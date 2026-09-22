Crimen y Justicia

Horror en Pergamino: encontraron muerta a una pareja e investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

Luis Ismael Pereyra (85) y su pareja María Rosa Correa (41) presentaban lesiones compatibles con disparos de arma de fuego. Los investigadores encontraron una carta de despedida en el bolsillo del hombre. Se aguardan los resultados de las autopsias

Pergamino femicidio suicidio
El hallazgo tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Muratore al 3100
Guardar

El hallazgo de una pareja muerta dentro de una vivienda conmocionó al barrio Santa Julia, en Pergamino. Los cuerpos de Luis Ismael Pereyra (85) y María Rosa Correa (41) fueron encontrados este lunes por la tarde y la principal hipótesis de los investigadores es que el hombre habría asesinado a la mujer de un disparo de escopeta y luego se habría quitado la vida.

La escena fue descubierta alrededor de las 19.45 en el domicilio de Pereyra, ubicado en Muratore al 3100, donde Correa se había instalado hacía aproximadamente un mes.

PUBLICIDAD

Según la información oficial a la que accedió Infobae, ambos presentaban heridas de arma de fuego y ningún otro tipo de lesión. La vivienda, además, estaba cerrada y las llaves permanecían colocadas del lado de adentro de la puerta. Tampoco se encontraron signos de violencia ni indicios de una discusión o un altercado previo.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, y por circunstancias que todavía se intentan esclarecer, Pereyra habría efectuado un disparo contra Correa con una escopeta calibre 14, que le provocó la muerte en el acto. Luego, el hombre se habría disparado en la cabeza y también murió en el lugar.

PUBLICIDAD

Por el estado en el que fueron encontrados los cuerpos, los investigadores estiman que las muertes habrían ocurrido entre 24 y 72 horas antes del hallazgo.

Otro de los elementos incorporados a la investigación es una nota manuscrita que fue encontrada en uno de los bolsillos de Pereyra. Según pudo saber este medio, se trataría de una carta de despedida que daría cuenta de la decisión del hombre de quitarse la vida.

Sin embargo, en el escrito no habría realizado referencias negativas hacia Correa ni mencionado problemas con ella.

Según la información recabada hasta el momento, Correa había comenzado a frecuentar la casa de Pereyra hacía unos dos meses y desde aproximadamente un mes antes se había instalado allí.

En la escena trabajó personal de la Policía Científica y la investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Pertierra, de la Fiscalía N° 6.

Como parte de las primeras medidas, los investigadores comenzaron a tomar declaración a familiares de Pereyra y Correa y a las primeras personas que llegaron a la vivienda. También se dispuso el traslado de los cuerpos para la realización de las autopsias.

Además, la Justicia aguarda los resultados de las pericias sobre la escopeta y del dermotest para acreditar la mecánica del hecho y determinar quién efectuó los disparos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica de la Bonaerense
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica de la Bonaerense

Una víctima cada 34 horas

El caso de Pergamino se conoce en un contexto marcado por las cifras de violencia de género en todo el país. Según el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, realizado en colaboración con la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA), entre el 1° de enero y el 31 de agosto de este año se registraron al menos 173 víctimas letales de violencia de género.

Del total, 142 fueron femicidios directos, 18 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios. La cifra representa, según el informe elaborado a partir del monitoreo de medios de comunicación, una víctima fatal cada 34 horas.

El relevamiento también contabilizó 273 intentos de femicidio, equivalentes a uno cada 25 horas. Además, indicó que el 64,1% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

Otro de los datos está relacionado con el lugar donde ocurrieron los hechos: el 42,2% se produjo en la vivienda de la víctima y otro 22% en el domicilio que compartía con el agresor. En tanto, el 13,9% de las víctimas había realizado una denuncia previa.

Como consecuencia de estos hechos, al menos 182 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres durante los primeros ocho meses del año.

