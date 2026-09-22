Una pareja robó un auto en Lanús, chocó contra un árbol y fue detenida en CABA tras una feroz persecución

Robaron un auto en Provincia y fueron detenidos en Nueva Pompeya tras una feroz persecución

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Una pareja que había robado un auto a punta de pistola en el partido bonaerense de Lanús fue detenida en el barrio porteño de Nueva Pompeya, luego de una feroz persecución que terminó cuando el vehículo chocó contra un árbol.

La secuencia comenzó el pasado miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 0.10, cuando un hombre y una mujer abordaron a un vecino en Diputado Pedrera al 1500, en Lanús, y le robaron un Peugeot 307, según confiaron fuentes policiales a Infobae. La víctima resultó ilesa.

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Tras el asalto, los sospechosos escaparon con el vehículo hacia la Ciudad de Buenos Aires. Minutos más tarde, personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad detectó el ingreso de un auto de características similares al denunciado como robado cuando cruzaba por el puente Ezequiel Demonty, conocido como Puente Alsina.

Los asaltantes recorrieron más de 5 kilómetros en su intento de fuga

A partir de esa alerta, efectivos de la Comisaría Vecinal 4 B localizaron el Peugeot e intentaron detenerlo. Sin embargo, los ocupantes continuaron la marcha y comenzó una persecución por las calles del sur porteño.

Durante la fuga, el Peugeot embistió a un patrullero en el cruce de Santa Catalina y avenida Centenera y siguió su recorrido hasta la zona de Agustín de Vedia y Tabaré, en Nueva Pompeya.

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El video que encabeza esta nota, registrado por una cámara de seguridad, muestra los últimos segundos de la persecución. En las imágenes se observa cómo un móvil policial impacta desde atrás al auto en fuga, que pierde la trayectoria y termina chocando contra un árbol.

La pistola Bersa 9mm que tenían los delincuentes

Tras el impacto, los dos ocupantes fueron detenidos. Fueron identificados como Christopher Alan Cavarretta, de 30 años, y Marlene Ailén Garay, de 29.

Al revisar el Peugeot, los policías encontraron una mochila negra en cuyo interior había una pistola Bersa calibre 9 milímetros con la numeración limada y 11 municiones del mismo calibre.

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Además, secuestraron dos teléfonos celulares, un estéreo, un parlante portátil, un chaleco inflable y una campera.

Cristopher Alan Cavarretta y Marlene Ailén Garay, los ladrones detenidos

Personal del SAME asistió a los detenidos luego del choque. Garay presentaba una lesión superficial en el rostro y no necesitó ser trasladada, mientras que Cavarretta sufrió un traumatismo de cráneo y un corte en el cuero cabelludo.

El hombre fue derivado al Hospital Penna con custodia policial y fuera de peligro.

Parte de lo secuestrado por los efectivos

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de Laura Graciela Bruniard, Secretaría N° 117 de Sebastián Del Gaizo, que dispuso la detención de ambos sospechosos y el secuestro del vehículo, el arma y los demás elementos hallados.

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