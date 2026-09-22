Crimen y Justicia

Una pareja robó un auto en Lanús, chocó contra un árbol y fue detenida en CABA tras una feroz persecución

Los sospechosos ingresaron a la Ciudad por el Puente Alsina y fueron detectados por el Anillo Digital. Durante la fuga embistieron a un patrullero y terminaron detenidos en Nueva Pompeya. Les secuestraron una pistola 9 milímetros

Robaron un auto en Provincia y fueron detenidos en Nueva Pompeya tras una feroz persecución
Guardar

Una pareja que había robado un auto a punta de pistola en el partido bonaerense de Lanús fue detenida en el barrio porteño de Nueva Pompeya, luego de una feroz persecución que terminó cuando el vehículo chocó contra un árbol.

La secuencia comenzó el pasado miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 0.10, cuando un hombre y una mujer abordaron a un vecino en Diputado Pedrera al 1500, en Lanús, y le robaron un Peugeot 307, según confiaron fuentes policiales a Infobae. La víctima resultó ilesa.

PUBLICIDAD

Tras el asalto, los sospechosos escaparon con el vehículo hacia la Ciudad de Buenos Aires. Minutos más tarde, personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad detectó el ingreso de un auto de características similares al denunciado como robado cuando cruzaba por el puente Ezequiel Demonty, conocido como Puente Alsina.

Vista desde arriba de una avenida nocturna con dos vehículos policiales detenidos en el centro de la calzada y aceras a los lados
Los asaltantes recorrieron más de 5 kilómetros en su intento de fuga

A partir de esa alerta, efectivos de la Comisaría Vecinal 4 B localizaron el Peugeot e intentaron detenerlo. Sin embargo, los ocupantes continuaron la marcha y comenzó una persecución por las calles del sur porteño.

Durante la fuga, el Peugeot embistió a un patrullero en el cruce de Santa Catalina y avenida Centenera y siguió su recorrido hasta la zona de Agustín de Vedia y Tabaré, en Nueva Pompeya.

PUBLICIDAD

El video que encabeza esta nota, registrado por una cámara de seguridad, muestra los últimos segundos de la persecución. En las imágenes se observa cómo un móvil policial impacta desde atrás al auto en fuga, que pierde la trayectoria y termina chocando contra un árbol.

Pistola de color verde oliva y negro con una brida de plástico blanca y un cargador metálico a su lado sobre un piso de granito
La pistola Bersa 9mm que tenían los delincuentes

Tras el impacto, los dos ocupantes fueron detenidos. Fueron identificados como Christopher Alan Cavarretta, de 30 años, y Marlene Ailén Garay, de 29.

Al revisar el Peugeot, los policías encontraron una mochila negra en cuyo interior había una pistola Bersa calibre 9 milímetros con la numeración limada y 11 municiones del mismo calibre.

Además, secuestraron dos teléfonos celulares, un estéreo, un parlante portátil, un chaleco inflable y una campera.

Fotografía compuesta dividida en dos: a la izquierda, una persona en una sala médica; a la derecha, otra persona junto a un muro exterior.
Cristopher Alan Cavarretta y Marlene Ailén Garay, los ladrones detenidos

Personal del SAME asistió a los detenidos luego del choque. Garay presentaba una lesión superficial en el rostro y no necesitó ser trasladada, mientras que Cavarretta sufrió un traumatismo de cráneo y un corte en el cuero cabelludo.

El hombre fue derivado al Hospital Penna con custodia policial y fuera de peligro.

Dos chaquetas, una mochila, un arma corta con cargador y municiones, un estéreo de auto, un parlante y dos teléfonos sobre un suelo cerámico
Parte de lo secuestrado por los efectivos

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de Laura Graciela Bruniard, Secretaría N° 117 de Sebastián Del Gaizo, que dispuso la detención de ambos sospechosos y el secuestro del vehículo, el arma y los demás elementos hallados.