Temas Relacionados

PergaminoFemicidioSuicidioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras el choque, la defensa de “Pity” Álvarez hizo una presentación urgente ante la Justicia: “No puede permanecer solo”

Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños informaron que el músico se encerró en su casa todo el fin de semana y su familia llegó a llamar a un cerrajero. También pidieron que se concrete una evaluación interdisciplinaria ordenada en el marco de una causa que tramita en la Justicia Civil para determinar su capacidad

Tras el choque, la defensa de “Pity” Álvarez hizo una presentación urgente ante la Justicia: “No puede permanecer solo”

Citaron a indagatoria al hombre que amenazó a Homero Pettinato en la puerta de su trabajo

El acusado fue identificado como Claudio Hernán Di Carlo, de 39 años. El conductor cuenta con consigna policial y botón antipánico

Citaron a indagatoria al hombre que amenazó a Homero Pettinato en la puerta de su trabajo

San Juan: un menor asesinó a puñaladas a un joven de 17 años e hirió a su mellizo durante una fiesta por el Día del Estudiante

El adolescente de 16 años señalado como autor del ataque se presentó de manera voluntaria ante la Justicia. La víctima recibió una puñalada en el pecho y su hermano sufrió heridas en el tórax y un brazo. En el lugar secuestraron un cuchillo

San Juan: un menor asesinó a puñaladas a un joven de 17 años e hirió a su mellizo durante una fiesta por el Día del Estudiante

Entre gritos y llamados de atención, declaró el último testigo del juicio por la muerte de Maradona: cómo será el tramo final

Se trata del perito oficial Pablo Ferrari, que afirmó ante los jueces que el Diez murió súbitamente y sin agonía. El 8 de octubre comenzarán los alegatos

Entre gritos y llamados de atención, declaró el último testigo del juicio por la muerte de Maradona: cómo será el tramo final

Emerenciano Sena anunció una huelga de hambre y volvió a pedir prisión domiciliaria por problemas de salud

El líder piquetero condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski presentó un escrito ante la Justicia en el que aseguró que su estado físico se deterioró durante su detención. Pidió una junta médica integral y, de manera subsidiaria, ser trasladado a otro sector de la cárcel

Emerenciano Sena anunció una huelga de hambre y volvió a pedir prisión domiciliaria por problemas de salud

DEPORTES

Pablo Prigioni fue ascendido en la NBA: el nuevo rol que ocupará en su equipo y el elogio de su "jefe"

Pablo Prigioni fue ascendido en la NBA: el nuevo rol que ocupará en su equipo y el elogio de su "jefe"

Una leyenda del fútbol reveló que lo tentaron para volver a jugar a los 48 años: “El pie no envejece”

La Fórmula 1 tendrá otro piloto sudamericano: el cambio en la parrilla que está a punto de cerrarse

Enrique Sacco se lanzó como candidato a presidente de Independiente: “Tomé una de las decisiones más importantes de mi vida”

Un histórico del Real Madrid confesó que le gustaría contratar a Julián Álvarez: “Sería un buen fichaje para Mourinho”

TELESHOW

La terrible amenaza que recibió Denisse González de una fanática de Bautista Mascia: “¿Cuándo te vas a morir?”

La terrible amenaza que recibió Denisse González de una fanática de Bautista Mascia: “¿Cuándo te vas a morir?”

Habló un amigo del hombre que amenazó a Homero Pettinato: "Cuando murió la madre, un tío lo internó"

La reacción de Emilia Mernes con Bandana por el video de Maldita Noche que encendió la polémica: “Cómo les gusta”

El incómodo reencuentro de Graciela Alfano con Matías Alé: "No lo reconocí"

Habló por primera vez Hernán, el hombre que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “Cuando lo vi empecé a ver rojo”

INFOBAE AMÉRICA

Dignidad que no se rinde: Fundación del Río recibirá el Premio WOLA 2026 por defender el territorio frente al autoritarismo en Nicaragua

Dignidad que no se rinde: Fundación del Río recibirá el Premio WOLA 2026 por defender el territorio frente al autoritarismo en Nicaragua

Pitbull mata a su dueño tras atacarlo dos veces en la capital de Honduras ¿Qué pasará con el perro?

Detienen a presunta sobrina de “Pecho de Rata” con más de USD 15 mil en efectivo tras operativo en Costa Rica

Presidente Lula exige que régimen de Nicaragua permita a la oposición participar en las elecciones

El Niño podría provocar una pérdida cercana al 1% del PIB en Centroamérica y demás países de la región