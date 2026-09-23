Entradera en Mar del Plata: cinco hombres encapuchados robaron $20 millones a una familia

Una vivienda ubicada en la calle Matheu, en el barrio Divino Rostro de Mar del Plata, sufrió un robo donde sustrajeron pesos y dólares. (Google Maps)

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Una familia fue víctima de una entradera en el barrio Divino Rostro de Mar del Plata. Los delincuentes se llevaron una suma cercana a $20 millones, así como también un monto en dólares que no fue especificado.

Todo ocurrió en un chalet de la calle Matheu al 1600, donde cinco hombre encapuchados ingresaron en horas de la noche y redujeron a quienes se encontraban dentro.

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El asalto se extendió durante unos 15 minutos, de acuerdo con la reconstrucción inicial del caso. En ese lapso, los autores amenazaron a los propietarios, revisaron distintos sectores de la vivienda y se llevaron el dinero que buscaban.

La investigación quedó centrada en el recorrido de los sospechosos y en las imágenes que puedan aportar las cámaras públicas y privadas de los alrededores. Los delincuentes huyeron en un vehículo con patentes adulteradas, una circunstancia que dificulta la identificación inmediata del auto utilizado en la fuga.

Según informó el portal del diario local La Capital, las autoridades no pudieron identificar a los ladrones.

El monto denunciado por la familia como robado ronda los $20 millones, mientras que el valor total del botín todavía no puede establecerse porque resta precisar la cantidad de dólares que fue sustraída.

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La policía busca determinar si el grupo contaba con datos sobre la presencia del dinero o si eligió el chalet al azar. (estebanecheverria.gob.ar)

Ahora, la investigación se centra en establecer si los asaltantes contaban con información previa sobre la presencia de dinero en el chalet o si eligieron el domicilio por otros motivos. Por ahora, no hay una hipótesis oficial difundida sobre ese punto.

Mientras tanto, personal policial inició el relevamiento de las imágenes registradas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). A ese material se sumarán, en la medida en que estén disponibles, las filmaciones de cámaras instaladas en domicilios particulares y comercios de la zona.

El análisis de los registros apunta a reconstruir los movimientos anteriores y posteriores al asalto. La pesquisa busca establecer si el vehículo fue visto merodeando el barrio antes del ingreso al chalet, cuánto tiempo permaneció en las cercanías y por qué calles se retiró tras el robo.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Robos Calificados de Casas Particulares, encabezada por Mariano Moyano. Desde esa dependencia se dispondrán las medidas necesarias para avanzar sobre la identidad de los responsables y sobre la ruta de fuga.

En paralelo, efectivos de la Comisaría Novena llevan adelante las primeras diligencias. Entre ellas se encuentran la toma de testimonios, el relevamiento del lugar y la recopilación de elementos que puedan aportar información sobre la secuencia delictiva.

Hace tan solo unos días, una mujer de 51 años fue víctima de una entradera en su casa de Mar del Plata. El asalto ocurrió el jueves 10 de septiembre, cerca de las 20.30, en una casa del barrio Stella Maris. Los ladrones redujeron a la mujer, a su madre de 74 años y a su padre, que padece una enfermedad neurodegenerativa. La hija justamente había llegado a la ciudad para acompañarlos antes de la intervención quirúrgica que tenía prevista el hombre al día siguiente. Durante el robo, relató que intentó contenerlo para evitar que su estado de salud se agravara con la situación.

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Un grupo de ladrones asaltó a una familia en el barrio Stella Maris

“Por suerte yo estaba ahí adentro para calmarlo, tratar de que no diga ni pase nada”, explicó al diario La Capital de Mar del Plata. Y lamentó: “Fue una pesadilla, jamás pensé que me iba a tocar vivir algo así. Todavía no lo puedo creer”.

Una cámara de seguridad registró la llegada de los asaltantes y su ingreso por el portón del garaje. En las imágenes se observa primero a tres hombres, vestidos con ropa oscura, guantes y los rostros cubiertos. Poco después se sumó un cuarto delincuente. La víctima afirmó que, en total, fueron cinco los ladrones que participaron del hecho.

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En el video se oyen los gritos de la mujer. Asustada y sorprendida, una soltó: “¿Cómo entraste?”. El mecanismo utilizado para abrir el portón aún es materia de investigación. La familia sospecha que los delincuentes pudieron haber usado o clonado un control remoto, aunque ese punto no fue confirmado. En la filmación se lo ve semiabierto, los intrusos tuvieron que forzarlo para acceder al interior.

Fuentes oficiales indicaron que los asaltantes no tenían armas de fuego. Una vez dentro, maniataron a las víctimas con corbatas y cordones. Cerca de media hora después de la irrupción, la alarma de la vivienda comenzó a sonar y huyeron.

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