, entre otros rubros.

La Acodeco recomendó revisar en detalle el contrato de prestación del servicio educativo antes de formalizar cualquier inscripción. Remarcó que los padres y acudientes tienen derecho a conocer con anticipación el monto total a pagar, así como las fechas y condiciones de cada pago.

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La entidad también sugirió comparar las distintas opciones disponibles en el mercado y considerar la ubicación del centro educativo antes de tomar una decisión. Además, instó a informarse sobre la totalidad de los costos que deberán afrontarse durante el ciclo lectivo.

El relevamiento tiene un alcance específico según aclaró la propia Acodeco. La recopilación de datos refleja exclusivamente los costos de matrícula y anualidad informados por cada institución y no constituye una evaluación de la calidad del servicio educativo que presta cada colegio.

La información, según el organismo, funciona como una herramienta de referencia. Su objetivo es que los consumidores puedan comparar precios entre distintas instituciones y tomar decisiones informadas antes de matricular a sus hijos para el año lectivo 2027.

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