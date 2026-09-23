Cortó su tobillera electrónica y se fugó de la prisión domiciliaria en Neuquén: perdió el beneficio y se agravó la causa

La tobillera electrónica activó una alerta cuando dejó de emitir señal durante la madrugada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre acusado en varias causas penales habría cortado la tobillera electrónica que controlaba su prisión domiciliaria, la dejó en la vivienda y escapó durante la madrugada en Neuquén. La alarma del sistema alertó a la Policía, que al llegar constató que el imputado ya no estaba.

Tras la fuga, el acusado, identificado como M.E.H, fue localizado. Por el episodio, la Justicia revocó la prisión domiciliaria que cumplía y ordenó que permanezca dos meses bajo prisión preventiva. La fiscal Valeria Panozzo le atribuyó los delitos de evasión y daño calificado, y sostuvo que el nuevo hecho confirmó el riesgo de fuga.

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El episodio por el que fue acusado de evasión ocurrió el 18 de septiembre, cerca de las 5:35, en una vivienda de la ciudad de Neuquén. Según la Fiscalía, el acusado dañó la tobillera electrónica y abandonó el domicilio donde cumplía arresto domiciliario.

Tras lo ocurrido, Panozzo formuló cargos en su contra por evasión en concurso ideal con daño calificado. Lo hizo al considerar que la tobillera electrónica constituye un bien destinado al uso público.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó testimonios de los policías que acudieron al domicilio, de una persona que presenció el procedimiento y del personal que informó lo ocurrido al Ministerio Público Fiscal.

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El Ministerio Público Fiscal de Neuquén pidió revocar el arresto domiciliario y disponer una medida de detención

Además, un integrante de la Unidad de Dispositivos Electrónicos de la provincia aportó datos sobre las señales registradas antes de que la tobillera dejara de funcionar. Para Panozzo, esa información respalda la acusación y la reconstrucción de la fuga.

La fiscal sostuvo que la nueva acusación debía evaluarse junto con los antecedentes del imputado. Señaló que registra declaraciones de rebeldía, incumplimientos de reglas de conducta y una suspensión de juicio a prueba que fue revocada.

La medida que ahora fue revocada había sido dispuesta en el marco de una causa anterior. El 27 de julio, la Fiscalía le formuló cargos por dos robos y un hurto. En aquella instancia, el Ministerio Público Fiscal solicitó prisión preventiva al considerar que existía peligro de que el acusado no se sometiera al proceso.

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El juez ordenó inicialmente 15 días de prisión preventiva, pero el 5 de agosto resolvió morigerar la medida. Desde entonces, M.E.H. permanecía detenido en su domicilio bajo monitoreo mediante una tobillera electrónica.

La fiscal agregó que M.E.H. tiene una condena de ejecución condicional y otras investigaciones penales aún en trámite. Esos antecedentes, según sostuvo, incrementaban la necesidad de asegurar su comparecencia durante la continuidad de los distintos expedientes.

M.E.H. había recibido nuevos cargos el 15 de septiembre en otra investigación vinculada con un hecho ocurrido el 5 de junio, calificado provisoriamente como hurto agravado por escalamiento. En esa audiencia también se incorporaron hechos de encubrimiento por receptación dolosa.

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En esa misma audiencia se incorporaron además hechos relacionados con encubrimiento por receptación dolosa. La calificación apunta a la presunta adquisición, recepción u ocultamiento de bienes cuando se conoce su origen ilícito.

La fiscalía sostuvo que el episodio de la tobillera no podía analizarse de forma aislada, sino dentro del contexto procesal que atravesaba el imputado. Para Panozzo, la salida de la vivienda luego del daño al dispositivo mostró que las medidas menos gravosas no alcanzaban para garantizar que permaneciera a disposición de la Justicia.

Por otro lado, la defensa pidió que se mantuviera el arresto domiciliario del acusado y afirmó que este se alejó de la vivienda por temor, luego de que ocurriera un incidente durante las horas de la madrugada.

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El juez rechazó ese planteo, revocó la prisión domiciliaria y ordenó que M.E.H. cumpla dos meses de prisión preventiva. También dejó sin efecto la declaración de rebeldía dictada el día anterior, debido a que el imputado fue localizado y participó de la audiencia.