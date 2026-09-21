Tiene apenas 615 habitantes, pero recibe miles de turistas en verano: la pequeña localidad cordobesa con ollas naturales

La localidad de Cabalango, en el Valle de Punilla, concentra balnearios, campings, cabañas y hoteles (Cabalango Turismo)

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Con apenas 615 habitantes, Cabalango se convierte cada verano en uno de los puntos elegidos del Valle de Punilla por visitantes que buscan ríos, caminatas y actividades al aire libre. La localidad cordobesa concentra balnearios, formaciones de piedra y propuestas recreativas a pocos kilómetros de destinos de mayor escala como Villa Carlos Paz.

La afluencia turística altera el ritmo habitual de este poblado serrano durante los meses de temperaturas más altas. Familias y grupos de viajeros llegan para pasar el día junto al río Los Chorrillos o para organizar una estadía en cabañas, hoteles y campings de la zona. La información turística local indica que el pueblo recibe miles de personas a lo largo de la temporada.

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Según el sitio oficial de la Comuna de Cabalango, Cabalango Turismo, el principal perfil de la localidad está vinculado al aprovechamiento de sus cursos de agua y al acceso a circuitos que conectan distintos sectores de las sierras. El destino combina áreas de baño con senderos y espacios destinados a actividades de aventura.

Cómo es Cabalango

Cabalango es una localidad de escala reducida, con calles de baja circulación, viviendas bajas y un entorno marcado por las sierras cordobesas. Su nombre suele asociarse al río Los Chorrillos, que atraviesa el área urbana y organiza buena parte de las actividades recreativas de verano.

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El cauce forma sectores de arena, pozones y desniveles de piedra que funcionan como trampolines naturales. En varios tramos, el color del agua adquiere tonalidades doradas por las características del lecho y las rocas de la zona. Estos espacios permiten alternar baños, descanso y recorridos cortos por la ribera.

Las ollas naturales, los pozones, las playas de arena y los desniveles de piedra distinguen al río Los Chorrillos en Cabalango (Cabalango Turismo)

Entre los puntos de interés urbano figura el Monumento al Indio Bamba, una obra del escultor cordobés Miguel Pablo Borgarello. La pieza toma como referencia “La leyenda sobre Bamba”, del escritor Ataliva Herrera, y se suma a los lugares que pueden visitarse durante una recorrida por el pueblo.

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La oferta de alojamiento incluye alternativas para quienes planean permanecer más de una jornada. Cabañas, hoteles y campings permiten usar la localidad como base para conocer los cursos de agua cercanos y otros destinos del valle, de acuerdo con Cabalango Turismo.

Dónde queda Cabalango

La localidad está situada en el oeste de la provincia de Córdoba, dentro del Valle de Punilla. Se encuentra a unos 52 kilómetros de la ciudad de Córdoba, con acceso por la Ruta Nacional 20, una distancia que habilita visitas de día desde la capital provincial.

También está cerca de otros centros turísticos serranos. Tanti se ubica a unos 8 kilómetros, mientras que Villa Carlos Paz queda a aproximadamente 12 kilómetros. Esa proximidad facilita combinar una visita a Cabalango con paseos, servicios y propuestas gastronómicas de las localidades vecinas.

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El recorrido por la Ruta Nacional 20 conecta el área con los principales caminos de acceso a las sierras. Antes de viajar, es conveniente revisar el estado de las rutas, las condiciones meteorológicas y la información sobre los balnearios, debido a que el caudal de los ríos puede modificarse luego de lluvias intensas.

Cabalango recibe miles de turistas en verano por sus ríos, caminatas y actividades al aire libre (Cabalango Turismo)

Los principales atractivos turísticos de Cabalango

El balneario municipal concentra uno de los sectores más concurridos. Allí, el río Los Chorrillos presenta playas, piletones, hoyas y pequeñas cascadas entre las piedras. La combinación de sectores poco profundos y espacios de mayor desnivel amplía las opciones de recreación junto al agua.

Para quienes prefieren caminar, hay recorridos que acompañan el río desde Los Socavones hasta la confluencia con el arroyo Cristal, también llamado Toro Muerto. Desde ese punto, los senderos permiten continuar hacia Villa Flor Serrana o seguir el curso de agua hasta el sector conocido como Trompa de elefante, donde hay áreas de camping.

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La localidad suma opciones de aventura para visitantes de distintas edades. Crazy Donkey - Multiparque de Montaña dispone de juegos en altura, puentes tibetanos y dos tirolesas; una de ellas alcanza cerca de 500 metros de extensión. El predio incorpora además cuatro piscinas, toboganes y estructuras inflables en su sector acuático.

Otra propuesta es Fly Rock Canopy Adventure, con dos tramos de canopy que, en conjunto, suman 700 metros. El complejo agrega una tirolesa, un muro de escalada y un parque acuático con juegos y toboganes.

Estas alternativas complementan la oferta de río y senderismo que distingue a Cabalango durante el verano. La cercanía entre los balnearios, los circuitos de caminata y los espacios recreativos permite organizar un itinerario en una sola jornada.

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