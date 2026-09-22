San Juan: un menor asesinó a puñaladas a un joven de 17 años e hirió a su mellizo durante una fiesta por el Día del Estudiante

El fiscal confirmó que secuestraron un cuchillo, el cual está siendo peritado

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Un joven de 17 años, identificado como Uriel Alejandro Ríos Echegaray, murió tras recibir una puñalada durante una pelea ocurrida a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante en San Juan. Su hermano mellizo también fue atacado y sufrió heridas en el tórax y en un brazo. Por el crimen, un adolescente de 16 años se presentó voluntariamente ante la Justicia y quedó detenido.

El hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 5.15, en una finca ubicada sobre calle Alfonso XIII, entre las calles 13 y 14, en Pocito. Allí se había organizado una celebración a la que, según las primeras informaciones, asistieron unos 200 jóvenes de distintos colegios, entre ellos alumnos del Santa Teresita del Niño Jesús, al que concurrían los hermanos.

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A la salida de la fiesta se produjo una pelea en la que participaron los mellizos y otros jóvenes. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que una de las hipótesis bajo investigación es que el enfrentamiento comenzó luego de que uno de los hermanos arrojara una piedra contra el auto en el que se encontraban los presuntos agresores.

En medio de la pelea, Uriel recibió una puñalada en el pecho. Primero fue trasladado a un centro de salud de la zona y, debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Rawson, donde finalmente murió.

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Su hermano mellizo, en tanto, sufrió heridas punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo y también fue trasladado al mismo hospital. Según informaron, se encuentra fuera de peligro.

Uriel Ríos recibió una puñalada en el pecho

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, encabezada por los fiscales Roberto Ginsberg y Adolfo Díaz. Durante una conferencia de prensa, Ginsberg confirmó que en el lugar del ataque fue encontrado y secuestrado un cuchillo que será sometido a peritajes para determinar si se trata del arma utilizada en el crimen.

El fiscal también explicó que el hermano de Uriel ya pudo ser entrevistado por los investigadores y adelantó que volverán a tomarle declaración cuando se encuentre en “perfecto estado de salud”.

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Como parte de las primeras medidas, la fiscalía ordenó analizar las cámaras de seguridad y tomar declaración a los testigos que presenciaron la pelea para reconstruir la secuencia e identificar a todos los involucrados.

Horas después del crimen, durante la noche del lunes, un adolescente de 16 años señalado como el presunto autor material del homicidio se presentó voluntariamente en los Tribunales de San Juan.

El otro adolescente está internado en el Hospital Rawson

Debido a que el sospechoso es menor de edad, intervino la jueza María Julia Camus, a cargo del Segundo Juzgado de Niñez y Adolescencia de San Juan. Su abogado, Claudio Rodríguez, indicó que el adolescente quedó alojado en un centro para menores.

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“Está en un estado de ansiedad y de tristeza profunda”, aseguró el defensor en declaraciones a Radio Sarmiento.

Este martes por la mañana, familiares, amigos y compañeros despidieron a Uriel. El cortejo fúnebre pasó por la puerta del colegio al que asistía y luego sus restos fueron trasladados al cementerio San Miguel, donde fueron sepultados alrededor de las 11.30.

“La Comunidad Parroquial de Santa Teresita del Niño Jesús acompaña con profundo pesar a la familia de Uriel Ríos Echegaray ante su partida a la Casa del Padre”, expresó la institución educativa en su cuenta de Instagram.

También hubo mensajes de despedida de sus compañeros y familiares. “Uriel, danos fuerzas para salir adelante. Nos vas a hacer mucha falta”, escribieron allegados al adolescente en las redes sociales.

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