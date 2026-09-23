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Cómo se juega el sepak takraw, el deporte que prohíbe el uso de las manos desde hace 500 años

Con presencia en los Juegos del Sudeste Asiático desde 1965, esta disciplina combina técnicas de otras y exige a sus competidores un nivel de destreza física poco común dentro de las modalidades de red

Siluetas de cuatro personas que juegan con un balón tejido sobre una red en un terreno de tierra rodeado de palmeras al atardecer.
Esta disciplina nacida en el sudeste asiático combina recursos del fútbol y el voleibol (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sepak takraw es un deporte originario del sudeste asiático en el que los atletas controlan un balón por encima de una red usando únicamente los pies, la cabeza, las rodillas, los hombros y el pecho. Las manos están prohibidas, lo que obliga a cada competidor a dominar una combinación de técnicas propias del fútbol y el voleibol ejecutadas con acrobacias de alto nivel.

La disciplina acumula más de cinco siglos de historia. El primer registro del juego data del siglo XV en el sultanato de Malaca, actual Malasia, donde aparece mencionado en el texto histórico malayo Sejarah Melayu, según documentó el diario británico The Guardian.

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Durante generaciones fue un pasatiempo practicado en círculo, sin red ni competencia formal. En 1960, representantes de Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia se reunieron en Kuala Lumpur para acordar un nombre unificado y establecer las reglas modernas que rigen la modalidad hasta hoy.

Un deporte con presencia ininterrumpida en los Juegos del Sudeste Asiático desde 1965

Infografía con ilustraciones de deportistas en distintas posiciones de juego sobre una red, un documento, una medalla y un balón de ratán.
Una infografía de Infobae explica el origen, las reglas y los fundamentos del sepak takraw, un deporte originario del sudeste asiático (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institucionalización del juego marcó un quiebre. En 1965, la disciplina fue incorporada como evento de medalla en los Juegos Peninsulares del Sudeste Asiático, celebrados en Kuala Lumpur. Ese mismo año se fundó la Federación Asiática de Sepaktakraw (ASTAF) para regular el juego en la región. El reconocimiento regional impulsó su expansión hacia otros continentes.

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En 1988 nació la Federación Internacional de Sepaktakraw (ISTAF), que en 1990 obtuvo el reconocimiento del Movimiento Olímpico como organismo rector mundial. Bajo su tutela, la modalidad es deporte de medalla en los Juegos Asiáticos desde ese mismo año y mantiene presencia ininterrumpida en los Juegos del Sudeste Asiático. La ISTAF organiza además la ISTAF World Cup y la ISTAF SuperSeries, las dos competencias internacionales más importantes del circuito.

Tres jugadores por equipo, una red al centro y cero contacto con las manos

Pelota amarilla de entramado sintético sobre una línea blanca en un suelo de madera, junto a una red verde de deporte.
La esfera de ratán o fibra sintética pesa menos de 180 gramos y su entramado permite golpes rápidos, incluidas patadas aéreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reglamento establece que cada conjunto se compone de tres competidores con roles definidos: el tekong, encargado del saque, y dos rematadores denominados apit kiri y apit kanan.

La cancha tiene dimensiones similares a las de una doble cancha de bádminton —13,4 por 6,1 metros— y una red ubicada en el centro a 1,52 metros de altura (1,42 metros en la rama femenina).

El saque se ejecuta con el pie mientras un compañero lanza el balón al aire. Cada equipo puede tocarlo un máximo de tres veces antes de enviarlo al campo contrario. Si la pelota cae fuera, un jugador roza la red o el equipo no logra devolverla, el punto pasa al rival. Los encuentros se disputan al mejor de tres sets, cada uno a 21 puntos; si hay empate a 20, el set continúa hasta que un conjunto obtenga dos puntos de ventaja.

La pelota, construida con ratán o fibra sintética, pesa menos de 180 gramos

Un jugador de uniforme azul salta en el aire y patea una pelota de fibra tejida sobre una red en una cancha cubierta.
Los representantes acordaron en Kuala Lumpur una denominación común para la modalidad y sentaron las bases del reglamento moderno que organiza las competencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elemento central del juego es un balón de diseño único. Según las normas de la ISTAF, debe ser esférico, con entre 12 y 14 orificios y 20 intersecciones. Su circunferencia oscila entre 42 y 44 centímetros en competencias masculinas, y entre 43 y 45 centímetros en las femeninas, con un peso de entre 170 y 180 gramos para los hombres y de entre 150 y 160 gramos para las mujeres.

Fabricada originalmente con ratán natural, la pelota evolucionó hacia modelos de fibra sintética que ofrecen mayor durabilidad y comportamiento uniforme durante los partidos. Su estructura entrelazada permite un control preciso con distintas partes del cuerpo y favorece los golpes rápidos que definen el ritmo de las competencias de élite.

La ligereza del balón es determinante para que los deportistas ejecuten los movimientos acrobáticos —patadas en el aire con el cuerpo invertido, similares a las de las artes marciales— que distinguen a esta disciplina de cualquier otro deporte de red en el mundo.

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