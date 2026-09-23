Mundo

La guerra entre EEUU e Irán, el conflicto en Ucrania y la IA dominan la agenda del segundo día de la Asamblea General de la ONU

El jefe de Estado iraní, Masud Pezeshkian, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pronunciarán este miércoles sus discursos en Nueva York. En paralelo, los máximos responsables de OpenAI, Anthropic y Hugging Face expondrán ante el Consejo de Seguridad sobre los riesgos de la tecnología

La guerra entre EEUU e Irán, el conflicto en Ucrania y la IA dominan la agenda del segundo día de la Asamblea General de la ONU (REUTERS)
La guerra entre EEUU e Irán, el conflicto en Ucrania y la IA dominan la agenda del segundo día de la Asamblea General de la ONU (REUTERS)
Guardar

La guerra en Ucrania, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, sus efectos sobre la economía mundial y el futuro de la inteligencia artificial (IA) concentran este miércoles la agenda de la ONU, en una jornada que incluirá una reunión del Consejo de Seguridad sobre los riesgos de la tecnología y nuevos discursos ante la Asamblea General.

Los máximos responsables de tres empresas del sector, Sam Altman, de OpenAI; Dario Amodei, de Anthropic, y Clement Delangue, de Hugging Face, expondrán ante el Consejo de Seguridad de la ONU, integrado por 15 miembros. La reunión se produce después de varias semanas de advertencias sobre los riesgos asociados al desarrollo de sistemas de IA y de pedidos para ralentizar su avance.

PUBLICIDAD

La participación de los tres ejecutivos se produce además después de una serie de incidentes vinculados con la tecnología. Hugging Face, una plataforma que reúne modelos de inteligencia artificial, fue objetivo de un reciente ciberataque ejecutado por software autónomo de OpenAI, en un episodio que se sumó a otros casos que elevaron las alertas sobre la rápida evolución de la IA.

La discusión tecnológica llega un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara en su discurso ante la Asamblea General la posibilidad de establecer regulaciones internacionales sobre inteligencia artificial. Trump calificó esas propuestas como un “esquema globalista”.

PUBLICIDAD

“Las mismas personas que dijeron que todos vamos a estar muertos en 12 años por el calentamiento global... ahora dicen que la IA nos va a matar a todos”, afirmó Trump.

La discusión tecnológica llega un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara en su discurso ante la Asamblea General la posibilidad de establecer regulaciones internacionales sobre inteligencia artificial (REUTERS)
La discusión tecnológica llega un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara en su discurso ante la Asamblea General la posibilidad de establecer regulaciones internacionales sobre inteligencia artificial (REUTERS)

Horas después, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió la creación de un modelo de inteligencia artificial de código abierto que no dependa de Estados Unidos ni de China. “No quiero que nadie se convierta en el vasallo de una de las grandes potencias”, afirmó. “Más bien, debemos unirnos para construir un modelo de frontera de código abierto, un modelo de vanguardia”, agregó.

Mientras el Consejo de Seguridad aborda el futuro de la IA, la guerra entre Estados Unidos e Irán volverá a ocupar un lugar central en la Asamblea General. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, llegó a Nueva York el martes por la noche, según medios estatales iraníes, y este miércoles pronunciará su discurso ante la ONU por primera vez desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán.

Los ataques de finales de febrero dieron inicio a una guerra que se extendió por Medio Oriente. La administración de Trump todavía no alcanzó un acuerdo con Teherán para poner fin al conflicto.

Como respuesta a las acciones militares, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de energía, lo que provocó un aumento de los precios internacionales del petróleo. A esto se sumó la toma de la costa del mar Rojo de Yemen por parte de los hutíes, que incrementó las preocupaciones sobre el comercio mundial y el transporte marítimo a través del estrecho de Bab al-Mandab.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, llegó a Nueva York el martes por la noche, según medios estatales iraníes, y este miércoles pronunciará su discurso ante la ONU por primera vez desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán (EP)
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, llegó a Nueva York el martes por la noche, según medios estatales iraníes, y este miércoles pronunciará su discurso ante la ONU por primera vez desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán (EP)

El discurso de Pezeshkian tendrá lugar un día después de que Trump planteara la posibilidad de “aniquilar la República Islámica” y “llevarlos al infierno”. Durante las palabras del presidente estadounidense ante la Asamblea General, todos los integrantes de la delegación iraní, salvo uno, abandonaron la sala.

Sin embargo, Trump también confirmó el martes que existieron conversaciones entre Washington y Teherán por primera vez en varios meses. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, se reunió con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, al margen de la Asamblea General.

Según la agencia estatal iraní IRIB, Araqchi afirmó que las demandas de Teherán incluyen “el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense, el pago rápido de todos los activos iraníes que fueron congelados y el fin de la guerra en todos los frentes de la resistencia”.

La situación en Irán también generó una protesta frente a la sede de la ONU. Durante la jornada del martes se realizó una vigilia con manifestantes que denunciaron el uso de la pena de muerte por parte de Teherán.

