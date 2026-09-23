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Francia se prepara para la primera visita oficial de un papa en 18 años: así será la agenda de León XIV

El pontífice llegará el viernes y cumplirá actividades en París, Lourdes y Metz hasta el lunes, en un recorrido sin precedentes desde la estancia de Benedicto XVI en 2008

Trabajadores montan la infraestructura para la misa al aire libre del papa León en la plaza de la Concordia de París, antes de la visita del pontífice a Francia, el 14 de septiembre de 2026 (REUTERS/Benoit Tessier)
Trabajadores montan la infraestructura para la misa al aire libre del papa León en la plaza de la Concordia de París, antes de la visita del pontífice a Francia, el 14 de septiembre de 2026 (REUTERS/Benoit Tessier)
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Una estructura blanca de grandes dimensiones ya cubre parte de la Plaza de la Concordia de París, donde el papa León XIV celebrará el próximo sábado una misa al aire libre ante una multitud prevista de unas 600.000 personas, durante su primera visita de Estado a Francia.

El pontífice llegará el viernes para una gira de cuatro días que incluirá actos en París, Lourdes y Metz. Será la primera visita de Estado de un papa a Francia desde el viaje de Benedicto XVI en septiembre de 2008.

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La misa central tendrá lugar en la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos, con un altar instalado bajo la cubierta. El dispositivo previsto se extenderá a lo largo del eje que une la plaza con el Arco de Triunfo ante la cantidad de fieles anotados para asistir.

La agenda de León XIV combinará ceremonias religiosas, reuniones políticas y discursos sobre asuntos sociales e internacionales. El presidente francés, Emmanuel Macron, lo recibirá en el Palacio del Elíseo, después de la reunión que ambos mantuvieron este año en el Vaticano.

El papa también visitará la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), donde se prevé que aborde los desafíos de la inteligencia artificial. A principios de año, el pontífice pidió “desarmar” esa tecnología para impedir que domine a la humanidad.

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Un hombre pasa junto a una pancarta de bienvenida al papa León colocada frente a la iglesia de Saint-Sulpice, en París, antes de la visita del pontífice a Francia, el 14 de septiembre de 2026 (REUTERS/Benoit Tessier)
Un hombre pasa junto a una pancarta de bienvenida al papa León colocada frente a la iglesia de Saint-Sulpice, en París, antes de la visita del pontífice a Francia, el 14 de septiembre de 2026 (REUTERS/Benoit Tessier)

El viernes continuará su agenda en la catedral de Notre Dame, restaurada tras el incendio de 2019. El papa Francisco rechazó asistir a su reapertura a finales de 2024, una ceremonia a la que acudieron, entre otros invitados, Donald Trump y Elon Musk.

Esa noche, León XIV rezará con decenas de miles de jóvenes católicos de entre 17 y 35 años en un estadio ubicado en las afueras de París. El sábado, antes de la misa multitudinaria, se reunirá con migrantes.

El viaje ocurrirá en un país de tradición católica, aunque con una práctica religiosa menor. Una encuesta del año pasado indicó que alrededor del 5% de los 69 millones de habitantes de Francia asiste regularmente a la iglesia católica. El país consagró el derecho al aborto en la Constitución y aprobó la eutanasia para determinados pacientes. Los bautizos infantiles disminuyeron en los últimos años, mientras crecieron los bautismos de adultos. “Durante los últimos 40 o 50 años, Francia ha sido esencialmente una especie de laboratorio avanzado para lo que está sucediendo con el catolicismo en las democracias occidentales, o al menos europeas”, declaró a la agencia AFP François Mabille, director del Observatorio Geopolítico de la Religión.

“Ese cambio de un catolicismo transmitido de generación en generación a uno basado en el compromiso personal es probablemente algo que interesa al papa”, agregó Mabille.

Una pancarta de bienvenida al papa León decora la entrada de la catedral de Metz (Cathédrale Saint-Étienne de Metz), donde el pontífice oficiará misa durante su visita a esta ciudad del este de Francia; Metz, Francia, 9 de septiembre de 2026 (REUTERS/Ardee Napolitano/Archivo)
Una pancarta de bienvenida al papa León decora la entrada de la catedral de Metz (Cathédrale Saint-Étienne de Metz), donde el pontífice oficiará misa durante su visita a esta ciudad del este de Francia; Metz, Francia, 9 de septiembre de 2026 (REUTERS/Ardee Napolitano/Archivo)

El domingo, León XIV viajará a Lourdes, en el suroeste de Francia, donde oficiará una misa cerca de la gruta en la que, según la tradición católica, la Virgen María se apareció en 1858 a Bernadette Soubirous. El santuario recibe peregrinos de todo el mundo que acuden en busca de sanación.

En Lourdes, el pontífice mantendrá además un encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Entre ellas estará una ex alumna, hoy de 80 años, de un internado católico cercano que afrontó denuncias por abusos físicos y sexuales.

La última jornada de la visita será el lunes en Metz, ciudad próxima a la frontera con Alemania. Allí, León XIV celebrará otra misa y pronunciará un discurso sobre la paz en Europa, con representantes de gobiernos de la Unión Europea invitados a asistir. También se reunirá con referentes católicos, protestantes, judíos, musulmanes, ortodoxos y budistas para firmar una declaración de paz.

(Con información de AFP)

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