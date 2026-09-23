Tiene 26 años y fue detenido por agredir y amenazar a su novia de 15 en Pilar

El detenido de 26 años fue trasladado a la Comisaría Pilar 7ª (Fuente: Pilar a Diario)

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Un hombre de 26 años fue detenido en el barrio Lomas de Los Cachorros, partido de Pilar, acusado de golpear y amenazar de muerte a su novia de 15 años.

El violento episodio fue denunciado por una vecina de 55 años, quien informó haber escuchado una discusión desde una casa ubicada junto a la suya. A partir de ese aviso, se realizó un operativo policial en la calle Los Amarilis al 2900.

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La adolescente presentaba lesiones visibles y sangrantes cuando los efectivos ingresaron al domicilio y fue trasladada a un centro de salud local para recibir asistencia. Por su parte, el hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría Pilar 7ª de manera inmediata, según el medio Pilar a Diario.

El operativo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Los Amarilis al 2900, en Lomas de Los Cachorros (Google Maps)

La causa fue caratulada como “aprehensión por violencia de género. Lesiones. Amenazas” y quedó bajo investigación judicial. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el estado de salud de la joven ni sobre eventuales antecedentes vinculados con el acusado.

El caso se conoció en un contexto atravesado por otro grave episodio de violencia de género en Pilar. En un hecho distinto, Mónica Ligorria, de 49 años, murió luego de recibir un disparo en la cabeza mientras trabajaba en un puesto de venta de huevos sobre la autopista Panamericana. Su pareja quedó detenida.

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Femicidio en Pilar

Mónica Ligorria, de 49 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras trabajaba en un puesto de venta de huevos ubicado sobre la autopista Panamericana. El femicidio ocurrió el lunes alrededor de las 14, a la altura del kilómetro 57, cerca del barrio El Panchito y del acceso al country Estancias del Pilar.

Un paso bajo nivel en Pilar marca el lugar donde un hombre disparó contra su pareja e intentó quitarse la vida durante la noche. (Pilar a Diario)

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la víctima se encontraba en su lugar de trabajo cuando el hombre llegó a bordo de una camioneta blanca. Ambos mantuvieron una discusión frente a otros comerciantes que estaban en la zona. En ese contexto, el sospechoso extrajo un arma de fuego y efectuó tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Ligorria.

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Luego del ataque, la mujer fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Central de Pilar. Ingresó en estado crítico debido a la gravedad de la herida. Murió cerca de las 20:00, luego de varias horas de atención médica.

Tras dispararle a su pareja, el sospechoso de 57 años identificado como H.A.A., volvió a subir a la camioneta y escapó por la Panamericana en dirección a Campana. Según la reconstrucción, detuvo el vehículo, descendió y se disparó en la cabeza, presuntamente con la misma arma utilizada en el ataque.

Sin embargo, el impacto no le provocó la muerte. El acusado fue trasladado al hospital municipal de Campana. H.A.A. quedó bajo custodia policial.

La muerte de Ligorria derivó en la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de Género de Pilar, que quedó a cargo de la investigación. También interviene el Juzgado de Garantías N° 7 del departamento judicial correspondiente.

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El homicidio ocurrió en un sector de la Panamericana donde hay puestos de venta y circulación constante de vehículos. La presencia de comerciantes en las inmediaciones permitió a los investigadores reunir testimonios sobre la secuencia previa a los disparos.

Los investigadores secuestraron el arma hallada junto al vehículo. La Policía Científica deberá analizarla junto con otros elementos de prueba para establecer su vinculación con el ataque y aportar precisiones a la causa judicial.

Ambos episodios son investigados de manera independiente y corresponden a situaciones diferentes. En Lomas de Los Cachorros, la causa se centra en la agresión contra una adolescente y las amenazas que habría sufrido dentro de una vivienda. En el caso de Ligorria, la Justicia investiga un femicidio cometido en un espacio de trabajo y busca establecer si existieron episodios previos de violencia de género.

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