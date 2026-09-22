Horror en Pergamino: encontraron muerta a una pareja e investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

El hallazgo tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Muratore al 3100

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El hallazgo de una pareja muerta dentro de una vivienda conmocionó al barrio Santa Julia, en Pergamino. Los cuerpos de Luis Ismael Pereyra (85) y María Rosa Correa (41) fueron encontrados este lunes por la tarde y la principal hipótesis de los investigadores es que el hombre habría asesinado a la mujer de un disparo de escopeta y luego se habría quitado la vida.

La escena fue descubierta alrededor de las 19.45 en el domicilio de Pereyra, ubicado en Muratore al 3100, donde Correa se había instalado hacía aproximadamente un mes.

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Según la información oficial a la que accedió Infobae, ambos presentaban heridas de arma de fuego y ningún otro tipo de lesión. La vivienda, además, estaba cerrada y las llaves permanecían colocadas del lado de adentro de la puerta. Tampoco se encontraron signos de violencia ni indicios de una discusión o un altercado previo.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, y por circunstancias que todavía se intentan esclarecer, Pereyra habría efectuado un disparo contra Correa con una escopeta calibre 14, que le provocó la muerte en el acto. Luego, el hombre se habría disparado en la cabeza y también murió en el lugar.

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Por el estado en el que fueron encontrados los cuerpos, los investigadores estiman que las muertes habrían ocurrido entre 24 y 72 horas antes del hallazgo.

Otro de los elementos incorporados a la investigación es una nota manuscrita que fue encontrada en uno de los bolsillos de Pereyra. Según pudo saber este medio, se trataría de una carta de despedida que daría cuenta de la decisión del hombre de quitarse la vida.

Sin embargo, en el escrito no habría realizado referencias negativas hacia Correa ni mencionado problemas con ella.

Según la información recabada hasta el momento, Correa había comenzado a frecuentar la casa de Pereyra hacía unos dos meses y desde aproximadamente un mes antes se había instalado allí.

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En la escena trabajó personal de la Policía Científica y la investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Pertierra, de la Fiscalía N° 6.

Como parte de las primeras medidas, los investigadores comenzaron a tomar declaración a familiares de Pereyra y Correa y a las primeras personas que llegaron a la vivienda. También se dispuso el traslado de los cuerpos para la realización de las autopsias.

Además, la Justicia aguarda los resultados de las pericias sobre la escopeta y del dermotest para acreditar la mecánica del hecho y determinar quién efectuó los disparos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica de la Bonaerense

Una víctima cada 34 horas

El caso de Pergamino se conoce en un contexto marcado por las cifras de violencia de género en todo el país. Según el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, realizado en colaboración con la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA), entre el 1° de enero y el 31 de agosto de este año se registraron al menos 173 víctimas letales de violencia de género.

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Del total, 142 fueron femicidios directos, 18 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios. La cifra representa, según el informe elaborado a partir del monitoreo de medios de comunicación, una víctima fatal cada 34 horas.

El relevamiento también contabilizó 273 intentos de femicidio, equivalentes a uno cada 25 horas. Además, indicó que el 64,1% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

Otro de los datos está relacionado con el lugar donde ocurrieron los hechos: el 42,2% se produjo en la vivienda de la víctima y otro 22% en el domicilio que compartía con el agresor. En tanto, el 13,9% de las víctimas había realizado una denuncia previa.

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Como consecuencia de estos hechos, al menos 182 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres durante los primeros ocho meses del año.