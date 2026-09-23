La piloto de Mercedes en la F1 fijó un límite para su debut: por qué hace 35 años que una mujer no es titular

Doriane Pin es piloto de desarrollo de Mercedes y se fijó un límite de cinco años para correr en la F1 (@MercedesAMGF1)

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Si bien el automovilismo es uno de los deportes más inclusivos porque permite la competencia directa entre hombre y mujeres, desde 35 años no hay una dama como titular en una escudería de Fórmula 1. En la última década la problemática se agudizó con oportunidades que no pasaron de pruebas oficiales e incluso categorías femeninas que fueron vendidas como capaces de promocionar a una piloto a la Máxima. El ultimátum que puso la francesa Doriane Pin, campeona de la F1 Academy en 2025 y piloto de desarrollo de Mercedes, sirve para disparador de este análisis.

Pin, de 22 años, se puso un plazo concreto para correr en la F1: cinco años. La confirmación llegó en una entrevista para la serie Mercedes In Convo With Kids, cuando le preguntaron dónde se veía en ese lapso de tiempo. “En la Fórmula 1”, respondió sin rodeos.

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La piloto de 22 años, nacida en Ivry-sur-Seine el 6 de enero de 2004, añadió que ese objetivo trasciende su carrera individual. “Sería genial. Abriría puertas a todas las chicas que quieran ser pilotos de Fórmula 1”, declaró.

Doriane enfatizó que “en los deportes y fuera de ellos, creo que necesitamos más diversidad. Así que habrá más oportunidades para todos, especialmente con mi experiencia en un deporte dominado por hombres como el automovilismo. Así que sería bueno si tuviéramos muchas mujeres también en la F1”.

Doriane Pin probando el Mercedes W12 en Silverstone en abril de este año (@MercedesAMGF1)

Tras ganar el campeonato de la F1 Academy en 2025, Pin firmó como piloto de desarrollo para la escudería de Brackley. El cargo implica trabajo constante en el simulador, colaboración con los ingenieros del equipo y presencia en fábrica y en pista durante varias fechas de la temporada.

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En abril de 2026 llegó el hito que consolidó su nombre en la historia del deporte motor: se convirtió en la primera mujer en conducir un coche de F1 de Mercedes, al probar el W12 de la temporada 2021 en el circuito de Silverstone. Completó 76 vueltas al trazado de 2,639 kilómetros, lo que se tradujo en 200 kilómetros recorridos, con la asistencia trackside de George Russell y Kimi Antonelli.

“Conducir un coche de F1 por primera vez hoy fue increíble. Estoy muy agradecida por esta oportunidad y por estar rodeada de este equipo tan extraordinario”, declaró Pin tras la prueba, en un comunicado difundido por Mercedes. “Si bien ser mujer piloto no me define, fue genial demostrar lo que somos capaces”, agregó.

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Andrew Shovlin, director de ingeniería de pista de Mercedes, valoró en esos términos el desempeño de Pin en su primera prueba con el W12: “Se la vio como en casa desde las primeras vueltas y supo disfrutar conduciendo el coche al límite. Esto supone otro paso importante en lo que se perfila como una carrera muy emocionante y prometedora, y además la convierte en la primera mujer piloto de un coche de F1 de Mercedes”.

Lella Lombardi, tomada de la mano con su compatriota Duilio Truffo, en los 1.000 Kilómetros de Monza en 1975 (Archivo CORSA).

Mientras espera su chance en la escudería que hoy domina la F1 en el Campeonato Mundial de Constructores y con Kimi Antonelli en el Campeonato Mundial de Conductores, la francesa también es piloto de desarrollo para Peugeot en el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) y para Citroën en la Fórmula E. Además, compite en la categoría Pro-Am de LMP2 de las European Le Mans Series con el equipo Duqueine.

