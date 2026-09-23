Crimen y Justicia

Encontraron muerta a una jubilada en Santa Fe y analizan si fue asesinada en medio de un robo

Una familiar fue la que halló el cuerpo dentro de una casa ubicada en el barrio 7 Jefes, tras no obtener respuesta a sus mensajes desde el viernes pasado

La casa en donde la mujer fue encontrada sin vida
La casa en donde la mujer fue encontrada sin vida
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Una mujer de 67 años fue hallada muerta en una vivienda del barrio 7 Jefes, en la ciudad de Santa Fe. A partir de ese hecho, la Policía y la Fiscalía investigan las circunstancias de la muerte y analizan si existió intervención de terceros.

El cuerpo de la víctima, identificada con las iniciales M.I.P., fue encontrado el domingo por una familiar que se dirigió al domicilio después de no recibir respuesta a sus mensajes desde el viernes. Tras el hallazgo, se comunicó con el 911.

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El procedimiento se desarrolló en una casa situada en la esquina de Pedro Ferré y Laprida, a pocas cuadras de la Costanera Oeste. Según trascendió, en el lugar trabajaron los efectivos de la Comisaría 3.ª y de la Estación Policial Centro.

De acuerdo con la información obtenida por Aire de Santa Fe, los agentes preservaron el inmueble hasta la intervención de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI). En paralelo, el personal policial realizó entrevistas en la zona para identificar a posibles testigos.

Por el momento, no se determinó la causa de muerte
Por el momento, no se determinó la causa de muerte

Por tratarse de la muerte de una mujer, el caso quedó a cargo de la Brigada de Femicidios y de la fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual, Vivian Galeano. No obstante, los investigadores buscan establecer la causa de la muerte y determinar si se trató de un homicidio durante un robo o si el hecho tuvo otro móvil.

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Por otro lado, se ordenó como parte de las primeras medidas investigativas que el cuerpo de la mujer sea enviado hacia la morgue judicial, para que le practiquen la autopsia correspondiente. Según La Capital, también se analizará si en la zona hay presencia de cámaras de seguridad que pudieran contribuir a la reconstrucción de los hechos.

Una joven de 20 años murió tras haber sido prendida fuego por su novio: quedó imputado por femicidio

La semana pasada se confirmó que un hombre de 34 años fue imputado por el femicidio de Naiara Esperanza Coronel, una joven de 20 años que murió luego de sufrir quemaduras en entre el 85 % y el 90 % de su cuerpo, en la ciudad de Santa Fe.

Según la acusación presentada por la fiscal Natalia Giordano, el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 7 de septiembre en una vivienda de calle Estrada al 1900, en el barrio 12 de Octubre. Aparentemente, el acusado, identificado por las iniciales E.E.C., habría utilizado un líquido inflamable para atacar a la joven mientras dormía.

Santa Fe prendió fuego
Naiara Esperanza Coronel murió horas después de que fuera prendida fuego mientras dormía

Luego de que su cuerpo quedara envuelto en llamas, Coronel fue trasladada al hospital José María Cullen. Sin embargo, la víctima murió ese mismo día a causa de una falla multiorgánica. Asimismo, se confirmó que el sospechoso había acompañado a la joven hasta el centro de salud, por lo que la Policía logró detenerlo en ese mismo lugar.

Durante la audiencia imputativa, realizada ante el juez Luis Octavio Silva, la fiscal le atribuyó al acusado haber sido el presunto autor del delito de homicidio doloso calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género.

En línea con esto, la fiscal Giordano sostuvo que la pareja convivía desde el año pasado y que la relación estaba atravesada por agresiones físicas y psicológicas, insultos, celos y malos tratos. Asimismo, la funcionaria adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado en la audiencia, en donde se tratarán las medidas cautelares.

El caso se dio a conocer poco después de que los registros del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven indicaran que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, hubo al menos 173 víctimas fatales de violencia machista en la Argentina.

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