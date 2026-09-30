Economía

La inversión cayó más de 5% en agosto y acumula 10 meses consecutivos a la baja

El indicador acumuló una contracción de 7,9% en los primeros ocho meses del año, con descensos en sus dos principales componentes, según un informe privado

Vista aérea de un complejo industrial con minería, perforación, plantas de energía, paneles solares, aerogeneradores y barcos de GNL bajo un cielo con sol y nubes oscuras.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La inversión registró una caída interanual de 5,4% en agosto, con retrocesos tanto en la construcción como en la compra de maquinaria y equipos. Se trata del décimo retroceso consecutivo. En los primeros ocho meses del año, la contracción acumulada llegó a 7,9%.

El dato surge del Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) que elabora Orlando J. Ferreres & Asociados, que estimó una inversión de USD 7.515 millones durante agosto. La medición considera el volumen físico y excluye el efecto de la inflación.

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La inversión en construcción se redujo 7,1% frente a agosto de 2025. Fue la caída más pronunciada de los últimos cuatro meses para el sector, que acumuló una baja de 3,6% entre enero y agosto.

Gráfico estadístico con barras rojas y verdes y una línea azul sobre un eje temporal que abarca de agosto de 2023 a agosto de 2026
Evolución del Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM)

El desempeño de la actividad explicó buena parte del resultado general de la inversión. En términos desestacionalizados, el rubro también mostró una caída mensual de 2,9% en agosto.

La inversión en maquinaria y equipos bajó 4,1% en comparación con igual mes del año pasado. Dentro de ese componente, los equipos de origen nacional cayeron 5,3%, mientras que los importados retrocedieron 3,1%. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, la inversión en equipo durable de producción registró una contracción de 11,4%.

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El informe señaló que la baja de agosto resultó menor que la de los meses previos, en parte por una desaceleración en el descenso de las importaciones de maquinaria y equipos. Aun así, la construcción no consolidó una recuperación y mantuvo un resultado negativo.

La consultora proyectó una moderación gradual de la caída de la inversión si mejora la actividad económica y se estabilizan las condiciones macroeconómicas.

Una hilera de bobinas de material claro montadas en una maquinaria metálica dentro de una fábrica
Una hilera de carretes gira en una máquina especializada dentro de una planta de procesamiento de madera.

También indicó que los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían compensar parte de la menor inversión en manufacturas, aunque advirtió que el ritmo de ejecución todavía es incierto.

Cabe mencionar que hasta el momento los proyectos aprobados en el RIGI suman 23 iniciativas, con una inversión total prevista de USD 49.766 millones y la creación estimada de 108.450 empleos directos e indirectos.

La minería concentra 12 de los proyectos aprobados, seguida por petróleo y gas, con siete. El listado se completa con dos iniciativas de energía eléctrica y un proyecto en los sectores de siderurgia e infraestructura, respectivamente.

La baja utilización de la capacidad instalada reduce los incentivos para concretar nuevas inversiones, dado que muchas empresas todavía tienen margen para elevar su producción sin ampliar su infraestructura ni sumar maquinaria.

El nivel general de utilización de la capacidad instalada industrial se ubicó en 58,2% en julio, lo que significa que el 41,8% del potencial productivo permaneció ocioso durante el mes. El registro implicó una caída de 0,9 puntos porcentuales respecto de junio y de 0,2 puntos frente a julio de 2025, cuando el indicador había alcanzado el 58,4%.

Interior de una planta industrial donde un robot suelda vigas metálicas y un operario trabaja en una máquina, con pilas de metal y maquinaria pesada.
El nivel general de utilización de la capacidad instalada industrial se ubicó en 58,2% en julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por sectores, refinación del petróleo volvió a ubicarse al frente, con una utilización del 89,9%, seguida por industrias metálicas básicas, con 71,8%, y papel y cartón, con 69,6%. También se mantuvieron por encima del promedio general productos alimenticios y bebidas, con 66,0%, y sustancias y productos químicos, con 61,4%. Según el informe del organismo, todos estos bloques registraron mejoras interanuales.

En el otro extremo, edición e impresión presentó un uso de la capacidad del 54,6%; productos minerales no metálicos, del 48,6%, y productos textiles, del 45,3%. Por debajo de esos niveles quedaron productos del tabaco, con 45,2%; productos de caucho y plástico, con 40,2%; industria automotriz, con 39,0%, y metalmecánica excepto automotores, con 38,3%, el menor registro entre los sectores relevados.

Entre las ramas que mostraron un retroceso interanual se destacó productos minerales no metálicos, cuya utilización pasó de 57,1% en julio de 2025 a 48,6% este año. El Indec atribuyó la baja a “la menor elaboración de vidrio, cemento y de otros materiales para la construcción”.

En la industria automotriz, en tanto, el indicador descendió de 44,1% a 39,0% en el mismo período, debido, según explicó el organismo, a “la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices”.

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