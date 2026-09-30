El grupo Nansana Dance Kids dedica una coreografía a Nicaragua con la canción “Somos hijos del maíz”

Desde Uganda, el grupo infantil Nansana Dance Kids rinde un emotivo homenaje a Nicaragua, interpretando con instrumentos de cartón y mucha alegría la icónica canción "Somos Hijos del Maíz", del artista nicaragüense, Luis Enrique Mejía Godoy.

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El grupo infantil de Uganda conocido como Nansana Dance Kids volvió a llamar la atención de usuarios de América Latina tras publicar una coreografía dedicada a Nicaragua al ritmo de “Somos hijos del maíz”, una de las canciones más asociadas con la cultura popular del país centroamericano. Los integrantes del grupo cantaron, bailaron y recrearon con cartón algunos de los instrumentos presentes en la pieza.

El video fue difundido el 29 de septiembre y publicado en las redes oficiales del medio nicaragüense Artículo 66. En las imágenes, los niños hacen fonomímica de la letra, acompañan el ritmo con movimientos coordinados y representan personajes vinculados con la canción. También utilizaron una estructura de cartón para imitar una marimba de arco.

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“Somos hijos del maíz” fue escrita e interpretada por Luis Enrique Mejía Godoy. La composición surgió en 1981, durante una etapa de crisis económica y alimentaria en Nicaragua, y se integró al repertorio de canciones históricas y de protesta latinoamericana. Su letra convirtió al maíz en una referencia de identidad, resistencia y autosuficiencia.

Los integrantes del conjunto utilizaron estructuras de cartón para simular una marimba de arco. / (Captura de pantalla)

Según Artículo 66, la publicación ha generado comentarios de nicaragüenses que destacaron la presencia de una canción conocida en el país en las redes sociales de un grupo ubicado a miles de kilómetros de Centroamérica. Varios usuarios mencionaron alimentos tradicionales como el atol y el nacatamal, mientras otros señalaron el carácter representativo del tema dentro de la memoria cultural nicaragüense.

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La nueva coreografía confirma que el repertorio de Nansana Dance Kids incluye canciones y símbolos de distintos países latinoamericanos. En el caso de Nicaragua, eligieron una obra marcada por la historia política y cultural del país, con el maíz como eje de su mensaje.

Guatemala ya había recibido varios homenajes de los niños ugandeses

La dedicatoria a Nicaragua no constituye el primer acercamiento de Nansana Dance Kids a expresiones culturales de Centroamérica. Durante agosto y septiembre, el grupo publicó varios videos relacionados con Guatemala, con coreografías y mensajes dedicados al país en la antesala de sus celebraciones de independencia.

Los Nansana Dance Kids habían pedido viajar a Guatemala para participar en las actividades por los 205 años de la Independencia del 15 de septiembre. (Captura de video)

Entre las producciones difundidas por los niños figura una interpretación de “El valle de la Ermita”, pieza vinculada con la marimba guatemalteca. Para ese video emplearon materiales reciclados y cartón con el fin de simular el instrumento, un recurso que también utilizaron en su homenaje a Nicaragua. Las imágenes incluyeron banderas guatemaltecas y referencias a la música tradicional del país.

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El grupo también compartió contenidos con “Luna de Xelajú”, una de las canciones más conocidas del repertorio guatemalteco, y “Mojado”, de Ricardo Arjona. En septiembre, los niños publicaron además una versión del Himno Nacional de Guatemala, con banderas del país e instrumentos fabricados con plástico y cartón.

Los videos motivaron mensajes de respaldo de usuarios guatemaltecos y de figuras públicas. El presidente Bernardo Arévalo les envió un saludo a través de un video en el que tocó algunas notas en una marimba. Los integrantes de Nansana Dance Kids habían manifestado su deseo de viajar a Guatemala para participar en las actividades por la independencia, aunque el Gobierno guatemalteco indicó que no contemplaba una invitación oficial en su agenda inmediata.

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