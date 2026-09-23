El llamativo pedido de un funcionario ante un grupo de productores: “Aplaudan por favor, si no es desesperante”

El Secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, brindó un discurso durante el lanzamiento de la campaña gruesa 26/27 en la Bolsa de Cereales y pidió ser aplaudido por el público. (@andreslerner90)

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El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, volvió a pedirle al público que lo aplaudiera durante el cierre de un discurso oficial ante representantes del sector agropecuario. El episodio se repite: en mayo, durante la conferencia Maizar, el funcionario ya había recurrido a un gesto similar frente a un auditorio con una reacción parecida.

La escena tuvo lugar en el Lanzamiento de la Campaña Gruesa 2026/27, organizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, un evento que este año cumplió diez años reuniendo a representantes de toda la cadena agroindustrial. Sobre el final de su exposición, Iraeta remarcó la coincidencia entre la agenda del Gobierno y la del sector privado. “Hoy, esa agenda, la agenda de la Bolsa de Cereales, la agenda de los productores, la de los exportadores y la de los acopiadores, coincide exactamente con la agenda del Gobierno”, sostuvo.

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El funcionario aclaró que, a diferencia de otras oportunidades, no tenía objeciones para plantear. “Es la primera vez que no voy a discutir, no voy a decir que esté mal y no voy a decir que no coincido. Coincido exactamente en todo lo que dijo el presidente de la Bolsa de Cereales”, señaló. Antes de bajar del escenario, apeló nuevamente al recurso que ya había utilizado meses atrás: “No lo voy a repetir, no los voy a aburrir. Voy a hacer lo que hice la otra vez: aplaudan por favor, porque si no, es desesperante”. El pedido generó un aplauso medido entre los presentes, sin la respuesta efusiva que el funcionario pareció buscar, pero tampoco con la indiferencia que había marcado el episodio de mayo.

Respaldo a la agenda de la Bolsa de Cereales

Durante su intervención, Iraeta respaldó los lineamientos planteados por la entidad y destacó que la nueva campaña arranca con condiciones distintas a las de años anteriores. Según consignó la Bolsa de Cereales, el secretario subrayó que la campaña gruesa comienza con muchas menos retenciones que en ciclos previos, algo que definió como una señal positiva tanto para el productor como para el país.

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Se estima que Argentina podría alcanzar una producción de cereales de 157,9 millones de toneladas esta temporada. (Embrapa)

Esa lectura se enmarcó en un encuentro en el que la entidad presentó sus primeras proyecciones para el ciclo 2026/27. De acuerdo con los datos difundidos por la Bolsa, Argentina podría alcanzar una producción de 157,9 millones de toneladas, un volumen apenas superior a los 157,1 millones de la campaña anterior y que permitiría volver a ubicarse en niveles récord. “Venimos de la mayor cosecha de nuestra historia y hoy vemos potencial para volver a producir en esos niveles. Los 157,9 millones de toneladas no son todavía un resultado: son el potencial que vemos hoy y dependerán de cómo evolucionen el clima y las decisiones productivas durante los próximos meses”, señaló Ramiro Costa, gerente general de la Bolsa de Cereales, al presentar las estimaciones.

El presidente de la entidad, Ricardo Marra, también hizo referencia a la reducción de los derechos de exportación como uno de los factores que mejora la ecuación productiva. “Valoramos cada paso que se dé en la reducción de los derechos de exportación. Creemos que avanzar progresivamente hacia su eliminación es fundamental, no solamente porque mejora el resultado del productor, sino porque genera mejores incentivos para producir, invertir, incorporar tecnología y exportar”, afirmó.

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El antecedente de Maizar

El pedido de aplausos de Iraeta no fue una novedad. A fines de mayo, durante su exposición en la conferencia Maizar, el secretario había protagonizado una escena similar ante un auditorio que, según trascendió en ese momento, respondió con poco entusiasmo a sus palabras. En esa ocasión, el funcionario llegó a interpelar directamente a una persona del público desde el escenario: “Empezá a aplaudir, así aplaude alguien”.

Durante el congreso Maizar, Iraeta pidió reconocimiento por la baja de retenciones.

El contexto de aquel discurso también estuvo marcado por la relación entre el Gobierno y los productores. Días antes del evento, el Ejecutivo había anunciado una baja de retenciones a las exportaciones, una medida que, según Iraeta, no había generado el reconocimiento esperado entre los productores. “Bajaste la retención hace tres días y es como si nada, como si no hubieras hecho nada”, había cuestionado en aquella oportunidad. En ese mismo discurso pidió un cambio de actitud del sector: “Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano”.

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La comparación entre ambas exposiciones deja en evidencia un patrón en la forma en que el funcionario busca interpelar a su audiencia en los encuentros del sector agropecuario, apelando al aplauso como respaldo explícito a la gestión.

El encuentro de la Bolsa de Cereales continuó luego con la tercera edición del Outlook de Mercosur, centrado en la evolución productiva y comercial de la región hacia 2036. Uno de los paneles reunió a Iraeta con Cleber Oliveira Soares, secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil, para abordar los desafíos comunes y las prioridades de política pública del bloque regional en materia agroindustrial.

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