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Antes de Pin, la última mujer en participar de una sesión oficial vinculada al fin de semana de un Gran Premio fue Susie Wolff, actual directora general de la F1 Academy, quien condujo un Williams en entrenamientos libres en 2014. Jessica Hawkins, embajadora de Aston Martin, completó una prueba privada de 26 vueltas con el AMR21 en el Hungaroring en 2023, aunque fuera del marco oficial del campeonato. Mientras, Tatiana Calderón, llegó a formar parte del staff de pilotos de Alfa Romeo (actual Audi) en 2018 y la colombiana acaba de convertirse en la primera mujer en ganar una carrera de la NASCAR en Brasil.

En los 76 años de historia de la F1, solo cinco mujeres han llegado a manejar un monoplaza de la categoría en el marco de un campeonato y únicamente dos han disputado carreras puntuables. La italiana María Teresa de Filippis compitió en cinco eventos entre 1958 y 1959, mientras que su compatriota Lella Lombardi participó en 17 Grandes Premios y es la única corredora en haber sumado puntos, al terminar sexta en el Gran Premio de España de 1975 y recibir media unidad. La inglesa Divina Galica intentó clasificarse para tres carreras entre 1976 y 1978, incluida una en Argentina, pero no consiguió plaza. Posteriormente, tanto la sudafricana Desiré Wilson (1980) como la italiana Giovanna Amati (1992) no lograron ingresar a la parrilla principal. El panorama no apunta a cambiar en lo que resta de 2026 y por eso se cumplirán 35 años sin una mujer como titular en un equipo de F1.

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Los estudios sobre la escasa presencia femenina en el automovilismo de élite coinciden en señalar el financiamiento como el obstáculo más determinante. Una investigación de la organización More Than Equal, cofundada por el ex subcampeón de F1, David Coulthard, identificó el prejuicio en la búsqueda de fondos como una de las principales trabas para que las mujeres lleguen a la F1, según recogió la BBC.

Giovanna Amati fue la última mujer en ser titular en un equipo de F1. Lo hizo en los tres primeros Grandes Premios de 1992 con Brabham, pero no pudo largar al no poder superar las preclasificaciones

El estudio remarcó que el costo de competir es un desafío universal, pero que “muy pocos inversores y patrocinadores están dispuestos a apostar por pilotos mujeres en etapas tempranas de sus carreras, lo cual impide su progreso en períodos cruciales”. Según cifras citadas por la investigación académica Racing Against the Odds, publicada en la American Scholarly Journal for Scientific Research, las mujeres reciben menos del 1% del financiamiento total destinado al patrocinio en el automovilismo.

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Karen Donnelly, una de las responsables del estudio de More Than Equal, ejemplificó la dinámica con un caso hipotético: dos pilotos de 14 años, uno varón y una mujer, con la misma trayectoria y resultados. “Él tiene muchas más posibilidades de recibir respaldo porque todos pueden proyectar su camino si es lo bastante bueno. Eso no ha ocurrido durante tanto tiempo con una mujer y lo que dicen es: nadie nos va a respaldar, es demasiado riesgo y demasiado dinero”, explicó Donnelly en declaraciones a la BBC.

El segundo factor que limita el acceso femenino se ubica en la base misma del sistema de formación. La mayoría de los pilotos de F1 comienza a competir en karting entre los cinco y los ocho años, un período en el que los varones representan la mayoría de los participantes, según el análisis publicado en la American Scholarly Journal for Scientific Research.

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La socióloga Olivia Howe, autora del estudio Hitting the barriers: Women in Formula 1 and W series racing, identificó cinco barreras que perpetúan la exclusión femenina de la categoría: actitudes históricas y actuales, la presunción de inferioridad física y mental, la sexualización de las pilotos, la falta de dinero y los problemas de representación y visibilidad.

Jamie Chadwick fue tricampeona de la W Series y primera mujer en ganar una carrera de la Indy NXT (previa a IndyCar) desde 2010, pero tampoco tuvo su chance concreta en la F1 (EFE/EPA/GREG NASH)

Para conocer de primera mano el tema Infobae habló con Ianina Zanazzi, la primera piloto argentina en ganarle una carrera a los hombres. Eso ocurrió en la Fórmula Súper Renault en 1999. “Primero es un tema estadístico. Se forman un montón más de pilotos hombres que de mujeres. Entonces, de un montón de pilotos hombres solo llegan veintipico. Para que haya una mujer que esté a ese nivel, deberían formarse muchas más”, explica la corredora de Munro.

