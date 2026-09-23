Política

En su discurso ante la Asamblea de la ONU, Milei defenderá hoy la soberanía en Malvinas y ratificará su alianza estratégica con EEUU

El presidente además expondrá su perspectiva sobre la economía mundial, fijará posición sobre la inteligencia artificial y reiterará su apoyo geopolítico a Israel

Javier Milei durante su última exposición en la ONU, (New York, Estados Unidos)
Javier Milei durante su última exposición en la ONU, (New York, Estados Unidos)
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(Enviado especial a New York, Estados Unidos) Ante la Asamblea General de la ONU, Javier Milei defenderá hoy la soberanía nacional en las Islas Malvinas, ratificará la alianza estratégica con Estados Unidos, fijará posición sobre la inteligencia artificial y aportará su perspectiva sobre la economía mundial, atravesada por la puja de los recursos naturales y la fragilidad de la cadena de suministros.

El discurso de Milei en Naciones Unidas funcionará como un corolario de la agenda geopolítica que está desplegando en Manhattan. El presidente ha fijado su atención en Malvinas, la disputa por los minerales críticos y la energía, la seguridad regional ante el avance de China y el debate sobre la regulación de la IA.

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Pablo Quirno - por instrucción presidencial- ocupó anoche la banca de la Argentina en el recinto de la ONU para replicar sin eufemismos la posición pública del Reino Unido, que ayer desconoció -nuevamente- la soberanía nacional en las Islas Malvinas.

“Es evidente que la estrategia diseñada por el gobierno nacional, en cabeza del presidente Milei, lo que ha hecho es poner cierto movimiento en la situación que ha llevado al Reino Unido a hablar del tema con el presidente (Donald) Trump y durante su exposición en la Asamblea”, comentó ayer Quirno en el lobby del hotel Langham.

Horas antes, el premier británico Andy Burnham había desconocido la soberanía nacional en las Islas del Atlántico Sur, durante su discurso ante la Asamblea de la ONu.

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“Esto tiene que ver con defender la Carta de las Naciones Unidas y el Estado de derecho. Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, inclusocuando amenacen el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas”, dijo Burnham.

El canciller argentino pidió hacer una réplica en el recinto, tras las declaraciones del primer ministro británico sobre las Islas Malvinas (ONU)

Milei compartió ayer con Trump una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, que es una iniciativa regional diseñada por la Casa Blanca para enfrentar a los carteles de la droga que operan en tándem con China e Irán.

Durante su presentación ante los presidentes que integran el Escudo de las Américas, Trump explicitó sus argumentos para ejecutar este novedoso mecanismo multilateral destinado a frenar la ofensiva regional de Beijing.

Trump sostuvo:

“Hoy, le pido a los miembros del Escudo de las Américas que ayuden a asegurar la vasta riqueza natural de este país.Tienen una riqueza natural tremenda. Muchos en el mundo, probablemente ustedes tengan la mayor riqueza natural, y que no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles.No podemos permitir que eso suceda. Ya no tendrán un país si eso pasa. Una vez que eso sucede, realmente no se regresa muy fácilmente”.

Y a su turno, Milei completó durante la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas que deliberó en la ONU:

“Estamos abocados para reconstruir el sistema de seguridad,l a inteligencia, la inteligencia de nuestro país, pero también tiene una dimensión económica, porque garantizar la estabilidad económica ante cualquier factor externo y asegurar el desarrollo de los recursos críticos que Dios nos dio”.

Milei repetirá esta línea argumental durante su presentación de hoy ante el plenario de la ONU.

Acompañado por Pablo Quirno y Luis Caputo, Javier Milei dialoga con Marco Rubio sobre la alianza estratégica de Argentina con la administración republicana, (New York, Estados Unidos)
Acompañado por Pablo Quirno y Luis Caputo, Javier Milei dialoga con Marco Rubio sobre la alianza estratégica de Argentina con la administración republicana, (New York, Estados Unidos)

La sintonía ideológica entre Milei y Trump, que aparecerá nítida en la exposición presidencial de la ONU, también tendrá a la tarde una derivación económica en el Consulado argentino en Manhattan.

Argentina y Estados Unidos firmarán un ambicioso proyecto de inversiones destinado a obras de infraestructura que permitirán un flujo constante de exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía.

El objetivo primario del acuerdo sería cerrar un monto de 6.000 millones de dólares destinados a Argentina LNG, que es un proyecto multinacional que une a YPF con la petrolera italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes.

La financiación avalada por la administración republicana sería respaldada por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) e inversores privados.

La crisis en Medio Oriente ha complicado el transporte de energía a a través de los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab, que están en jaque permanente por la Guardia Revolucionaria de Irán y los Huties de Yemen.

En este contexto, Estados Unidos busca permanentemente recursos clave para su desarrollo y cadenas de suministros que permitan aplacar la asfixia en Medio Oriente provocada por el régimen chiíta y su proxy en Yemen.

Argentina es socio estratégico de la Casa Blanca, tiene enormes reservas de energía y minerales críticos, y garantiza la cadena de suministros.

Esta enumeración geopolítica es clave en la argumentación política que explicitaría Milei en su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Javier Milei y Donald Trump en Nueva York - sesión extraordinaria del Escudo de las Américas

La inteligencia artificial y la crisis en Medio Oriente tambien serán asuntos globales que Milei abordaría en su discurso en las Naciones Unidas.

El presidente opta por la ausencia de regulaciones para la IA -como propone Trump- y está alineado con la perspectiva de Israel frente a la compleja situación en Gaza y el estrecho de Ormuz.

Antes del mediodía (hora de la Argentina), Milei se presentará ante la Asamblea General de la ONU.

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