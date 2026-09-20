Un hombre fue baleado de madrugada en una plaza de Colegiales: buscan al agresor

La plazoleta donde ocurrieron los hechos

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Un hombre de 40 años fue baleado durante la madrugada de este domingo en el barrio porteño de Colegiales. La Policía de la Ciudad busca al autor del disparo, que, de acuerdo con los primeros testimonios, escapó a pie.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió a las 4.14 en la plaza ubicada en Moldes y Aguilar. Personal policial fue desplazado hasta el lugar luego de un llamado al 911.

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Al arribar, los efectivos encontraron al hombre tendido en el suelo y asistido por transeúntes. Presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen.

De acuerdo con el relato de sus acompañantes, se encontraban circulando por el centro de la plaza cuando escucharon un estruendo y el hombre cayó al suelo herido.

El SAME trasladó a la víctima al Hospital Pirovano

Los primeros testimonios recabados en el lugar señalaron que el autor del disparo sería un hombre que posteriormente se dio a la fuga caminando.

Personal del SAME confirmó que asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Pirovano.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, se encuentra fuera de peligro.

Por estas horas, los investigadores trabajan para determinar las circunstancias y las posibles causas del hecho. Además, realizan un relevamiento de las cámaras de seguridad de la Ciudad y de dispositivos privados de la zona para intentar identificar al agresor y reconstruir su recorrido de fuga.

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