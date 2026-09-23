Política

Javier Milei y Marco Rubio se reunieron en la ONU y ratificaron la “solidez” de la alianza bilateral entre Argentina y EEUU

El secretario de Estado norteamericano destacó la cooperación con Buenos Aires en minerales críticos y agricultura, horas después de que el mandatario argentino compartiera con Donald Trump una sesión del programa Escudo de las Américas

El presidente de Argentina, Javier Milei, conversa con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno
El presidente de Argentina, Javier Milei, conversa con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno (Marco Rubio en X)
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(Enviado especial a New York, Estados Unidos) - Javier Milei se reunió en las últimas horas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. “Me complace ver al presidente de Argentina. Nuestra relación bilateral es sólida, y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en temas de energía, minerales críticos y agricultura”, publicó Rubio en su cuenta oficial de X tras el encuentro.

El encuentro -del que participaron también Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo- ratificó la buena sintonía entre Buenos Aires y Washington, sobre todo en materia de energía, minerales críticos y seguridad hemisférica. Consultado por Infobae, el Canciller calificó de “muy buena” la reunión y que incluyó la cuestión Malvinas, aunque evitó dar mayores precisiones.

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En la previa, Milei participó junto a Donald Trump en la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas (Shield of the Americas), que se celebró en el Room 6 de la ONU. La iniciativa, creada por la administración republicana, tiene como objetivo combatir a los carteles del narcotráfico que operan en coordinación con China e Irán.

Trump estuvo 15 minutos en el cónclave y habló cinco minutos de manera ininterrumpida. Lo acompañaron Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el representante de Comercio Jamieson Greer y el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller. Durante su discurso, el presidente estadounidense aseguró: “Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo, dos veces”.

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En esa misma sesión, Trump les reclamó a los países aliados que “designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes a la estabilidad y que apliquen sanciones contundentes contra las 24 organizaciones terroristas extranjeras” designadas por su administración.

El pedido de Trump en el Escudo de las Américas tiene consecuencias directas en la política interna argentina. Hasta la fecha, el país solo reconoció como organizaciones terroristas a 6 de las 24 agrupaciones que figuran en la lista negra del Departamento de Estado. Las 18 restantes —entre ellas el Cártel de Sinaloa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Primeiro Comando da Capital (PCC)— aún no fueron incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El proceso de incorporación es largo: intervienen los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Justicia, por lo que la inclusión de una nueva organización en el registro puede demorar meses. El titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sigue de cerca las instrucciones presidenciales. Desde el gobierno reconocieron que “muy seguramente en los próximos días podría haber novedades”.

Milei avanzó en ese sentido durante su mandato: en 2025 incorporó al Tren de Aragua, al Cártel de los Soles, a Los Lobos y a Los Choneros; en 2026 declaró terroristas al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a Chone Killers.

Acuerdo para exportar gas

En paralelo a la agenda de seguridad, la visita de Milei a Nueva York también derivó en un anuncio económico. El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Chris Landau suscribirán este miércoles un acuerdo bilateral de inversiones en infraestructura, cuya pieza central es un financiamiento de USD 6.000 millones destinado al proyecto Argentina LNG, una iniciativa multinacional que vincula a YPF con la petrolera italiana Eni y XRG de Emiratos Árabes, con el mayor Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) presentado hasta ahora: USD 51.000 millones.

La operación contará con el respaldo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados. El anuncio se formalizará en el Consulado de Argentina en Nueva York durante un foro sobre cadenas de suministros, energía e infraestructura.

La crisis en el Estrecho de Ormuz y en el Bab al-Mandab, agravada por la Guardia Revolucionaria de Irán y los hutíes de Yemen, impulsó a Washington a buscar proveedores de energía confiables fuera de Medio Oriente. Argentina, con sus reservas de gas, minerales críticos y materias primas, se posiciona como un eslabón clave en esa cadena alternativa de suministros, según el análisis del gobierno de Estados Unidos.

Además de la reunión con Rubio -de la que también participaron Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo- y la presencia en el Escudo de las Américas, Milei tiene previsto exponer ante la Asamblea General de la ONU, donde ratificará los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas y reclamará al Reino Unido que acepte la vía diplomática para dirimir el conflicto territorial. La cuestión tomó relevancia tras el encuentro de Trump con el primer ministro británico Andy Burnham.

La gira de 60 horas en Manhattan también incluye exposiciones ante el Club Económico de Nueva York —institución fundada en 1907 que ha recibido a figuras como Winston Churchill y Ronald Reagan—, el Consejo de las Américas y la Fundación Federalismo y Libertad.

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