Nicaragua

Treinta expresidentes expresan vergüenza por el deterioro democrático en Nicaragua, Cuba y Venezuela

Exmandatarios de España y América Latina firmaron un pronunciamiento que cuestiona a gobiernos de la región por subordinar la justicia y restringir la soberanía popular

Ilustración con Daniel Ortega y Rosario Murillo en primer plano y manifestantes con banderas de Nicaragua y pancartas al fondo.
Los exmandatarios advirtieron sobre la deriva hacia el autoritarismo electoral en varios países de la región. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Treinta expresidentes de España y de América manifestaron su “vergüenza” por la situación política de Nicaragua, Cuba y Venezuela, países que señalaron como ejemplos del deterioro de la democracia y de la restricción de la soberanía popular. El pronunciamiento fue publicado en las redes sociales oficiales del Grupo IDEA.

El documento, titulado “Declaración sobre la Carta Democrática Interamericana y el destino de la democracia en las Américas”, fue suscrito por integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocida como Grupo IDEA, una organización conformada por expresidentes de España y las Américas.

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Los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela sirven como un elocuente testimonio que nos llena de vergüenza, pues el ejercicio de la soberanía popular en estos países está siendo restringido o retrasado”, afirmaron los exmandatarios en el texto. También expresaron preocupación por lo que describieron como una deriva hacia el autoritarismo electoral en otros países de la región.

Según la declaración, esas deficiencias no pueden atribuirse a la Carta Democrática Interamericana, sino a la falta de voluntad política y de un compromiso transparente de algunos líderes para defender el derecho a la democracia. Los firmantes sostuvieron que la democracia constituye un derecho fundamental de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de garantizarla.

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La Iniciativa Democrática de España y las Américas publicó una declaración sobre el destino de la democracia regional, donde las manifestaciones y exigencias de derechos son reprimidas./(REUTERS/Juan Carlos Hernandez)
La Iniciativa Democrática de España y las Américas publicó una declaración sobre el destino de la democracia regional, donde las manifestaciones y exigencias de derechos son reprimidas./(REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

El documento recuerda la adopción unánime de la Carta Democrática Interamericana por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos en 2001. Los expresidentes afirmaron que ese instrumento representa una evolución del sistema interamericano y que vincula la democracia con la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Los integrantes de Grupo IDEA también cuestionaron el debilitamiento y la subordinación de la Administración de Justicia por parte de algunos gobiernos. A su juicio, esas prácticas permiten justificar desviaciones de la democracia y la aplicación de un “derecho penal del enemigo” bajo el argumento de proteger los derechos humanos.

La declaración defiende, además, la vigencia de la Carta Democrática Interamericana y menciona la interpretación desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2001. En particular, destaca la opinión consultiva sobre la prohibición de la reelección presidencial indefinida, elaborada con el acompañamiento del Grupo IDEA.

Los firmantes señalaron que la aplicación de la Carta no debe depender de la conveniencia de los gobernantes. Advirtieron que algunos dirigentes, después de ser elegidos por una mayoría circunstancial, actúan como si dispusieran de un poder superior al conjunto de la nación y a los ciudadanos como titulares del derecho a la democracia.

Cuba es uno de los ejemplos destacados del desgaste a la democracia y respeto a los derechos humanos. /(REUTERS/Ricardo Arduengo)
Cuba es uno de los ejemplos destacados del desgaste a la democracia y respeto a los derechos humanos. /(REUTERS/Ricardo Arduengo)

Entre los firmantes figuran los expresidentes españoles José María Aznar y Mariano Rajoy. También aparecen los exmandatarios latinoamericanos Mario Abdo, Óscar Arias, Jeanine Áñez, Nicolás Ardito Barletta, Felipe Calderón, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Alfredo Cristiani, Iván Duque, Vicente Fox, Federico Franco, Eduardo Frei y Luis Alberto Lacalle.

La lista incluye además a Álvaro Uribe Vélez, Guillermo Lasso, Mauricio Macri, Jamil Mahuad, Hipólito Mejía, Carlos Mesa, Lenín Moreno, Mireya Moscoso, Andrés Pastrana, Ernesto Pérez Balladares, Jorge Tuto Quiroga, Miguel Ángel Rodríguez, Luis Guillermo Solís, Julio María Sanguinetti y Juan Carlos Wasmosy.

El texto lleva la firma de Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA, y consigna como fecha de emisión el 29 de septiembre de 2026.

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