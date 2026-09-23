Crimen y Justicia

Crimen en Colegiales: el acusado de matar al profesor de boxeo se negó a declarar

Gonzalo Andueza tenía 40 años y murió tras recibir un disparo en el abdomen. El joven detenido por el ataque se negó a dar su versión durante la indagatoria

Imagen dividida con un hombre con anteojos de sol a la izquierda y un hombre con capucha y rostro pixelado a la derecha
Un hombre asesinado en una plaza del barrio de Colegiales aparece junto a la imagen del sospechoso detenido por el crimen.
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El crimen de Gonzalo Iñaki Andueza, el hombre de 40 años asesinado de un disparo en una plaza de Colegiales, tuvo este martes un nuevo avance judicial. El joven de 25 años, acusado de matarlo, fue indagado y decidió no prestar declaración.

La víctima era profesor de boxeo, entrenador personal y publicista. Este domingo, recibió un disparo en el abdomén en Parque Ferroviario de Colegiales, ubicado en las inmediaciones de Moldes y Aguilar y falleció.

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El acusado, de 25 años, quedó detenido el mismo día del crimen y fue llevado ante la jueza Paula Pettazzi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 32. En ese marco, tuvo una reunión previa con su defensa y optó por guardar silencio, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

La investigación está a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 14. La hipótesis acusatoria sostiene que el sospechoso efectuó el disparo que provocó la muerte de Andueza durante una discusión en la madrugada del domingo.

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De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, Andueza, algunos de sus alumnos, el acusado y otras personas habían compartido un cumpleaños en un gimnasio de la zona. Más tarde, el grupo fue a un bar ubicado sobre Álvarez Thomas y Olleros. Cerca de la 1.30, Andueza, dos de sus alumnos y el joven ahora imputado dejaron el local y se dirigieron al Parque Ferroviario.

BALEADO EN COLEGIALES
La plazoleta del Parque Ferroviario de Colegiales, en la esquina de Moldes y Aguilar, donde ocurrió el homicidio de Gonzalo Andueza

Allí comenzó una conversación sobre las diferencias entre el boxeo, las Artes Marciales Mixtas (MMA) y el jiu-jitsu. El intercambio giró en torno a quién tendría ventaja en una pelea entre personas entrenadas en distintas disciplinas. Andueza enseñaba boxeo, mientras que el acusado practicaba grappling, una disciplina centrada en agarres, controles y lucha a corta distancia.

Con el paso de las horas, la discusión escaló. Los testimonios reunidos en la causa indican que, alrededor de las 4, el joven habría extraído un arma y realizado un disparo a una distancia aproximada de un metro. El proyectil impactó en el lado izquierdo del abdomen de Andueza, quien cayó herido en el lugar.

Un oficial de seguridad permanece junto a una persona sentada en la vereda y una motocicleta estacionada frente a un comercio de noche
La División Homicidios arrestó al sospechoso cuando salía de una vivienda ubicada sobre avenida Cabildo al 100

Tras el ataque, el agresor escapó y los acompañantes de la víctima solicitaron ayuda. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó al hombre al Hospital Pirovano, donde murió horas después.

El examen forense precisó el alcance de las heridas provocadas por el disparo. Según fuentes judiciales, el proyectil dañó el páncreas, el hígado y la vena cava de Andueza.

En las primeras horas de la pesquisa, los investigadores contaban con datos limitados sobre el presunto atacante. Los testigos conocían su nombre de pila y tenían un número de teléfono asociado a él, de acuerdo con la información por el Ministerio Público Fiscal.

A partir del análisis de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y otras tareas de investigación, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad logró establecer movimientos y vínculos del sospechoso. Los investigadores determinaron que frecuentaba una vivienda de un familiar ubicada cerca de la escena del crimen.

El joven fue detenido poco después de las 19 del domingo cuando salía de un departamento de avenida Cabildo al 100. En ese momento, los policías secuestraron una mochila negra que contenía una pistola Taurus Millennium calibre 9 milímetros, tres cargadores y 34 municiones.

Una pistola negra, tres cargadores y decenas de balas alineadas sobre un piso de baldosas mojadas con hojas secas
La Policía secuestró una pistola Taurus Millennium calibre 9 milímetros durante la detención del acusado

La Justicia deberá establecer ahora si el arma incautada al acusado fue utilizada durante el homicidio. Para ello, los peritos cotejarán la pistola con la vaina servida hallada en el Parque Ferroviario y con los elementos recuperados durante la autopsia.

Los resultados pueden aportar una prueba central para reconstruir el ataque y definir la vinculación material del arma con el disparo que hirió de muerte a Andueza.

Mientras tanto, el imputado continúa detenido a disposición de la jueza Pettazzi. Su negativa a declarar no impide el avance de la investigación, que seguirá con la producción de peritajes, el análisis de registros de cámaras y la evaluación de los testimonios de quienes estuvieron presentes antes y después del episodio.

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