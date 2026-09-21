Sociedad

Hasta cuándo seguirán las lluvias en el AMBA y cómo estará el tiempo los próximos días

El ingreso de aire polar marcará el pulso climático de los próximos días. Se esperan ráfagas sostenidas, descenso térmico y un calendario que promete mejoras recién a mitad de la semana

Vista frontal de varias personas abrigadas caminando por una calle arbolada de Buenos Aires con edificios al fondo; algunas llevan paraguas.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla por tormentas y vientos en el AMBA, con una baja probabilidad de precipitaciones para el lunes por la tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Día de la Primavera no comenzará precisamente con el sol que la fecha suele prometer. En la previa, durante la tarde del domingo, un intenso diluvio azotó la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Conurbano bonaerense. Para lo que resta de la semana no se esperan nuevas lluvias en la región, pero el cielo permanecerá mayormente nublado entre hoy y mañana.

Alrededor de las 16 de ayer, una fuerte tormenta afectó a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Sin embargo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé precipitaciones para lo que resta de la semana. El lunes por la tarde habrá una mínima probabilidad que oscilará entre el 10% y el 40%.

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La jornada comenzará con una mínima de 12 °C en el AMBA y una máxima que no superará los 17 °C. Más allá del descenso de la temperatura respecto a los días anteriores, el protagonista excluyente de la jornada será el viento.

Hasta cuándo seguirán las tormentas en el AMBA: cómo estará el tiempo para el comienzo de la primavera
El ingreso de aire polar hará bajar la temperatura en el AMBA, con una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C al comienzo de la semana

El SMN mantiene activa una alerta amarilla por vientos con ráfagas para toda la región: rachas del sudoeste podrían alcanzar los 70 km/h durante las primeras horas de la tarde, el momento de mayor riesgo. El organismo recomienda evitar la exposición a la intemperie en ese tramo del día y asegurar macetas, carteles y cualquier objeto que pueda desprenderse. La provincia de Buenos Aires en su totalidad quedará comprendida dentro de la misma advertencia, con intensidades sostenidas de entre 30 y 50 km/h y ráfagas en el rango de 50 a 80 km/h.

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La única zona en la que se espera que la situación pueda ser peor es en la Costa Atlántica bonaerense, desde Mar del Tuyú hasta Carmen de Patagones. Allí, la advertencia por vientos asciende a color naranja.

El martes será el día más frío del tramo en Buenos Aires: mínimas de entre 6 y 8 °C con sensación térmica de unos 5 °C por efecto del viento, cielo cubierto y una máxima que apenas llegará a 13 °C. Esa jornada tendrá, sin embargo, un dato para subrayar: a las 21:05 comenzará formalmente la primavera astronómica en el hemisferio sur. El miércoles tendrá temperaturas similares, pero el giro del viento al norte empezará a torcer la tendencia; el cielo se despejará en tramos y la máxima subirá a 18 °C.

La recuperación más clara llegará a partir del jueves, cuando el viento del norte quedará instalado y las máximas promediarán los 22 °C en la región. El viernes marcará el pico de calor relativo de la semana, con una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C bajo un cielo de nubes y claros, aunque de noche el viento del este cobrará protagonismo nuevamente. El sábado traerá viento del este todo el día con intensidad moderada y una máxima de 22 °C, otra jornada para aprovechar al aire libre.

Hacia la noche de ese sábado, la llegada de un nuevo frente de aire frío elevará la probabilidad de precipitaciones: entre la noche del sábado y la mañana del domingo, el modelo europeo ECMWF, según Meteored, no descarta alguna lluvia o chaparrón disperso que podría acumular hasta unos 10 mm en total, con un domingo que cerraría nublado y máximas de entre 20 y 22 °C.

Hasta cuándo seguirán las tormentas en el AMBA: cómo estará el tiempo para el comienzo de la primavera
El mal tiempo también afectará al resto del país, con alerta naranja por tormentas y ráfagas de más de 100 km/h en el noreste argentino y el este de la Patagonia

Más allá de la región metropolitana, el lunes también se presentará cargado de fenómenos en el resto del país. El origen de la inestabilidad está en un centro de bajas presiones que ingresará por la Patagonia y se desplazará hacia el océano Atlántico, lo que promoverá en la costa patagónica y numerosas áreas del centro un día con vientos intensos. El sector costero del noreste patagónico será uno de los más afectados, con precipitaciones y ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente entre la madrugada y la mañana. La Pampa, el sur de San Luis, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos también quedarán bajo alertas por viento durante esa jornada.

El cuadro se completa con una brecha térmica que alimenta esa inestabilidad: mientras Ushuaia registrará menos de 1 °C, ciudades como Formosa, Córdoba y San Juan rozarán los 30 a 32 °C, una diferencia de más de 30 °C entre el norte y el sur del territorio. Las tormentas de mayor intensidad se desplazarán hacia el noreste argentino, donde provincias como Corrientes, Chaco y Misiones quedarán expuestas a fenómenos localmente fuertes, sobre todo entre la madrugada y la mañana del lunes.

El SMN elevó a nivel naranja el grado de alerta para esa franja, con riesgo de ráfagas superiores a los 100 km/h y granizo de diversos tamaños. En paralelo, el este de la Patagonia tendrá su propia alerta naranja —puntualmente sobre el sudeste de Chubut y el noreste de Santa Cruz—, donde se esperan entre 20 y 40 mm en pocas horas. A lo largo de toda la franja cordillerana continuarán activas las alertas por nevadas persistentes, vientos fuertes en alta montaña y efecto Zonda en zonas precordilleranas.

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