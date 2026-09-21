Sociedad

Fuerte temporal en la Costa Atlántica: las imágenes de la crecida del mar que provocó destrozos en varias ciudades

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú. Advierten por la subida del agua y recomiendan no acercarse a la costanera

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú.
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La zona de la Costa Atlántica está bajo una alerta naranja por fuertes vientos producto del fenómeno meteorológico que afectó a la provincia de Buenos Aires desde el domingo. Ciudades como Monte Hermoso y Necochea ya sufrieron los efectos de una fuerte sudestada que provocó destrozos y crecen las advertencias para el resto de las localidades que dan frente al Mar Argentino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por vientos fuertes para todo el cordón atlántico bonaerense por fenómenos con riesgos para la socidad. Se espera que en las próximas horas la parte más fuerte del temporal llegue a la zona de Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú

El intenso viento azotó primero la franja costera del partido de Tres Arroyos, con impacto directo sobre Claromecó, Reta y Marisol. La combinación de vientos muy fuertes y una brusca crecida del mar generó daños materiales en paradores y una marcada erosión sobre las playas de la región.

Otra de las zonas más afectadas fue la de Monte Hermoso, donde se vio una jornada con viento sur intenso y el mar alto durante todo el día. La crecida comenzó a provocar daños en la costanera: el agua alcanzó esa franja y en algunos sectores llegó hasta mitad de cuadra, con reportes de anegamientos y afectaciones en los paradores que están sobre la playa. Los expertos recomiendan que las personas no se acerquen a la costanera por la intensidad de las olas.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú

El municipio decidió suspender actividades educativas, deportivas y culturales por la alerta naranja; también permanecerán sin funcionamiento durante el turno tarde los Centros de Desarrollo Infantil Evita 1 y 2. La Jefatura Distrital de Educación dispuso además la suspensión de actividades presenciales en los turnos tarde y noche, en todos los niveles y modalidades del distrito.

En Mar del Plata, la semana comenzó con condiciones inestables y una doble alerta del SMN: amarilla por la mañana y naranja por la tarde, que puede afectar los festejos del Día del Estudiante. El pronóstico prevé que haya vientos del sudoeste de entre 42 y 50 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre los 88 y 97 km/h en el horario vespertino.

Alfredo Rodríguez, director de Defensa Civil del municipio marplatense, indicó a 0223 que hasta las 10 de la mañana “no hubo denuncias significativas desde anoche hasta hoy”, aunque advirtió que “el viento se hace sentir”. Sobre los festejos estudiantiles, el funcionario evaluó que “la concurrencia por esta fecha ha ido mermando con los años, y hoy no es la excepción, como tampoco lo fue ayer. El clima no ayuda, eso es evidente, y también es una actividad que va disminuyendo con el paso del tiempo”. El municipio montó un operativo de prevención con áreas reforzadas para la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú

Mientras tanto, en La Feliz las clases se dictaron con normalidad en el nivel primario, mientras que los colegios secundarios no tienen clases por el Día del Estudiante. Sin embargo, el Comité de Emergencia trabaja junto a meteorólogos de la provincia para evaluar la situación y podrían surgir novedades en las próximas horas.

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, emitió el Aviso por Crecida Nro. 1 para la Costa Atlántica Bonaerense. Según el organismo, el tramo entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú registrará durante la tarde de este lunes niveles 1,10 metros por encima de los valores indicados en las tablas de marea. Las alturas estimadas son de 2,40 metros en el Puerto Mar del Plata a las 15:00 y de 2,40 metros en San Clemente del Tuyú (muelle) a las 17:00.

Desde distintos organismos municipales se recomienda a la población permanecer en los hogares y salir únicamente ante situaciones de extrema necesidad, dado que varias arterias costeras se encuentran anegadas y las condiciones del mar seguirán siendo adversas durante las próximas horas.

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