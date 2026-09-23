Economía

Oficializaron el aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones: de cuánto será la mínima en octubre

La suba será del 1,66%, de acuerdo con el último dato de la inflación. De igual forma, aún resta que el Gobierno confirme el pago del bono extraordinario

ANSES fijó el haber mínimo garantizado de las jubilaciones en $435.748,51 a partir de octubre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
ANSES fijó el haber mínimo garantizado de las jubilaciones en $435.748,51 a partir de octubre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones, que se verá reflejado en el pago de octubre.

Las nuevas sumas previsionales quedaron establecidas esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 284/2026 en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, la suba será de 1,66%, en línea con el último dato de la inflación.

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De esta manera, el haber mínimo pasó a ser de $435.748,51, mientras que el máximo quedó fijado en $2.932.174,85. La medida comprende a jubilaciones, pensiones, la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

De igual forma, aún resta que se oficialice el bono previsional extraordinario de 70 mil pesos, que paga el Gobierno desde 2024.

A su vez, informaron que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en octubre será de $348.598,81. La prestación está prevista en la Ley N.º 27.260 y se dirige a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

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También se modificará el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que quedará establecido en $199.335,05. La PBU integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general y su actualización forma parte de las atribuciones asignadas a ANSES por la normativa vigente.

La resolución incluye, además, cambios en las remuneraciones imponibles, que inciden sobre los aportes al sistema de seguridad social. Desde el período devengado de octubre, la base mínima será de $146.759,98, mientras que la máxima ascenderá a $4.769.631,49.

En simultáneo, a través de la resolución 283/2026, fijaron que los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y los montos de las asignaciones familiares también tendrán un incremento del 1,66%.

Con esto, quienes perciban un ingreso superior a $3.209.863 quedarán excluidos del beneficio del cobro de las asignaciones familiares.

Para el mes de octubre de 2026, los nuevos rangos y montos de las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo en la República Argentina presentan los siguientes

Asignaciones por hijo

  • IGF hasta $1.212.301: $78.304.
  • IGF de $1.212.301 a $1.777.957: $52.821.
  • IGF de $1.7777.957 a $2.052.708: $31.949.
  • IGF de $2.052.708 a $6.419.726: $16.487.

Asignación por hijo (zona 1)

  • IGF hasta $1.212.301: $78.304.
  • IGF de  $1.212.301 a $1.777.957: $69.759.
  • IGF de $1.777.957 a $2.052.708: $62.877.
  • IGF de $2.052.708 a $6.419.726: $32.231.

Asignación por hijo (zonas 3 y 4)

  • Hasta $168.837.

Asignación por hijo con discapacidad

  • IGF hasta $1.212.301: $254.943.
  • IGF de $1.212.301 a $1.777.957: $180.358.
  • IGF superior a $1.777.957: $113.829.

Asignación por hijo con discapacidad (zona 1)

  • IGF hasta $1.212.301: $254.943.
  • IGF de $1.212.301 a $1.777.957: $245.921.
  • IGF superior a $1.777.957: $236.773.

Prenatal

  • IGF hasta $1.212.301: $78.304.
  • IGF de $1.212.301 a $1.777.957: $52.821.
  • IGF de $1.777.957 a $2.052.708: $31.949.
  • IGF de $2.052.708 a $6.419.726: $16.487.

Prenatal (zona 1)

  • IGF hasta $1.212.301: $78.304.
  • IGF de $1.212.301 a $1.777.957: $69.759.
  • IGF de $1.777.957 a $2.052.708: $62.877.
  • IGF de $2.052.708 a $6.419.726: $32.231.
Primer plano de una tarjeta de débito azul con el logo de ANSES, chip metálico y números en relieve, junto a un recibo de papel con la palabra ANSES y un monto.
El esquema de asignaciones familiares aplica montos diferenciales según las zonas geográficas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nacimiento

  • $91.273.

Adopción

  • $545.685.

Matrimonio

  • $136.662.

Ayuda escolar anual

  • Valor general: $55.672.
  • Zona 1: $74.257.

Ayuda escolar anual (hijo con discapacidad)

  • Valor general: $55.672.
  • Zona 1: $74.257.

Asignación por cónyuge

  • Valor general: $18.691.
  • Zona 1: $37.079.

Asignación Universal para Protección Social

Asignación por hijo y por embarazo:

  • Valor general: $156.588.
  • Zona 1: $203.565.

Asignación por hijo con discapacidad

  • Valor general: $509.863.
  • Zona 1: $662.822.

Asignación por nacimiento

  • $91.273.
  • Igual para valor general y zona 1.

Asignación por adopción

  • $545.685.
  • Igual para valor general y zona 1.

Ayuda escolar anual

  • $55.672.
  • Igual para valor general y zona 1.

Ayuda escolar anual por hijo con discapacidad

  • $55.672.
  • Igual para valor general y zona 1.

La zona 1 comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Las zonas 3 y 4 incluyen regiones específicas de provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, Jujuy, Salta y otras áreas determinadas por la normativa vigente. Estas diferenciaciones permiten que los montos de las asignaciones se ajusten a las particularidades económicas y sociales de cada región.

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