Política

Discapacidad: otro error evitable que el Gobierno deberá subsanar condicionado por los aliados en el Congreso

El oficialismo quedó en una posición de debilidad en uno de los temas más espinosos y costosos de la discusión política nacional. Las críticas internas, al unísono pero en voz baja, apuntan a Economía

Karina Milei en el Congreso de la Nación
Karina Milei en el Congreso de la Nación
Guardar

El error autoinfligido que representó el recorte en el área de discapacidad en el Presupuesto obligó al Gobierno a acudir en una posición de debilidad a los partidos aliados, que terminaron en el centro de la escena y fortalecidos frente a un oficialismo alicaído y necesitado.

Unidos en el rechazo a una medida polémica, el PRO, la UCR y algunos partidos provinciales terminaron condicionando con fuerza la agenda de La Libertad Avanza, que se vio obligado a ceder más de lo que planeaba. Es decir, que tuvo que aplicar exactamente el tipo de dinámica que los inflexibles hermanos Milei procuran evitar, especialmente en lo que atañe a las cuentas públicas.

PUBLICIDAD

La semana pasada se armó la tormenta perfecta. Mientras la Iglesia presionaba al Gobierno con la visita del Papa al Cottolengo San Orione, en noviembre, la titular del propio bloque de senadores, Patricia Bullrich, salía a despotricar contra la falta de consulta del recorte presupuestario. Todo en la previa del debate en comisión de la ley de Emergencia en Discapacidad.

Como resultado del error no forzado, que en la Casa Rosada atribuyen al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, el Gobierno fue forzado a negociar en inferioridad de condiciones.

En primer lugar, tuvieron que dar marcha atrás con el recorte en el Presupuesto, ayer, a través de un conjunto de profundas modificaciones en la previa de la “emplazada” reunión de comisión que tendrá lugar hoy. Con el agravante de que, aún con estos cambios, en el oficialismo siguen sin estar seguros de que obtendrán las firmas necesarias para aprobar el dictamen “menos peor” de cara al debate en el recinto. “Veremos qué pasa”, dijo, apenas, un alto funcionario nacional en la previa de otra jornada legislativa que promete tensión. Y que volverá a ubicar en el candelero el tema del presupuesto para uno de los grupos sociales más vulnerables.

PUBLICIDAD

A merced de la voluntad de los aliados y del peronismo federal, La Libertad Avanza tuvo que proponer un proyecto superador para subsanar el callejón sin salida y el severo daño politico y social que generó el recorte inconsulto en el área de discapacidad en el Presupuesto. En la nueva letra decidieron permitir que se actualicen los montos por inflación para los beneficiarios, mantener el nomenclador universal para las prestaciones, y dejar que la pensión sea compatible con empleos registrados. Eran algunos de los principales reclamos de las organizaciones que reúnen a las personas con discapacidad.

El presidente Javier Milei
El presidente Javier Milei

Las concesiones, todas, se hicieron para asegurarse, en teoría, el apoyo de los partidos más dispuestos a negociar. El precio, sin embargo, será más alto, advierten en LLA de Diputados. En especial cuando se trata del sector de Provincias Unidas (la reunión de ayer, liderada por el violeta Martín Menem, tuvo a Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martinez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La neuquinidad).

Las concesiones terminaron siendo condición necesaria para bloquear la propuesta de la oposición dura, es decir el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda. Y, al final, el “único” cambio, advertían anoche (triunfales) en la oposición, fue la eliminación de la palabra “emergencia”. Es que las partidas van a estar aseguradas, a pesar de las intenciones de aplicar la consigna “no hay plata” al sensible área de Discapacidad. Fue un cambio radical para un Gobierno que detesta ceder.

“Para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad”, dijo ayer por la mañana el vocero presidencial, Adrián Ravier. Y aseguró, contra los testimonios en primera persona de los afectados, que “ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio” desde que Javier Milei asumió la Presidencia.

En el bloque violeta aseguran que “siempre el plan legislativo fue estar bien con los aliados”, mientras otros lanzaban dardos contra Luis Caputo. Si bien lo eximen de haber querido hacer un daño político adrede, deslizan que no tuvo la capacidad de ver el riesgo, de no advertir lo que podría ocurrir. Es la línea que marcó Patricia Bullrich la semana pasada.

En paralelo, ayer, mientras el oficialismo y los aliados terminaban de ponerse de acuerdo en una reunión sobre la letra fina del dictamen de Discapacidad, en otro sector del oficialismo relativizaban la derrota en la discusión. “No estamos condicionados por Patricia. Siempre supimos que íbamos a tener que negociar”, sostuvieron, conscientes de que le regalaron a la disgregada oposición la posibilidad de encuadrar al Gobierno en una posición de “crueldad”.

