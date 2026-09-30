Detuvieron a una pareja de policías acusada de realizar entraderas en el Conurbano

Dos efectivos de la PFA fueron detenidos al estar acusados de integrar una banda dedicada a realizar escruches en el Conurbano.

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Dos agentes que se desempeñaban en el área de Inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron detenidos en las últimas horas en el partido bonaerense de San Miguel, al estar acusados de integrar una banda delictiva dedicada a realizar escruches en la localidad de Villa Bosch, Tres de Febrero.

La captura de los sospechosos fue concretada por personal de la Policía Bonaerense, que los divisó cuando salían de su domicilio y se subían al auto que habían utilizado para cometer el robo.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho por el que eran buscados los policías ocurrió el pasado 11 de julio en una vivienda de la calle Segundo Sombra al 5500, a tan solo 200 metros de la estación Villa Bosch del tren Urquiza.

Mediante el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad, los detectives de la fuerza provincial identificaron el automóvil utilizado por los delincuentes para cometer el hecho: un Volkswagen Vento que operaba con el apoyo de un segundo vehículo.

Tras vigilancias encubiertas y tareas de campo, el auto en el que se movían los sospechosos fue interceptado en la localidad de San Miguel, en momentos en que era abordado por los dos policías federales involucrados.

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Posteriormente, la Justicia libró una orden de allanamiento de urgencia sobre el domicilio desde el cual la pareja acababa de egresar, ubicado sobre la calle Moine al 800, Bella Vista. Una vez dentro de la propiedad, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tres de Febrero 9ª (Villa Bosch), dependiente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad del municipio, descubrió un importante arsenal no justificado y dinero en moneda extranjera.

En el domicilio de los imputados hallaron un importante arsenal no justificado.

Entre los elementos secuestrados se destacan siete armas de fuego de puño (tres de ellas clasificadas como armas de guerra) y una abundante cantidad de municiones de diversos calibres; 2400 dólares americanos y 110 euros en efectivo; y el Volkswagen Vento que los sospechosos utilizaban para cometer los escruches investigados.

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Además, los efectivos confiscaron los teléfonos celulares de ambos detenidos y documentación de interés para la causa.

Según pudieron determinar los investigadores, uno de los detenidos, identificado como D.G.P., de 45 años, era el encargado de conducir el auto empleado por la banda para cometer los robos, mientras que A.L.C., de 43, viajaba como acompañante.

Ante la consulta de este medio, desde la fuerza federal confirmaron que, al pertenecer al cuerpo de Inteligencia de la PFA, ambos agentes se rigen por una ley secreta y especial. No obstante, las autoridades definieron que el temperamento a tomar con D.G.P. y A.L.C. será el mismo que se adopta con el personal en actividad.

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En esa línea, la Dirección General de Asuntos Internos de la PFA inició los sumarios administrativos correspondientes y resolvió pasar a disponibilidad a ambos agentes, hasta tanto se resuelvan las respectivas situaciones procesales.

Inicialmente, la causa quedó en manos de la UFI N°10 del Departamento Judicial San Martín, que suele investigar casos con autores no identificados. Pero al individulizar y detener a los sospechosos, el expediente pasó a manos de la fiscal Gabriela Belén Pino, titular de la UFI N° 6 departamental.

A la espera de ser indagados, D.G.P. y A.L.C. se encuentran imputados por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda con efracción.

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