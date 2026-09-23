Canadá avanza hacia un acuerdo con India tras su guerra comercial con Estados Unidos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, estrecha la mano de su homólogo indio, Narendra Modi, antes de su reunión en Hyderabad House en Nueva Delhi, India, el 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó el martes que las negociaciones para un acuerdo comercial integral con India avanzan de forma satisfactoria y fijó como meta concluirlas antes de la cumbre del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en Miami.

El jefe de Gobierno canadiense señaló, durante una conferencia de prensa al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que el primer ministro indio, Narendra Modi, prevé visitar Canadá en torno a esas fechas, aunque aún no quedó definido el calendario.

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“Estamos logrando buenos avances en nuestras negociaciones comerciales con la India”, declaró Carney. Canadá e India iniciaron formalmente en marzo las conversaciones para un acuerdo comercial integral y asumieron el compromiso de terminarlas antes de que concluya 2026.

El acercamiento forma parte de la estrategia de Carney para reducir la dependencia comercial canadiense de Estados Unidos. El primer ministro pretende duplicar, durante la próxima década, el intercambio del país con mercados distintos al estadounidense, en un contexto de deterioro de los vínculos con Washington bajo la presidencia de Donald Trump.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, recibe al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

A comienzos de año, el Gobierno canadiense alcanzó un acuerdo con China que habilita la entrada de una cantidad limitada de vehículos eléctricos chinos con aranceles reducidos. A cambio, Beijing redujo los gravámenes sobre la canola canadiense.

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El restablecimiento de los contactos económicos con India ocurre después de una ruptura diplomática tras el asesinato, en 2023, del activista sij canadiense Hardeep Singh Nijjar en Columbia Británica. El entonces primer ministro Justin Trudeau sostuvo que existían acusaciones creíbles sobre una vinculación de agentes del Gobierno indio con el crimen.

La Real Policía Montada de Canadá indicó después que contaba con pruebas que relacionaban a agentes indios con homicidios y otros hechos violentos dentro de Canadá. Trudeau también afirmó que diplomáticos indios reunieron información sobre ciudadanos canadienses, que luego llegó a organizaciones criminales y derivó en violencia. Canadá expulsó a seis diplomáticos indios a raíz de esas acusaciones. India negó cualquier implicación y acusó a Ottawa de dar refugio a separatistas sijs.

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Carney aceleró el proceso para recomponer la relación bilateral. Su viaje a India a principios de este año representó la primera visita bilateral de un primer ministro canadiense desde 2018.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, estrecha la mano de su homólogo indio, Narendra Modi, antes de su reunión en Hyderabad House en Nueva Delhi, India, el 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

La semana pasada, el primer ministro canadiense respaldó la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. El mandatario sostuvo que una relación más estrecha con el bloque europeo permitiría evitar que un solo país controle los mercados canadienses o afecte su soberanía.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Carney defendieron el domingo pasado el acercamiento entre Ottawa y la Unión Europea frente a las “amenazas crecientes” contra la soberanía, durante un encuentro en Saint Pierre y Miquelón, el único territorio francés en América del Norte.

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“Canadá y Francia tienen una misma mirada sobre el periodo que atravesamos. Somos dos grandes países independientes que quieren seguir siéndolo, creemos en la democracia, el estado de derecho, el respeto al derecho internacional y al comercio libre y equitativo”, sostuvo Macron en una declaración conjunta.

Los dos dirigentes anunciaron una cooperación más estrecha en sectores como energía, defensa, espacio, tecnología, inteligencia artificial y comercio. Carney planteó que el nuevo entendimiento debe reforzar la capacidad de decisión de Canadá y Europa ante el escenario internacional. Frente a “las sacudidas que sufren nuestras sociedades”, entre ellas “amenazas a la soberanía”, apeló a “construir una nueva alianza”.

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(Con información de AP)