Se confirmó la agenda del Papa en Argentina: el lunes 9 a las 11:30 será la misa multitudinaria en Palermo

Imagen de archivo del papa León XIV durante su visita a España. EFE/ Ramón De La Rocha

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El papa León XIV llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre y cumplirá una agenda de cuatro días que incluirá misas, encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes y referentes religiosos, además de actividades en Claypole, Córdoba y Luján. El itinerario prevé que el pontífice arribe desde Montevideo y parta hacia Lima el miércoles 11, según confirmó el Vaticano este lunes oficialmente.

La visita comenzará el domingo por la tarde, tras una misa en Florida, Uruguay, y una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco. El vuelo tiene previsto aterrizar a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la acogida oficial.

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En tanto, el canciller, Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina en representación de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, brindarán una conferencia de prensa desde las 10, en Casa Rosada. Allí precisarán todos los detalles sobre la visita del Papa León XIV.

León XIV visitará la Casa Rosada y hablará ante autoridades y diplomáticos

La primera actividad del Papa en Buenos Aires será una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín, programada para las 17:00.

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Luego será recibido en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente de la República. A las 18:30, el papa León XIV encabezará una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Allí pronunciará uno de los discursos previstos en la escala argentina.

La agenda incluye una misa en Palermo y una visita al Pequeño Cottolengo de Claypole

El lunes 9 de noviembre, León XIV se trasladará a Claypole para visitar al personal y a las personas asistidas por el Pequeño Cottolengo Don Orione. El cronograma contempla un saludo del pontífice durante esa actividad.

A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Por la tarde, la agenda seguirá con un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

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Ese mismo día, el jefe de la Iglesia católica se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada concluirá con la celebración de vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, seguida de una cena con los obispos en el Arzobispado.

En el itinerario está prevista una reunión en Casa Rosada, entre el Papa y el Presidente de la Nación

Córdoba recibirá al pontífice para una misa en la Escuela de Aviación Militar

La visita tendrá una escala en Córdoba el martes 10. El avión papal despegará desde Buenos Aires a las 7:30 y llegará al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9:00.

A las 10:00, León XIV celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, mantendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

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El Papa regresará a Buenos Aires durante la tarde. A las 20:15 presidirá una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también tiene previsto pronunciar un discurso.

La despedida será en Ezeiza después de una misa en Luján

El último día de la visita, el miércoles 11, comenzará con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (probablemente Devoto). Luego, a las 10:00, el Papa celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida será a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Media hora después, el pontífice partirá hacia Lima, Perú, donde llegará a las 17:30 a la Base Aeronaval del Callao.

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El comunicado del Gobierno nacional

La Oficina del Presidente de Argentina anunció en un comunicado oficial la visita del papa León XIV al país entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

A través de la Oficina del Presidente, el gobierno nacional emitió un comunicado donde celebró el anuncio oficial: “El Gobierno Nacional agradece especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el diálogo y el trabajo conjunto desarrollado durante estos meses”.

Luego de explicar gran parte del recorrido del Papa, destacaron: “Las distintas áreas del Gobierno Nacional continuarán trabajando junto con la Santa Sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas para garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la Visita Apostólica”.

El mensaje, que lleva la firma del Presidente de la Nación, Javier Milei, concluye: “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”.

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