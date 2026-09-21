Crimen y Justicia

Profesor de boxeo, personal trainer y publicista: quién era Gonzalo Andueza, el hombre asesinado de un balazo en Colegiales

Tenía 40 años y este domingo recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen durante un confuso episodio. La despedida en redes de sus seres queridos

Uno de los videos que Gonzalo Iñaki Andueza compartió en su perfil de Instagram
Guardar

En el marco de un confuso episodio, Gonzalo Iñaki Andueza, de 40 años, fue asesinado este domingo a la madrugada en una plaza del barrio porteño de Colegiales. Bajo circunstancias que aun se encuentran bajo investigación, el hombre recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen y debió ser trasladado de urgencia al hospital Pirovano, donde falleció al mediodía.

A raíz de este aberrante hecho, personal de la Policía de la Ciudad comenzó una investigación que derivó pocas horas después en la detención del presunto tirador, de 25 años, cuando estaba a punto de fugarse de un domicilio en un auto de una aplicación de viajes.

PUBLICIDAD

Amante de los deportes, Gonzalo se presentaba en su perfil de la red social Instagram como profesor de boxeo, disciplina que enseñaba en Sparring Dojo, un gimnasio ubicado sobre avenida Córdoba al 3300, en Almagro.

“Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. No te vamos a olvidar Gonza! Descansá en paz”, reza el posteo que compartieron desde el centro de entrenamiento en Instagram Stories, junto a una imagen que muestra a Andueza mientras se vendaba una de sus manos previo a una clase.

Fotografía en blanco y negro de un hombre sonriente que se venda las manos en un gimnasio de boxeo, con un mensaje de despedida superpuesto
El gimnasio Sparring Dojo despidió en redes sociales a Gonzalo Iñaki Andueza.

Si bien el boxeo era su deporte predilecto, Gonzalo también trabajaba como personal trainer e instructor de funcional y crossfit.

Al repasar sus registros laborales, Infobae pudo corroborar que, por fuera del ámbito deportivo, Andueza se desempeñaba como publicista en Focus Media, una empresa dedicada a la organización de eventos corporativos, revistas y guías de negocios.

PUBLICIDAD

Un hombre de pie observa a varias personas realizando ejercicios abdominales sobre colchonetas en un suelo de césped sintético
Además de profesor de boxeo, Gonzalo se desempeñaba como personal trainer e instructor de functional y crossfit.

Te voy a recordar mientras viva amigo”, dice la publicación que compartieron desde Solo Box Gym, un gimnasio especializado en boxeo ubicado en el barrio de Belgrano.

Por su parte, Pamela, una alumna a la que Gonzalo le daba clases en este centro de entrenamiento, también utilizó las redes para expresar su tristeza por la trágica muerte de su profesor. “Tuvimos diferencias? Si, miles. Aaay Gonza, ese amor odio que nos teníamos! No deja de doler y de no poder creer lo que pasó. Te vamos a extrañar loco!”, escribió la joven para acompañar un video en el que ella y Andueza aparecen intercambiando golpes arriba de un ring.

Y con profundo dolor, completó: “Que en paz descanses, ‘Gonza’, porque no te gustaba que te diga profe. Te queremos!”.

El hecho y la detención del presunto tirador

El altercado que derivó en la trágica muerte de Gonzalo Andueza ocurrió alrededor de las 4:14 de la madrugada de este domingo, en la plaza ubicada en las calles Moldes y Aguilar, lindera al Parque Ferroviario Colegiales.

Fuentes policiales indicaron a este medio que el personal policial fue desplazado tras un llamado al 911 por la presencia de un hombre herido de arma de fuego en el abdomen.

De acuerdo con el relato de sus acompañantes, se encontraban circulando por el centro de la plaza cuando escucharon un estruendo y el hombre cayó al suelo herido.

Ante ese escenario, los agentes solicitaron la presencia prioritaria de una ambulancia del SAME, que trasladó al hombre al hospital Pirovano. Allí, Andueza finalmente falleció en horas del mediodía a causa de la grave herida de arma de fuego que sufrió a la altura del estómago.

Un hombre con anteojos de sol posa ante un paisaje en una publicación con el mensaje Te voy a recordar mientras viva amigo
Gonzalo Andueza tenía 40 años.

Tras una intensa investigación que se extendió por casi 15 horas, personal de la Policía de la Ciudad detuvo este domingo al sospechoso de asesinar a Gonzalo Andueza.

Según confiaron fuentes policiales a este medio, el sospechoso, de 25 años, fue arrestado poco después de las 19, cuando salía de un domicilio ubicado en avenida Cabildo al 100, a unas 15 cuadras del lugar del hecho.

Gracias al relevamiento de las cámaras y a otras tareas investigativas, personal de la División Homicidios logró establecer la casa donde se encontraba escondido el presunto tirador.

