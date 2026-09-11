Violó una perimetral, agredió a su ex en plena calle y fue detenido en Jujuy

Efectivos policiales custodian a un hombre detenido en Jujuy tras ser acusado de agredir a una mujer y violar una orden de restricción. (Jujuy al Momento)

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Un hombre fue detenido en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, tras agredir a una mujer e incumplir una restricción judicial de acercamiento que pesaba sobre él.

Al verificar sus antecedentes en el sistema policial, las autoridades constataron que el detenido tenía una condena de ejecución condicional y otras medidas restrictivas vigentes. El hombre fue trasladado a una dependencia de la zona y quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

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De acuerdo con lo informado por el portal Jujuy al Momento, la actuación puso en marcha el procedimiento previsto ante una denuncia por violencia contra una mujer y una presunta desobediencia a una medida ordenada por la Justicia.

El procedimiento fue realizado por integrantes del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Nº 4, que llevaba adelante recorridos preventivos en un sector de la ciudad. Los efectivos circulaban por la avenida Yuchán cuando advirtieron gritos provenientes de las inmediaciones.

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Ante esa situación, la patrulla se dirigió hacia el punto desde donde se escuchaban los pedidos de ayuda. Allí encontró a un hombre y una mujer en una discusión en la vía pública.

La presencia policial se produjo luego de la alerta escuchada durante el patrullaje. De acuerdo con la información proporcionada, el diálogo entre ambas personas se desarrollaba en un contexto de tensión cuando los uniformados llegaron al lugar.

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Los agentes entrevistaron a la mujer para recabar los primeros datos del episodio. Durante esa instancia, ella expresó que había sido agredida físicamente momentos antes por el hombre que se encontraba junto a ella.

Además de relatar la agresión denunciada, la mujer comunicó a los efectivos que sobre el sujeto pesaba una medida perimetral de restricción de acercamiento. Estas medidas son resoluciones judiciales que establecen límites de contacto o proximidad entre una persona y otra.

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Integrantes del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Nº 4 intervinieron al encontrar a un hombre y una mujer en una discusión en la vía pública. (Prensa de Jujuy)

Con los elementos reunidos en el lugar, los efectivos del Cuerpo de Infantería resolvieron demorar al hombre. La medida fue adoptada de forma inmediata y el acusado fue llevado posteriormente a la dependencia policial correspondiente.

Ya en la comisaría, los agentes realizaron la consulta de los datos personales del demorado en el sistema informático institucional. Esa verificación permitió determinar que el hombre registraba una condena de ejecución condicional previa, según la información oficial difundida sobre el caso. La consulta también arrojó la existencia de otras restricciones..

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Tras esto, el hombre quedó alojado y a disposición de la fiscalía de turno. La autoridad judicial deberá resolver las medidas que correspondan en función de la denuncia, los antecedentes consignados y la presunta desobediencia a la orden de restricción.

A medidados de agosto, un violento y similar episodio tuvo lugar en una casa de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Según el relato de la damnificada, el hombre la insultó estando afuera de la casa y cuando ella salió con la intención de hablar con él, se produjo la agresión física.

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De acuerdo con el reporte deLa Opinión Austral, el hecho ocurrió cerca de las 00:50 en una vivienda ubicada en el barrio Güemes.

Antes de irse del lugar, el agresor comenzó a golpear el vehículo de la mujer, lo que provocó daños materiales.

La intervención judicial quedó vinculada no solo al ataque denunciado sino también al presunto incumplimiento de una orden previa. La restricción de acercamiento había sido dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, resolución que se encontraba en plena vigencia al momento del hecho, de acuerdo con lo difundido por La Opinión Austral.

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