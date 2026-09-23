Su pareja la golpeó, amenazó y rompió su celular tras una discusión durante un partido de fútbol en Jujuy

Una grabación registró el momento del ataque en Libertador General San Martín (Fuente: Jujuy al Momento)

Guardar

Una discusión durante un partido de fútbol barrial derivó en una denuncia por violencia de género en Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy. Una joven de 25 años acusó a su pareja de atacarla, golpearla y destruir su celular.

El hecho se produjo hace algunos días, mientras los dos presenciaban un partido de fútbol barrial. Según informó Jujuy al Momento, una discusión entre la pareja llevó a que la mujer se retirara del lugar, con el fin de evitar que el conflicto escalara.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el hombre habría seguido a la mujer a pie por la vía pública. Durante ese trayecto, y según consta en la denuncia, el hombre la golpeó con el puño en distintas partes del cuerpo. También le quitó su teléfono celular y lo arrojó al suelo, quedando inutilizable.

La joven logró apartarse momentáneamente y llegó hasta su domicilio para pedir ayuda. No obstante, el acusado habría ingresado detrás de ella a la vivienda y habría retomado las agresiones físicas, además de proferir amenazas de muerte.

La situación se interrumpió cuando los padres de la joven intervinieron para auxiliarla y apartar al hombre. Tras el episodio, la mujer se presentó en la Seccional Nº 39 para formalizar la denuncia por lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Luego fue examinada por el médico policial, quien recomendó estudios complementarios en el hospital local debido a los traumatismos que habría sufrido. El caso fue remitido al Ayudante Fiscal Zonal del Ministerio Público de la Acusación.

También tomó intervención el Juzgado de Violencia de Género, que deberá resolver las medidas judiciales correspondientes. Hasta el momento, la información publicada no precisó si el hombre fue detenido ni si se dictaron restricciones de acercamiento u otras disposiciones de protección para la denunciante.

El expediente se encuentra en una etapa inicial y las circunstancias relatadas deberán ser establecidas por la investigación judicial. La denuncia incluye una presunta agresión física, daños al teléfono de la joven y amenazas, hechos que quedaron asentados tras la intervención policial.

PUBLICIDAD

Otro detenido en Jujuy por agredir a su ex

Días antes se produjo otro procedimiento vinculado con una denuncia de violencia en Libertador General San Martín, también en Jujuy. El 11 de septiembre, un hombre fue detenido luego de que su expareja denunciara una agresión en la vía pública y el incumplimiento de una medida perimetral que le impedía acercarse a ella.

Efectivos policiales custodian a un hombre detenido en Jujuy tras ser acusado de agredir a una mujer y violar una orden de restricción. (Jujuy al Momento)

El procedimiento comenzó durante un recorrido preventivo del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Nº 4 sobre la avenida Yuchán. Los efectivos escucharon pedidos de auxilio y se dirigieron al sector desde donde provenían los gritos.

Al llegar, encontraron a un hombre y una mujer en medio de una discusión en la calle. La mujer relató que había sido atacada poco antes por su expareja y advirtió a los policías que el hombre tenía vigente una orden judicial de restricción de acercamiento.

PUBLICIDAD

Con esa información, los agentes demoraron al sospechoso y lo trasladaron a una dependencia policial. Allí consultaron sus datos en el sistema institucional y constataron que registraba una condena de ejecución condicional, además de otras medidas restrictivas.

El hombre quedó a disposición de la fiscalía de turno, que deberá evaluar la denuncia por la presunta agresión y la posible desobediencia de la orden judicial. La investigación deberá establecer las circunstancias del hecho y definir las medidas procesales que correspondan.

El control de los antecedentes permitió establecer que la restricción de acercamiento seguía vigente al momento de la intervención. Esa circunstancia será uno de los elementos que analizará la fiscalía, junto con el testimonio de la denunciante y las actuaciones policiales, para definir si corresponde avanzar con nuevas medidas cautelares o imputaciones.

PUBLICIDAD