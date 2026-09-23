Crimen y Justicia

Pactó la compra de su primer auto por redes sociales y lo estafaron por 5 millones de pesos en Entre Ríos

La víctima se presentó en el punto de encuentro, pero nunca logró ver ni al supuesto vendedor ni al vehículo. Más tarde, notó que le habían vaciado la billetera virtual

Una mano sostiene un teléfono con una aplicación de pago digital frente a un monitor que exhibe la imagen de un automóvil blanco en venta.
El padre del denunciante realizó una transferencia de 450.000 pesos para señar la compra del Volkswagen Gol Power (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un joven oriundo de la provincia de Entre Ríos denunció que lo estafaron por $5 millones, que habrían sido transferidos de su billetera virtual sin que él lo haya autorizado. Previo a esto, había negociado la compra de un Volkswagen Gol Power, publicado en redes sociales.

“Era mi primer vehículo para uso personal”, lamentó la víctima, quien denunció que había pactado la supuesta compra del vehículo. Sin embargo, cuando había acordado el punto de entrega en Paraná, aseguró que el auto nunca llegó.

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Según su relato, vio una publicación de un Gol Power modelo 2008 y se contactó con el supuesto vendedor para consultar por el estado del rodado. La operación incluía la posibilidad de revisar y probar el auto antes de concretar la compra.

“Busqué mucho. Me encantó ese auto”, contó durante un diálogo con El Once. Incluso, señaló que durante las conversaciones pidió ver el vehículo para comprobar sus condiciones antes de pagar el monto total. Fue así que el supuesto dueño del auto le indicó que se encontraba en la localidad entrerriana de Chajarí, es decir, a poco más de 300 kilómetros de distancia.

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Hombre joven con chaqueta de mezclilla mira un teléfono celular negro en su mano izquierda. Su mano derecha toca su frente.
El joven tuvo sospechas por los datos confusos que daba el vendedor sobre su ubicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, fue en este punto que comenzaron a surgir las dudas del joven, debido a que detectó contradicciones a medida que avanzaba la negociación. Una de ellas fue que el número que utilizaba tenía característica de Córdoba, mientras que la publicación indicaba que el vehículo se encontraba en Santa Fe.

“Todo muy raro”, resumió la víctima, quien aseguró que, frente a estas dudas, un amigo se comunicó con el mismo contacto y recibió una propuesta similar. Según afirmó, al amigo también le dijeron que el auto estaba en Chajarí y le solicitaron dinero.

A partir de este doble chequeo, decidió pactar la entrega para el martes 11 de septiembre. Antes del encuentro, los presuntos vendedores le solicitaron una transferencia previa que, de acuerdo con el joven, correspondía al 10% del valor del vehículo.

Fue en esa instancia que su padre realizó un envío de $ 450.000 a un CBU aportado por el supuesto vendedor. Luego, le exigieron que transfiriera el resto del dinero antes de recibir el auto, algo a lo que se negó. “Yo no lo tengo, no lo vi, no sé cómo está, no sé si anda bien o mal”, sostuvo al explicar por qué no aceptó pagar el total de manera anticipada.

Fue así que la cita quedó fijada para las 21:30 horas de ese día en una estación de servicio de la zona de Cinco Esquinas, en Paraná. De hecho, el denunciante indicó que el vendedor le había dicho que saldría desde Chajarí entre las 18 y las 19 y que demoraría cerca de tres horas y media.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Sexta de Paraná
La denuncia fue radicada en la Comisaría Sexta de Paraná

Sin embargo, el vehículo no llegó. Cerca de las 23, los mensajes dejaron de ser entregados y las llamadas no fueron respondidas. En ese momento, el joven comenzó a sospechar que había sido engañado. Pero la situación se agravó cuando ingresó a su billetera virtual, donde guardaba el dinero destinado a la compra.

“Cuando entro, desapareció toda la plata”, afirmó, para luego remarcar que no había efectuado una transferencia por los $5 millones a quienes ofrecían el vehículo y negó haber compartido claves o códigos de verificación. También señaló que nunca informó qué billetera virtual ni qué banco utilizaba.

“Ellos entraban a mi billetera y se cobraban el auto solos. Yo no le hice ninguna transferencia”, manifestó. A raíz de esto, el joven radicó la denuncia en la Comisaría Sexta de Paraná, sobre avenida Ejército. Según indicó, las actuaciones serían remitidas al área de Delitos Económicos, aunque todavía aguardaba ser contactado por esa dependencia.

A partir de este hecho, la víctima indicó que seguirá reuniendo información para incorporarla a la investigación. Además, afirmó haber identificado, por sus propios medios, a cinco personas que podrían estar vinculadas al hecho: cuatro de San Juan y una de Neuquén.

También relató que, al día siguiente de la cita fallida, el supuesto vendedor volvió a contactarlo y le aseguró que le habían hackeado el teléfono. No obstante, sostuvo que no creyó esa versión y que presentará los mensajes y demás elementos reunidos ante Delitos Económicos. Además, reclamó la restitución del monto robado.

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