La guerra entre EEUU e Irán, el conflicto en Ucrania y la IA dominan la agenda del segundo día de la Asamblea General de la ONU (REUTERS)

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La guerra en Ucrania, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, sus efectos sobre la economía mundial y el futuro de la inteligencia artificial (IA) concentran este miércoles la agenda de la ONU, en una jornada que incluirá una reunión del Consejo de Seguridad sobre los riesgos de la tecnología y nuevos discursos ante la Asamblea General.

Los máximos responsables de tres empresas del sector, Sam Altman, de OpenAI; Dario Amodei, de Anthropic, y Clement Delangue, de Hugging Face, expondrán ante el Consejo de Seguridad de la ONU, integrado por 15 miembros. La reunión se produce después de varias semanas de advertencias sobre los riesgos asociados al desarrollo de sistemas de IA y de pedidos para ralentizar su avance.

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La participación de los tres ejecutivos se produce además después de una serie de incidentes vinculados con la tecnología. Hugging Face, una plataforma que reúne modelos de inteligencia artificial, fue objetivo de un reciente ciberataque ejecutado por software autónomo de OpenAI, en un episodio que se sumó a otros casos que elevaron las alertas sobre la rápida evolución de la IA.

La discusión tecnológica llega un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara en su discurso ante la Asamblea General la posibilidad de establecer regulaciones internacionales sobre inteligencia artificial. Trump calificó esas propuestas como un “esquema globalista”.

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“Las mismas personas que dijeron que todos vamos a estar muertos en 12 años por el calentamiento global... ahora dicen que la IA nos va a matar a todos”, afirmó Trump.

La discusión tecnológica llega un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara en su discurso ante la Asamblea General la posibilidad de establecer regulaciones internacionales sobre inteligencia artificial (REUTERS)

Horas después, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió la creación de un modelo de inteligencia artificial de código abierto que no dependa de Estados Unidos ni de China. “No quiero que nadie se convierta en el vasallo de una de las grandes potencias”, afirmó. “Más bien, debemos unirnos para construir un modelo de frontera de código abierto, un modelo de vanguardia”, agregó.

Mientras el Consejo de Seguridad aborda el futuro de la IA, la guerra entre Estados Unidos e Irán volverá a ocupar un lugar central en la Asamblea General. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, llegó a Nueva York el martes por la noche, según medios estatales iraníes, y este miércoles pronunciará su discurso ante la ONU por primera vez desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán.

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Los ataques de finales de febrero dieron inicio a una guerra que se extendió por Medio Oriente. La administración de Trump todavía no alcanzó un acuerdo con Teherán para poner fin al conflicto.

Como respuesta a las acciones militares, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de energía, lo que provocó un aumento de los precios internacionales del petróleo. A esto se sumó la toma de la costa del mar Rojo de Yemen por parte de los hutíes, que incrementó las preocupaciones sobre el comercio mundial y el transporte marítimo a través del estrecho de Bab al-Mandab.

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian, llegó a Nueva York el martes por la noche, según medios estatales iraníes, y este miércoles pronunciará su discurso ante la ONU por primera vez desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán (EP)

El discurso de Pezeshkian tendrá lugar un día después de que Trump planteara la posibilidad de “aniquilar la República Islámica” y “llevarlos al infierno”. Durante las palabras del presidente estadounidense ante la Asamblea General, todos los integrantes de la delegación iraní, salvo uno, abandonaron la sala.

Sin embargo, Trump también confirmó el martes que existieron conversaciones entre Washington y Teherán por primera vez en varios meses. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, se reunió con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, al margen de la Asamblea General.

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Según la agencia estatal iraní IRIB, Araqchi afirmó que las demandas de Teherán incluyen “el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense, el pago rápido de todos los activos iraníes que fueron congelados y el fin de la guerra en todos los frentes de la resistencia”.

La situación en Irán también generó una protesta frente a la sede de la ONU. Durante la jornada del martes se realizó una vigilia con manifestantes que denunciaron el uso de la pena de muerte por parte de Teherán.

En paralelo, la guerra en Ucrania ocupará otro de los espacios centrales de la agenda diplomática. El Consejo de Seguridad tiene prevista una reunión sobre el conflicto a las 11:00, hora local, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pronunciará su discurso ante la Asamblea General.

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Zelensky solicitó ayuda a Trump para terminar la guerra con Rusia este año

Zelensky se reunió el martes con Trump y afirmó que Washington y Kiev quieren que la guerra con Rusia termine “antes del invierno”. El presidente ucraniano también señaló que está dispuesto a detener los ataques contra instalaciones energéticas rusas si Moscú acepta adoptar la misma medida.

(Con información de AFP)