Pronóstico del tiempo en el AMBA: suben las temperaturas hasta el viernes y el domingo podría llover

El SMN indicó que hoy habrá nubosidad parcial para el AMBA (Archivo)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) contará con temperaturas en ascenso hasta el viernes, jornadas mayormente estables y baja probabilidad de precipitaciones, según el parte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Ciudad de Buenos Aires.

Este miércoles 23 se espera una mínima de 7 ℃ y una máxima de 18 ℃, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde. Hacia la noche aumentará la nubosidad, sin probabilidad de lluvias.

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El jueves 24 la temperatura subirá, con marcas previstas entre 13 ℃ y 23 ℃. La jornada se presentará con nubosidad variable, con pasajes de sol y sin precipitaciones.

El viernes 25 será el día de mayor temperatura de la semana: el SMN prevé una mínima de 14 ℃ y una máxima de 25 ℃. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y habrá mayor presencia de sol por la tarde.

El sábado 26 tendrá una mínima de 13 ℃ y una máxima de 22 ℃, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. Para el domingo 27, en cambio, el pronóstico indica una baja leve de la máxima hasta los 20 ℃.

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Durante la jornada del domingo se esperan intervalos de nubosidad y una probabilidad de precipitaciones de entre 0 % y 10 %, tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas previstas irán de 13 ℃ a 20 ℃.

Un reporte meteorológico detalla las temperaturas, vientos y probabilidades de lluvia para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante una semana.

El lunes 28 mantendrá valores similares, con una mínima de 13 ℃ y una máxima de 20 ℃, bajo un cielo parcialmente nublado y sin lluvias relevantes. El martes 29 se prevé un nuevo descenso de la máxima, que llegaría a 18 ℃, con mínima de 14 ℃.

En la provincia de Buenos Aires, se registra un frente ventoso en el suroeste, mientras que al sur hay lluvias aisladas. Desde la tarde, las condiciones mejorarán hacia un cielo parcialmente nublado y que se replicará, al menos, hasta el viernes. En dicha jornada se esperan chaparrones en el sur por la mañana y cielo algo nublado a despejado por la tarde.

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Con respecto al fin de semana, el sábado tendrá nubosidad parcial y estabilidad climática. Pero el domingo volverán las precipitaciones en casi todo el territorio bonaerense.

Las alertas en el resto del país

Por lluvias, el SMN indicó que al oeste de Chubut y de Neuquén rigen alertas amarillas, mientras que en la región cordillerana comprendida desde el suroeste de Neuquén hasta Chubut asciende a naranja. Dichas alertas refieren a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por lo cual se recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Conducí con precaución.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala alertas de nivel amarillo y naranja en la región cordillerana de Argentina.

Por nevadas, toda la región cordillerana de Mendoza cuenta con una alerta amarilla. Ante este escenario, las acciones a seguir son:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

A su vez, y por fuertes vientos, las provincias afectadas son el suroeste de la provincia de Buenos Aires, centro de Chubut, oeste de Neuquén, noroeste de Mendoza y oeste y suroeste de San Juan. En tanto, en el centro de Neuquén, la advertencia asciende a naranja. Por lo cual, el SMN recomienda:

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Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.