Temas Relacionados

LanúsNueva PompeyaPersecuciónRobosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La insólita defensa del juez de San Isidro denunciado por acoso sexual: “Ella coqueteaba”

Los abogados de Ernesto García Maañón hablaron luego de que el camarista fuera apartado de su cargo mientras avanza el jury en su contra. En tanto, el representante legal de la denunciante asegura que la prueba es abrumadora

La insólita defensa del juez de San Isidro denunciado por acoso sexual: “Ella coqueteaba”

Juicio por Loan Peña, en vivo: Bernini habló de su contacto con Pérez, Caillava y Laudelina y del rol del “Americano”

Hay dos personas que sostienen versiones distintas sobre la visita de Victoria Caillava al hospital la noche de la desaparición

Juicio por Loan Peña, en vivo: Bernini habló de su contacto con Pérez, Caillava y Laudelina y del rol del “Americano”

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “No podemos descartar que haya muerto por Covid”, declaró el último testigo del caso

Se trata de Pablo Ferrari, un perito oficial citado por Vadim Mischanchuk, defensor de Agustina Cosachov, que concluyó que el Diez murió súbitamente. Desde la semana que viene, los imputados ampliarán sus indagatorias por última vez antes de los alegatos

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “No podemos descartar que haya muerto por Covid”, declaró el último testigo del caso

Pity Álvarez manejaba sin registro, chocó en una estación de servicio y escapó: el video del hecho

Fuentes cercanas al músico precisaron a Infobae que el hecho ocurrió en una estación de servicio ubicada en el cruce de la avenida San Martín y Nicasio Oroño, La Paternal. El artista y el otro conductor resultaron ilesos

Pity Álvarez manejaba sin registro, chocó en una estación de servicio y escapó: el video del hecho

Gendarmería secuestró 420 kilos de hojas de coca en un camión gracias al alerta que despertó una cuerda de seguridad unida con pegamento

Ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, en el departamento Robles, Santiago del Estero. El resultado de otros operativos llevados a cabo en Formosa y Chaco

Gendarmería secuestró 420 kilos de hojas de coca en un camión gracias al alerta que despertó una cuerda de seguridad unida con pegamento

DEPORTES

Las curiosas fotos de Lothar Mattähus y su novia de 27 años Theresa Sommer en el Oktoberfest: “Estaban acaramelados”

Las curiosas fotos de Lothar Mattähus y su novia de 27 años Theresa Sommer en el Oktoberfest: “Estaban acaramelados”

Simone Biles reveló que tres ladrones enmascarados irrumpieron en su casa y se robaron su Porsche GTS

El impactante nocaut bajo una intensa tormenta en Camboya que recorre el mundo

Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el pub donde nació el Wrexham hace más de 150 años

El informe que mostró el detrás de escena de la pelea entre Cuti Romero y Giuliano Simeone con Jude Bellingham en el clásico de Madrid

TELESHOW

Ivana Figueiras enfrentó a una seguidora que criticó a Darío Cvitanich durante su viaje familiar a Disney

Ivana Figueiras enfrentó a una seguidora que criticó a Darío Cvitanich durante su viaje familiar a Disney

La profunda reflexión de Martín Bossi: “El humor cambió porque bajó la inteligencia de la gente”

El emotivo álbum de Marina Borensztein para su hija en su cumpleaños: "Te felicito por vivir la vida que querés"

Daniela Celis se emocionó con el gesto de Thiago Medina en el Día de la Primavera: “Qué familia increíble”

Homero Pettinato habló después de denunciar al acosador de La Reini y contó como es su vínculo con la influencer

INFOBAE AMÉRICA

La paradoja climática: alerta por sequía y lluvias que provocan inundaciones en El Salvador

La paradoja climática: alerta por sequía y lluvias que provocan inundaciones en El Salvador

La Procuraduría de Guatemala atendió 409 casos de desnutrición infantil durante los primeros ocho meses

Bajos de Haina: La comunidad industrial golpeada por el reclutamiento para el frente ruso con más de 200 dominicanos

El Alzheimer puede comenzar 20 años antes de los síntomas, según especialista salvadoreño

El consumo de alcohol finalmente disminuye tras el repunte provocado por la pandemia, pero no en todos los grupos de edad