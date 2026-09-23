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Serena Williams celebró su regreso a las canchas con Venus: “Podemos reírnos, pero también somos muy serias”

La ganadora de 23 Grand Slam reconoció ante la revista estadounidense Vanity Fair que la exigencia de volver al circuito desplazó cualquier espacio de descanso personal y resaltó la complicidad construida durante décadas junto a su hermana

Serena Williams volvió a tomar una raqueta en el verano de 2026 y regresó a las canchas junto a Venus Williams (IMAGN IMAGES via Reuters/Geoff Burke)
Serena Williams volvió a tomar una raqueta en el verano de 2026 y regresó a las canchas junto a Venus Williams (IMAGN IMAGES via Reuters/Geoff Burke)
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El retiro no duró lo que muchos esperaban. Serena Williams tomó una raqueta en el verano de 2026, volvió a las canchas junto a su hermana Venus y descubrió que la misma intensidad que la llevó a 23 títulos de Grand Slam y cuatro oros olímpicos seguía intacta.

En una entrevista con la revista estadounidense Vanity Fair, la tenista con más títulos de Grand Slam de la era abierta explicó que el regreso a la competencia fue una decisión tan física como emocional, impulsada en parte por el deseo de que sus hijas la vieran jugar antes de que ese capítulo se cerrara definitivamente.

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El regreso devoró cada hora libre

Williams no minimizó el peso del regreso. Describió un verano dominado por los entrenamientos, intercalados con reuniones de trabajo, el cuidado de sus dos hijas y compromisos de prensa que no admiten pausa entre sí.

“Agarré una raqueta este verano y eso mandó por la ventana cualquier tiempo libre que me quedaba”, reconoció la deportista en declaraciones recogidas por Vanity Fair. La lectura, una afición que reivindica, quedó suspendida. El descanso, también.

Serena Williams explicó a Vanity Fair que sus hijas influyeron en su decisión de volver a competir (REUTERS/Brendan Mcdermid)
Serena Williams explicó a Vanity Fair que sus hijas influyeron en su decisión de volver a competir (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Cuando Vanity Fair le preguntó qué haría con una hora extra en el día, Williams respondió sin rodeos: se acostaría. Luego se corrigió y dijo que probablemente la pasaría cocinando o con sus hijas.

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“Nunca me tomo un minuto para decir ‘tiempo de amor propio’, lo cual es muy importante”, admitió, y señaló que esa dinámica es compartida por muchas mujeres. La competencia, para Williams, no desapareció con el retiro del circuito profesional: migró hacia cada ámbito de su vida cotidiana.

Intensidad y humor junto a Venus

El regreso no fue en solitario. Williams lo protagonizó junto a su hermana Venus, y la dinámica entre ambas dentro de la cancha combinó, según describió, la seriedad de la alta competencia con una complicidad que solo construyen décadas de historia en común. “Compartirlo con mi hermana es realmente genial porque podemos reírnos, pero también somos muy serias y podemos comunicarnos”, señaló Serena.

Serena y Venus Williams combinaron humor, seriedad y comunicación durante su regreso compartido a la cancha (IMAGN IMAGES via Reuters/Geoff Burke)
Serena y Venus Williams combinaron humor, seriedad y comunicación durante su regreso compartido a la cancha (IMAGN IMAGES via Reuters/Geoff Burke)

La experiencia fue distinta a todo lo anterior, según describió Williams. No por el nivel del juego ni por los resultados, sino por el contexto desde el que lo vivió: por primera vez en su carrera, sus hijas estuvieron en las tribunas mirándola competir. Esa presencia cambió algo en la forma en que Williams procesó cada partido.

Olympia y una nueva vara para medir el éxito

El momento más revelador de la entrevista llegó cuando Serena habló de su hija Olympia. Después de cada partido, sin importar el resultado, Olympia la recibe con un abrazo. La propia Williams describió su perplejidad: “¿Cómo puedes abrazarme si no gané?”, le preguntó. La respuesta de su hija fue el silencio de quien no entiende la pregunta porque no comparte su premisa. Pero Olympia no lo ve así, reconoció Williams.

En esa escena quedó condensada una de las ideas centrales que Williams repite a lo largo de la entrevista: competir ya no tiene el mismo significado que tenía en el circuito profesional. La vara con la que medía el éxito durante más de dos décadas, títulos, rankings, resultados, coexiste ahora con otra escala, más difícil de cuantificar y, según ella misma insinúa, más difícil de ignorar.

Dos décadas de competencia y el crecimiento como método

Serena Williams no confirmó si su regreso de 2026 continuará en el circuito oficial, aunque mantuvo activo su instinto competitivo (REUTERS/Andrew Couldridge)
Serena Williams no confirmó si su regreso de 2026 continuará en el circuito oficial, aunque mantuvo activo su instinto competitivo (REUTERS/Andrew Couldridge)

Consultada sobre su evolución personal, Williams eligió el tiempo presente antes que cualquier balance. “Creo que estoy creciendo cada día. Cada día te cambia y te construye o te derrumba, pero siempre hay un mañana”, afirmó.

Para una deportista que dominó el tenis femenino entre finales de los años noventa y mediados de la década de 2020, la frase no suena a retórica motivacional: suena a método.

Williams no especificó si al regreso del verano tendrá continuidad en el circuito oficial. Lo que sí dejó en claro es que el instinto competitivo que la define no esperó su autorización para seguir activo. Sus hijas lo están viendo. Y eso, por ahora, parece ser suficiente razón para seguir jugando.

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