Estancamiento del turismo uruguayo comienza a revertirse: estiman aumento de argentinos en la temporada

Una playa de Punta del Este (EFE/Gianni Schiaffarino)

Guardar

El 2026 no está siendo un buen año para el turismo uruguayo. La cantidad de argentinos –los principales clientes del sector– que llegaron en la temporada de verano estuvo un 14% por debajo en comparación al período anterior, una caída que se acentuó con el paso de los meses. Pero para los operadores aparece una luz al fondo del túnel: un informe del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) muestra que el turismo está saliendo del “virtual estancamiento” que atraviesa.

El informe estima que en la próxima temporada Uruguay recibirá 1,2 millones de turistas provenientes de la región y que también habrá una recuperación de los visitantes argentinos.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó el último verano? En el período comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. La cantidad de argentinos que llegó a Uruguay estuvo un 14% por debajo de lo que había sido la temporada anterior, un porcentaje que se acentúo hacia el resto del primer semestre. Entre enero y junio, el ingreso de visitantes fue un 20% inferior en comparación al mismo período de 2025.

Esperan recuperación de la llegada de turistas a Uruguay (EFE/Gastón Britos)

“Los datos más recientes indican que dicha dinámica ha comenzado a revertirse”, señala Cinve. Según las proyecciones de este centro, cuando se complete el segundo semestre de 2026, la cantidad de visitantes argentinos estará solo un 3% por debajo de los que nos ingresaron en el segundo semestre de 2025. En los meses de septiembre y diciembre de 2026 se registrarían ingresos de visitantes en una cantidad por encima del número registrado en los mismos meses correspondientes a 2025.

PUBLICIDAD

“La recuperación tiende a consolidarse de cara a la próxima temporada”, estima este informe económico. El número de turistas provenientes de Argentina aumentaría 10% respecto a la temporada pasada. La llegada de visitantes tendría una trayectoria creciente: en diciembre el crecimiento interanual sería del 3%, en enero se ubicaría en el 10% y en febrero se elevaría al 17%. Al finalizar el año 2027, el turismo receptivo de origen argentino sería 10% más alto que en 2026, dice el documento.

Pero la clave para la salida de este “virtual estancamiento” –como lo llama este centro– es el mayor número de visitantes de origen brasileño, después de una caída del 2% en las llegadas en la temporada pasada.

PUBLICIDAD

Fotografía de archivo de una playa en la ciudad de Punta del Este (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

La caída de turistas brasileños del primer semestre se revertiría en el segundo semestre: las proyecciones de Cinve indican que la cantidad de visitantes de ese origen que arriben a Uruguay podría ser casi 17% mayor que los que ingresaron en el segundo semestre de 2025. A su vez, durante la próxima temporada llegarán 7% más brasileños que en la temporada pasada, alcanzando en enero de 2027 un flujo 24% mayor que en enero de 2026.

La dinámica contractiva que se registró la semana pasada se reflejó también en la llegada de uruguayos no residentes. Pero, en este caso, la reversión de la tendencia ocurriría recién en 2027. Tanto en el primer como en el segundo semestre del año que viene, llegarán más uruguayos no residentes, completando un registro global para el año “levemente positivo” (4% más visitantes).

PUBLICIDAD

El informe concluye que hay “buenas perspectivas” de cara al próximo verano. “Es esperable que, para la próxima temporada, ingresen a nuestro país 10% más de turistas provenientes de los países vecinos (Argentina, Brasil y uruguayos no residentes). De acuerdo a las estimaciones de Cinve, visitarían Uruguay 10% más de argentinos, 8% más de brasileños y 4% más de uruguayos no residentes”, dice el texto.

Fotografía de archivo en la que se registró a decenas de uruguayos y turistas extranjeros reunidos en el Mercado del Puerto de Montevideo, uno de los sitios más icónicos de la capital uruguaya. EFE/Federico Anfitti

Las proyecciones apuntan a que, el verano que viene, haya más turistas que en la temporada anterior. Se espera que entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 arriben a nuestro país 1.167.000 visitantes provenientes de la región.

PUBLICIDAD