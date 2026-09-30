Mercados: las acciones y los bonos argentinos se estabilizan, pero completan un mes de septiembre con amplias pérdidas

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Las acciones y los bonos argentinos son negociados este miércoles con tendencia alcista, aunque el balance de septiembre apunta a profundas caídas.

A las 11:50 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa Comercio de Buenos Aires negocia con una suba de 0,4%, en los 2.790.000 puntos. En el último mes exhibió una caída superior al 6 por ciento.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una mejora del 0,5%, con un riesgo país estabilizado en los 609 puntos básicos. Los títulos hard dollar recortaron un 6% mensual en sus precios, mientras que el indicador de JP Morgan avanzó cerca de 90 puntos, en un contexto de altas tasas de retorno en los bonos del Tesoro de EEUU, en el nivel más alto desde 2007.

En Wall Street los índices operan con tendencia alcista, encabezada por el panel tecnológico Nasdaq (+0,8%), envión que ayuda a la moderada suba de los ADR y acciones de compañías que son negociados en dólares en el recinto neoyorquino, donde destacan las subas de Satellogic (+5,5%), Globant (+1,8%) y Edenor (+1,8%).

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Con la ganancia de 1% para el petróleo crudo, YPF sube un 0,5%, a USD 50,59 por ADR, mientras que Vista Energy cede 0,5 por ciento.

Los precios del crudo se encaminaban a un fuerte alza mensual, ya que de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su conflicto siguen estancadas y la escasez en los mercados de combustible sigue respaldando los precios, pese a la recuperación de los suministros de crudo de Oriente Medio.

Los futuros del Brent para noviembre, que vencen este miércoles, avanzaban 0,7%, a USD 103,30 el barril. El contrato más activo, el de diciembre, ganaba 94 centavos, a 97,1 dólares. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos mejoraba 1,5%, a 90,68 dólares.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:50 horas)

“Los mercados financieros globales atraviesan una fase de reajuste defensivo impulsada por la escalada en las tasas de interés soberanas y mayores primas de riesgo. El elevado costo energético, sumado a las intensas necesidades de capital para la infraestructura de inteligencia artificial y el sesgo restrictivo de los bancos centrales, continuará ejerciendo presión sobre las valoraciones de la renta variable”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

El panel Nasdaq de Wall Street anota una suba cercana a 2,5% en septiembre, mientras que el Dow Jones de Industriales registra una pérdida mensual de 3,5 por ciento. El petróleo Brent se encamina a un alza mensual cercana al 14%, el mayor desde julio, mientras que el WTI va camino de un aumento de un 4 por ciento.

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El diferencial entre los dos índices también se ampliaba hasta máximos de cuatro meses, mientras los operadores siguen de cerca los posibles planes de Estados Unidos para restringir las exportaciones de gasóleo, lo que podría generar un exceso de oferta y llevar a las refinerías de ese país a procesar menos crudo.

Qatar declaró el martes que espera que la diplomacia itinerante entre Teherán y Washington pueda dar lugar a un avance decisivo. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió informaciones de Axios y CNN que citaron a funcionarios estadounidenses afirmando que está dispuesto a aliviar las sanciones a Irán y a desbloquear los fondos congelados a cambio de medidas “concretas” en relación con su programa nuclear.

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El martes, Arabia Saudita reanudó las cargas de petroleros desde su puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, tras reanudar las operaciones en su oleoducto Este-Oeste.

“La recuperación de los flujos de crudo debería mitigar las presiones sobre los precios impulsadas por la oferta, aunque es probable que la persistente escasez de productos y los elevados costos de transporte mantengan el mercado energético en general bajo presión”, afirmaron los analistas del banco japonés MUFG.