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“Después, se está poniendo mucho el foco últimamente en el tema marketing, en llevar a una mujer a la F1 porque es negocio. Como pasó con la W Series. Yo la relaté, corrieron tres años, Jamie Chadwick ganó los tres campeonatos y dijeron que la iban a llevar a la F1 y no la llevaron a nada, no le dieron ninguna posibilidad. Te cobraban para correr ahí y ninguna de las mujeres de ahí llegó a algo productivo. Eran autos de Fórmula 3 con una puesta a punto muy básica. Entonces, ¿qué sentido tiene que vos ganes ahí si cuando vas a una Fórmula 3 a nivel de la realidad, donde competís con pilotos varones, no estás a nivel? Entonces ya está mal gestado", argumenta quien supo correr en Europa y reemplazó a Fernando Alonso en la Fórmula Nissan, que en ese momento era una categoría antesala a la F1.

La subcampeonato de la clase Light en la Fórmula 3 Sudamericana en 2000 afirma que “va a llevar mucho tiempo que haya una mujer con condiciones, porque se tiene que formar muy buen nivel en el karting. Hay a veces pilotos que aparecen en países que no son tan del automovilismo y ganaron un campeonato nacional, pero no es lo mismo que el karting en Europa la Fórmula. Hay categorías de Fórmula que son mucho más competitivas que otras. Entonces eso hace que estés mejor preparado”.

“Hoy, lamentablemente, no hay una mujer a la que se le hayan dado las condiciones para que esté competitiva. Después, a nivel físico, yo sostengo y voy a sostener siempre que no hay una dificultad, que la mujer perfectamente puede lograrlo, obviamente con mucho más esfuerzo que el hombre, pero puede lograr todo lo que sea de preparación física para soportar una carrera de F1 y llevar un auto de F1″, subraya la campeona de la Porsche GT3 Cup Trophy Argentina en 2018.

Ianina Zanazzi con Fernando Alonso en el Autódromo de Buenos Aires en una exhibición en 2019. Ella reemplazó el español en la Fórmula Nissan, por entonces antesala a la F1 (@ianinazanazziok)

“Ojalá en algún momento se dé. En el caso mío, nunca tuve el apoyo del país”, esgrime y revela una chance importante que pudo plasmar por falta de ayuda: “Tenía para ir a correr a Le Mans con un equipo italiano. Hice dos pruebas. Me fue bárbaro, anduve rapidísimo y estaban fascinados. Solo que no me ayudaron ni con un pasaje y no me dejaban sacar la plata afuera del país”.

La ex competidora del Turismo Nacional celebra el presente de Franco Colapinto porque “le tengo un cariño enorme. Yo tuve la posibilidad de competir afuera, en su momento reemplazándolo a Fernando (Alonso) en la Fórmula Nissan, que era la Fórmula 2, y después yendo a correr Le Mans y no me apoyaron. Entonces ahí, ¿qué tengo que pensar? Es muy difícil, por lo menos desde Argentina".

La campaña de la bonaerense fue tan destacada que el Comité Olímpico Argentino la incluyó en su reciente libro “Gloriosas”, en el que se reconoce a 20 mujeres argentinas que hicieron historia en el deporte.

“Hay veces que el discurso excede la realidad. Debe pasar también en otros países. No a todo el mundo le cae simpático. A una empresa sí, a una categoría sí, pero después hay mucha gente que no ve bien o no le hace bien que vaya una mujer y gane”, concluye.

En el Rally Mundial, Michele Mouton ganó carreras y fue protagonista en campeonatos hace cuatro décadas. En el Rally Dakar, Jutta Kleinschmidt se convirtió en la única mujer en ganar la clasificación general y absoluta hace 25 años. Pero la F1 aún tiene esa deuda con las mujeres. El caso de Doriane Pin sirve como espejo de un tema en el que tanto la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Formula One Management (FOM), empresa dueña de los derechos comerciales de la Máxima, logren oportunidades para la formación consistente, promoción y chances reales para que las pilotos puedan dar el gran salto.