Temas Relacionados

Javier MileiGobiernoCasa RosadaKarina MileiDiscapacidadEconomíaLuis CaputoÚltimas noticiasDiputadosPROUCR

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En su discurso ante la Asamblea de la ONU, Milei defenderá hoy la soberanía en Malvinas y ratificará su alianza estratégica con EEUU

El presidente además expondrá su perspectiva sobre la economía mundial, fijará posición sobre la inteligencia artificial y reiterará su apoyo geopolítico a Israel

En su discurso ante la Asamblea de la ONU, Milei defenderá hoy la soberanía en Malvinas y ratificará su alianza estratégica con EEUU

Guillermo Francos habló sobre el recorte en Discapacidad: “No es una variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal”

El ex jefe de Gabinete no descartó una eventual candidatura, de cara a las elecciones de 2027, y aseguró que, desde su punto de vista, el PRO y LLA deben competir juntos en los comicios

Guillermo Francos habló sobre el recorte en Discapacidad: “No es una variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal”

Javier Milei en Nueva York, Karina en Argentina y los ruidos en el corazón libertario

El Presidente y su hermana, en momentos de tensión por cuestionamientos mutuos. La discusión por Discapacidad. El dinero de campaña bonaerense, atado a la re-re. Magistratura, otra muestra de la interna peronista

Javier Milei en Nueva York, Karina en Argentina y los ruidos en el corazón libertario

La justicia paraguaya se quedó con los 200 mil dólares que Edgardo Kueider intentó entrar al país

El dinero fue depositado en las arcas del Estado paraguayo, mientras que su camioneta, también incautada, saldrá a remate antes de fin de año. La causa por lavado de dinero contra el ex senador sigue avanzando

La justicia paraguaya se quedó con los 200 mil dólares que Edgardo Kueider intentó entrar al país

El PJ arma escenarios con y sin PASO para 2027 y prioriza mantenerse unido: el factor Kicillof en la interna

La semana pasada hubo un encuentro entre Máximo Kirchner, Quintela, Uñac y Capitanich dónde analizaron distintas formas para resolver las diferencias. Coincidencias respecto a la necesidad de buscar la legitimación del candidato con votos

El PJ arma escenarios con y sin PASO para 2027 y prioriza mantenerse unido: el factor Kicillof en la interna

DEPORTES

Tiene 90 años, compite desde hace siete décadas y sigue haciendo historia en el fisicoculturismo: “Aún no estoy cerca de la meta”

Tiene 90 años, compite desde hace siete décadas y sigue haciendo historia en el fisicoculturismo: “Aún no estoy cerca de la meta”

La piloto de Mercedes en la F1 fijó un límite para su debut: por qué hace 35 años que una mujer no es titular

La insólita reacción de Zlatan Ibrahimovic en un desafío viral: su respuesta al escuchar los nombres de Messi y Cristiano Ronaldo

Francisco Comesaña ganó en el debut y siete argentinos avanzaron en el Buenos Aires Challenger

La durísima crítica de una gloria de Boca Juniors a Nicolás Otamendi: “Un pibe le sacó un metro en un salto”

TELESHOW

Juan Otero habló tras la condena por la extorsión que sufrió a los 14 años: “A las personas malas, le pasan cosas malas”

Juan Otero habló tras la condena por la extorsión que sufrió a los 14 años: “A las personas malas, le pasan cosas malas”

Viviana Canosa confesó que tendrá una cita romántica con un exjugador de la Selección Argentina: “La semana que viene lo veo”

El jurado original de Popstars volvió para una emotiva gala cargada de recuerdos: “Esto nos toca el corazón a todos”

Fito Páez habló de su relación con Sofía Gala: “Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”

Sabrina Rojas dejó la puerta abierta a una reconciliación con José Chatruc: “Yo lo adoro”

INFOBAE AMÉRICA

Francia se prepara para la primera visita oficial de un papa en 18 años: así será la agenda de León XIV

Francia se prepara para la primera visita oficial de un papa en 18 años: así será la agenda de León XIV

La guerra entre EEUU e Irán, el conflicto en Ucrania y la IA dominan la agenda del segundo día de la Asamblea General de la ONU

Canadá avanza hacia un acuerdo con India tras su guerra comercial con Estados Unidos

Zelensky y Von der Leyen analizaron nuevas vías de respaldo económico y militar para Ucrania

José Antonio Kast se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York para abordar la migración venezolana en Chile