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Zelensky y Von der Leyen analizaron nuevas vías de respaldo económico y militar para Ucrania

La cita, celebrada al margen de la Asamblea General de la ONU, abordó mecanismos adicionales para sostener las cuentas de Kiev durante este año y el próximo, tras el crédito autorizado por Bruselas

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (PRESIDENCIA DE UCRANIA/Europa Press)
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (PRESIDENCIA DE UCRANIA/Europa Press)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, analizaron en Nueva York nuevas vías de respaldo económico para Kiev durante 2026 y 2027, en una reunión celebrada al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario ucraniano agradeció la decisión de la Unión Europea de conceder a Ucrania un préstamo de USD 102.000 millones y aseguró que su Gobierno cumple las condiciones vinculadas al programa para reducir el déficit presupuestario.

Tuve una conversación detallada con Ursula von der Leyen sobre cómo garantizar la resiliencia financiera de nuestro país este año y el próximo”, afirmó Zelensky en redes sociales. A su vez, señaló que los equipos de Ucrania y de la Unión Europea acordaron buscar “otros caminos de apoyo financiero” para sostener la estabilidad de las cuentas públicas.

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La Comisión Europea mantiene disponibles más de USD 42.000 millones para este año dentro del crédito aprobado para Kiev. Von der Leyen afirmó que Bruselas prepara más respaldo para la defensa ucraniana y vinculó un aumento de la ayuda presupuestaria con el avance de las reformas en la Rada, el Parlamento del país.

Nuestro nuevo programa antibalístico puede ayudar a aumentar rápidamente la producción”, señaló la presidenta de la Comisión Europea y reclamó a los líderes internacionales que refuercen el apoyo a la defensa del país invadido por Rusia.

Zelensky y Von der Leyen abordaron además la política de sanciones contra el Kremlin. El presidente ucraniano cuestionó las señales sobre una eventual retirada de medidas restrictivas contra empresarios rusos. “En un momento en que Rusia está infligiendo golpes brutales a nuestra gente (...), las señales sobre el levantamiento de sanciones a ciertos oligarcas rusos parecen suicidas e improductivas. Las guerras terminan con determinación y fuerza, no con indulgencias para los allegados del agresor”, sentenció Zelensky.

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Rusia ataca diariamente a Ucrania e intensificó en los últimos meses sus ataques contra Kiev (REUTERS)
Rusia ataca diariamente a Ucrania e intensificó en los últimos meses sus ataques contra Kiev (REUTERS)

El mandatario agradeció a la titular de la Comisión Europea su disposición para incorporar nuevos nombres rusos a las listas de sanciones del bloque continental: “Son precisamente este tipo de medidas las que acercan la paz justa y la seguridad garantizada”, sostuvo.

Los Veintisiete renovaron el martes por tres años las sanciones contra cerca de 3.000 personas y entidades vinculadas con la invasión rusa de Ucrania. El acuerdo se alcanzó después de que Letonia retiró sus objeciones y aceptó abstenerse tras la exclusión de los oligarcas Alisher Usmanov y Mijail Fridman de las medidas restrictivas, una exigencia planteada por Francia.

Antes de la reunión, Zelensky mantuvo un encuentro con Estados Unidos, Donald Trump y le pidió el martes que lo ayude a poner fin a la guerra con Rusia antes del próximo invierno. “Espero que pongamos fin a esta guerra y el presidente Trump nos ayude a terminar esta guerra. Creo que necesitamos hacerlo, si es posible, antes del invierno”, afirmó el jefe de Estado ucraniano.

Trump, desde la tribuna de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) horas antes, había pronosticado que la guerra entre Rusia y Ucrania concluirá antes de lo que muchos esperan. El encuentro se extendió durante unos 40 minutos y las conversaciones incluyeron posibles medidas de distensión y un paquete de defensa aérea para el invierno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el marco de la cumbre de líderes de la OTAN, en el complejo presidencial de Bestepe en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst/ File Photo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el marco de la cumbre de líderes de la OTAN, en el complejo presidencial de Bestepe en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst/ File Photo

Consultado sobre si Washington permitirá que Ucrania produzca interceptores para los sistemas antiaéreos Patriot, Trump respondió que es “posible” y adelantó que analizaría el asunto con Zelensky y sus respectivos equipos una vez terminada la presencia de la prensa. Tras la reunión, Zelensky declaró que las conversaciones para iniciar una producción bajo licencia de interceptores Patriot en Ucrania seguían en curso. El mandatario también dijo que Estados Unidos no rechazó esa posibilidad, aunque no confirmó un acuerdo.

(Con información de EFE)

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