Un hombre sentado en la acera frente a una tienda viste una chaqueta de camuflaje con capucha y tiene el rostro pixelado
El presunto tirador tiene 25 años y fue detenido en un domicilio ubicado a 15 cuadras del lugar del hecho.

Apostados frente a la vivienda, los efectivos de la Policía porteña interceptaron al joven cuando salía de la propiedad y estaba a punto de subirse en un vehículo de una aplicación de viajes, se especula que para fugarse.

Entre sus pertenencias, los agentes hallaron una mochila de color negro, en cuyo interior llevaba un teléfono celular y una pistola Taurus Milenium 9 milímetros, con tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Una pistola negra, tres cargadores y decenas de balas alineadas sobre un piso de baldosas mojadas con hojas secas
Al sospechoso le secuestraron una pistola Thunder 9 milímetros y tres cargadores del mismo calibre.

Ahora los peritos de la Policía Científica trabajan para determinar si la bala que mató a Andueza corresponde con las que se le encontraron al detenido.

La investigación quedó en manos del fiscal Andrés Esteban Madrea, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 14, y de la jueza Paula Petazzi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 32.

Temas Relacionados

ColegialesGonzalo Iñaki AnduezaHomicidiosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las imágenes del brutal femicidio de Villa Devoto

El juez Darío Bonanno procesó al marido de la víctima, Walter Humberto Verón -que sobrevivió a su intento de suicidio- y le quitó la tenencia de su hija menor que fue testigo del crimen. La secuencia que reveló la cámara de seguridad del living de la familia

Las imágenes del brutal femicidio de Villa Devoto

La Matanza sangrienta: feroz batalla a tiros de ametralladora

Ocurrió en la madrugada del sábado en el monoblocks de La Tablada. Los vecinos viralizaron videos que muestran los disparos. La Justicia investiga una posible víctima fatal. ¿Hay una nueva jefa narco en la zona?

La Matanza sangrienta: feroz batalla a tiros de ametralladora

Detuvieron al presunto tirador de Colegiales acusado de balear y matar a un profesor de boxeo

Se trata de un joven de 25 años. Fue capturado cuando salía de un domicilio ubicado a 15 cuadras del lugar del hecho: estaba a punto de subirse a un auto de una aplicación de viajes

Detuvieron al presunto tirador de Colegiales acusado de balear y matar a un profesor de boxeo

Brutal asesinato en Salta: atacaron a golpes a su padrastro hasta matarlo durante una celebración religiosa

La víctima también fue apuñalada y la Justicia espera la autopsia para poder avanzar con la causa. Además, buscan a los sospechosos

Brutal asesinato en Salta: atacaron a golpes a su padrastro hasta matarlo durante una celebración religiosa

Mató a su primo de una puñalada en el pecho en medio de una pelea familiar y quedó detenida

Kevin Isaías Bustos, de 21 años, falleció tras ingresar con una lesión torácica al Hospital Roque Sáenz Peña. Una mujer de 40 años fue demorada por intentar entorpecer la investigación

Mató a su primo de una puñalada en el pecho en medio de una pelea familiar y quedó detenida

DEPORTES

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

El circuito que piensa la F1 para la definición de la temporada si se cancelan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

Estalló el conflicto en Inglaterra: una figura que no jugó el Mundial se bajó de la selección tras volver a ser convocado

El traje estilo “Gatúbela” para todo el cuerpo que utilizó una figura del atletismo y dio que hablar: “Siento que no llevo nada puesto”

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

TELESHOW

El periodista Santiago Martella contó por primera vez el problema de salud que vivió: “Esta era mi realidad”

El periodista Santiago Martella contó por primera vez el problema de salud que vivió: “Esta era mi realidad”

Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Benjamín Vicuña coincidió con la China Suárez y Mauro Icardi en el debut de Amancio: el primer encuentro público

El incómodo pedido de Charlotte Caniggia a Iván de Pineda en pleno programa: “Me siento mal acá”

Virginia Gallardo se quebró al hablar de las secuelas de una cirugía estética que cambió su vida: “Me empezó a doler”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica convocó a 30 jugadores para la Liga de Naciones de la Concacaf

Costa Rica convocó a 30 jugadores para la Liga de Naciones de la Concacaf

Operativos contra el microtráfico dejaron más de 30 detenidos y más de dos kilos de drogas en cuatro provincias de República Dominicana

Por qué Centroamérica avanza en turismo internacional mucho más rápido que el resto de las Américas en 2026

Delincuente fallecido en un presunto intercambio de disparos con la Policía en República Dominicana

El origen de la cerámica: cómo los incendios forestales de hace 9.000 años pudieron convertirse en el primer horno de la historia