Política

“Que llore esa malvada”: el líder del grupo Volcán se sumó a La Libertad Avanza y lanzó su candidatura en Puerto Iguazú

Roberto Edgar anticipó que mantendrá sus shows mientras organiza su proyecto electoral

Roberto Edgar y un hombre posan con el pulgar levantado delante de una pantalla morada con el logo de La Libertad Avanza Misiones
El músico Roberto Edgar formalizó su incorporación al espacio político La Libertad Avanza en la provincia de Misiones.
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El cantante de cumbia Roberto Edgar, líder del grupo Volcán, oficializó su incorporación a La Libertad Avanza y anunció que buscará competir por la intendencia de Puerto Iguazú, Misiones, en las próximas elecciones locales.

Edgar, conocido por interpretar el hit “Esa malvada”, contó que su decisión surgió tras contactos con dirigentes del espacio libertario en la provincia. Entre ellos mencionó a Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza Misiones, quien respalda su postulación.

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El artista, de 49 años, sostuvo que se identifica con el partido y que desde hace tiempo se prepara para participar en política. “Me identifico con el partido y tengo muchas ganas de poder trabajar por mi pueblo, por Puerto Iguazú”, afirmó en una entrevista con LN+. Entre sus prioridades, mencionó la necesidad de ampliar la oferta de educación superior. “Principalmente, se necesita urgente una universidad para Iguazú”, expresó sobre una ciudad que tiene “cerca de 90.000 habitantes”.

También puso el foco en el consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes. El músico aludió a la circulación de pedra, una sustancia psicoactiva de alta adicción, y vinculó esa situación con casos que observa en su entorno.

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La afiliación del cantante se produce mientras el partido libertario organiza su estructura electoral en la provincia, a la espera de que el gobernador Hugo Passalacqua defina la fecha de los comicios locales. Según supo Infobae desde fuentes oficiales, el mandatario misionero confirmará para fines de septiembre o principios de octubre que las elecciones provinciales se desdoblarán y se adelantarán respecto a los comicios nacionales.

En una publicación en redes sociales, La Libertad Avanza Misiones señaló que la llegada de Edgar apunta a consolidar el trabajo partidario en una de las principales ciudades de la provincia. El cantante afirmó que la relación con el espacio se dio de manera recíproca, luego de que resolviera junto con su familia asumir el desafío electoral.

El artista indicó que todavía no mantuvo conversaciones directas con el presidente Javier Milei ni con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A su vez, aclaró que no planea abandonar la música, aunque anticipó que la actividad política será su prioridad si avanza con la candidatura. “La música fue y será mi cable a tierra”, señaló.

El músico evitó definirse como antiperonista y presentó como uno de sus atributos su falta de experiencia en cargos públicos. La definición de las candidaturas y del calendario electoral en Misiones determinará los próximos pasos de su postulación.

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