En paralelo, la guerra en Ucrania ocupará otro de los espacios centrales de la agenda diplomática. El Consejo de Seguridad tiene prevista una reunión sobre el conflicto a las 11:00, hora local, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pronunciará su discurso ante la Asamblea General.

Zelenski y Trump
Zelensky solicitó ayuda a Trump para terminar la guerra con Rusia este año

Zelensky se reunió el martes con Trump y afirmó que Washington y Kiev quieren que la guerra con Rusia termine “antes del invierno”. El presidente ucraniano también señaló que está dispuesto a detener los ataques contra instalaciones energéticas rusas si Moscú acepta adoptar la misma medida.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Asamblea General de la ONUONUNaciones UnidasGuerra en Medio OrienteIránEstados UnidosMedio OrienteGuerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaIAOpenAIAnthropicHugging FaceÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump recibirá a Xi en la pista de una base militar en Washington, un honor inédito para su visita de Estado

El recibimiento dará inicio a una visita que incluirá distintas actividades oficiales y una cena de Estado en la Casa Blanca el jueves. El programa busca igualar el nivel de los máximos honores que rodearon la visita del líder republicano a China en mayo

Trump recibirá a Xi en la pista de una base militar en Washington, un honor inédito para su visita de Estado

Los precios del petróleo bajan ante las señales de diálogo entre Estados Unidos e Irán

Los futuros del crudo Brent cayeron 1,09 dólares, un 1,1%, hasta los 98,16 dólares por barril. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) retrocedieron 1,50 dólares, un 1,67%, hasta los 89,01 dólares. Ambos contratos alcanzaron mínimos de unas dos semanas

Los precios del petróleo bajan ante las señales de diálogo entre Estados Unidos e Irán

Irán registra las primeras cancelaciones de vuelos horas antes de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses

Bagdad y Mascate figuran entre los destinos que dejarán de operar con el país persa, mientras Teherán busca alternativas como Nayaf para no perder conectividad con la región

Irán registra las primeras cancelaciones de vuelos horas antes de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses

Reino Unido y Estados Unidos acordaron una alianza en inteligencia artificial para proteger infraestructura crítica

El primer ministro británico Andy Burnham anunció en la Asamblea General de la ONU una cooperación con Washington para desarrollar capacidades aplicadas a defensa, detección de amenazas y protección de rutas marítimas y espacio aéreo

Reino Unido y Estados Unidos acordaron una alianza en inteligencia artificial para proteger infraestructura crítica

Corea del Sur instó a Estados Unidos y al régimen de Pyongyang a retomar el diálogo para poner fin a décadas de tensión

Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Lee Jae Myung se ofreció como impulsor de una nueva etapa diplomática y planteó una reducción gradual de las capacidades nucleares y misilísticas de Corea del Norte

Corea del Sur instó a Estados Unidos y al régimen de Pyongyang a retomar el diálogo para poner fin a décadas de tensión
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Oficializaron el aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones: de cuánto será la mínima en octubre

Oficializaron el aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones: de cuánto será la mínima en octubre

Cientos de personas tratan de evitar el desahucio de Maricarmen en Madrid: la policía acordona la zona junto al domicilio de la mujer de 87 años

Invitados de Stray Kids en México: los setlists de RENEE, Andrés Obregón y NEXZ para el STRAYCITY

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Localizan sin vida a Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de la BUAP desaparecido en Puebla

DEPORTES

Tiene 90 años, compite desde hace siete décadas y sigue haciendo historia en el fisicoculturismo: “Aún no estoy cerca de la meta”

Tiene 90 años, compite desde hace siete décadas y sigue haciendo historia en el fisicoculturismo: “Aún no estoy cerca de la meta”

La piloto de Mercedes en la F1 fijó un límite para su debut: por qué hace 35 años que una mujer no es titular

La insólita reacción de Zlatan Ibrahimovic en un desafío viral: su respuesta al escuchar los nombres de Messi y Cristiano Ronaldo

Francisco Comesaña ganó en el debut y siete argentinos avanzaron en el Buenos Aires Challenger

La durísima crítica de una gloria de Boca Juniors a Nicolás Otamendi: “Un pibe le sacó un metro en un salto”

ENTRETENIMIENTO

Netflix lanza las primeras imágenes oficiales de ‘Narnia: el sobrino del mago’: así será la esperada película de Greta Gerwig

Netflix lanza las primeras imágenes oficiales de ‘Narnia: el sobrino del mago’: así será la esperada película de Greta Gerwig

La crítica se divide ante ‘Digger’, la nueva película de Tom Cruise: de “desagradable” y “muy mala” a “valiente y repleta de inventiva”

Kelly Osbourne rinde homenaje a Ozzy Osbourne en la Semana de la Moda de Londres

Crece la disputa por la herencia de Dolly Parton tras el despido de su sobrino

Presley Gerber habría recibido ketamina bajo prescripción médica pese a sus problemas de adicción