Profesor de boxeo, personal trainer y publicista: quién era Gonzalo Andueza, el hombre asesinado de un balazo en Colegiales

Uno de los videos que Gonzalo Iñaki Andueza compartió en su perfil de Instagram

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En el marco de un confuso episodio, Gonzalo Iñaki Andueza, de 40 años, fue asesinado este domingo a la madrugada en una plaza del barrio porteño de Colegiales. Bajo circunstancias que aun se encuentran bajo investigación, el hombre recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen y debió ser trasladado de urgencia al hospital Pirovano, donde falleció al mediodía.

A raíz de este aberrante hecho, personal de la Policía de la Ciudad comenzó una investigación que derivó pocas horas después en la detención del presunto tirador, de 25 años, cuando estaba a punto de fugarse de un domicilio en un auto de una aplicación de viajes.

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Amante de los deportes, Gonzalo se presentaba en su perfil de la red social Instagram como profesor de boxeo, disciplina que enseñaba en Sparring Dojo, un gimnasio ubicado sobre avenida Córdoba al 3300, en Almagro.

“Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. No te vamos a olvidar Gonza! Descansá en paz”, reza el posteo que compartieron desde el centro de entrenamiento en Instagram Stories, junto a una imagen que muestra a Andueza mientras se vendaba una de sus manos previo a una clase.

El gimnasio Sparring Dojo despidió en redes sociales a Gonzalo Iñaki Andueza.

Si bien el boxeo era su deporte predilecto, Gonzalo también trabajaba como personal trainer e instructor de funcional y crossfit.

Al repasar sus registros laborales, Infobae pudo corroborar que, por fuera del ámbito deportivo, Andueza se desempeñaba como publicista en Focus Media, una empresa dedicada a la organización de eventos corporativos, revistas y guías de negocios.

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Además de profesor de boxeo, Gonzalo se desempeñaba como personal trainer e instructor de functional y crossfit.

“Te voy a recordar mientras viva amigo”, dice la publicación que compartieron desde Solo Box Gym, un gimnasio especializado en boxeo ubicado en el barrio de Belgrano.

Por su parte, Pamela, una alumna a la que Gonzalo le daba clases en este centro de entrenamiento, también utilizó las redes para expresar su tristeza por la trágica muerte de su profesor. “Tuvimos diferencias? Si, miles. Aaay Gonza, ese amor odio que nos teníamos! No deja de doler y de no poder creer lo que pasó. Te vamos a extrañar loco!”, escribió la joven para acompañar un video en el que ella y Andueza aparecen intercambiando golpes arriba de un ring.

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Y con profundo dolor, completó: “Que en paz descanses, ‘Gonza’, porque no te gustaba que te diga profe. Te queremos!”.

El hecho y la detención del presunto tirador

El altercado que derivó en la trágica muerte de Gonzalo Andueza ocurrió alrededor de las 4:14 de la madrugada de este domingo, en la plaza ubicada en las calles Moldes y Aguilar, lindera al Parque Ferroviario Colegiales.

Fuentes policiales indicaron a este medio que el personal policial fue desplazado tras un llamado al 911 por la presencia de un hombre herido de arma de fuego en el abdomen.

De acuerdo con el relato de sus acompañantes, se encontraban circulando por el centro de la plaza cuando escucharon un estruendo y el hombre cayó al suelo herido.

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Ante ese escenario, los agentes solicitaron la presencia prioritaria de una ambulancia del SAME, que trasladó al hombre al hospital Pirovano. Allí, Andueza finalmente falleció en horas del mediodía a causa de la grave herida de arma de fuego que sufrió a la altura del estómago.

Gonzalo Andueza tenía 40 años.

Tras una intensa investigación que se extendió por casi 15 horas, personal de la Policía de la Ciudad detuvo este domingo al sospechoso de asesinar a Gonzalo Andueza.

Según confiaron fuentes policiales a este medio, el sospechoso, de 25 años, fue arrestado poco después de las 19, cuando salía de un domicilio ubicado en avenida Cabildo al 100, a unas 15 cuadras del lugar del hecho.

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Gracias al relevamiento de las cámaras y a otras tareas investigativas, personal de la División Homicidios logró establecer la casa donde se encontraba escondido el presunto tirador.

El presunto tirador tiene 25 años y fue detenido en un domicilio ubicado a 15 cuadras del lugar del hecho.

Apostados frente a la vivienda, los efectivos de la Policía porteña interceptaron al joven cuando salía de la propiedad y estaba a punto de subirse en un vehículo de una aplicación de viajes, se especula que para fugarse.

Entre sus pertenencias, los agentes hallaron una mochila de color negro, en cuyo interior llevaba un teléfono celular y una pistola Taurus Milenium 9 milímetros, con tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Al sospechoso le secuestraron una pistola Thunder 9 milímetros y tres cargadores del mismo calibre.

Ahora los peritos de la Policía Científica trabajan para determinar si la bala que mató a Andueza corresponde con las que se le encontraron al detenido.

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La investigación quedó en manos del fiscal Andrés Esteban Madrea, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 14, y de la jueza Paula Petazzi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 32.