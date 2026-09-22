Kicillof abrió su gira en EEUU: se juntó con fondos de inversión para dar una señal a Wall Street

Guardar

El gobernador bonaerense Axel Kicillof abrió este martes su gira de proyección nacional en Nueva York con una reunión clave: un encuentro con representantes de fondos de inversión, que son tenedores de la deuda reestructurada de la provincia de Buenos Aires y con los que el gobierno provincial terminó llegando a un acuerdo en su totalidad en septiembre del año pasado.

Hubo representantes de diez fondos. Según pudo saber Infobae, entre ellos Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete. Nombres de peso en el mundo financiero. Vanguard, por caso, es el mayor administrador de fondos de Wall Street. Mientras que Eaton Vance es una subsidiaria de Morgan Stanley, el banco de inversión más grande del mundo.

PUBLICIDAD

Otra de las firmas que, pese a no tener bonos de PBA, pidió participar del encuentro fue BlackRock, que históricamente es un tenedor de deuda soberana del país. El encuentro sirvió para conocer el posicionamiento de la gestión de Kicillof en una agenda clave y de mutuo interés en la antesala de la elección del año que viene, con Kicillof como uno de los posibles candidatos de la oposición al gobierno de Javier Milei.

Axel Kicillof, Cecilia Nicolini y Carlos Bianco en Nueva York

El gobernador busca mostrar un perfil no rupturista. De hecho, semanas atrás, cuando el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, anunciaba el último pago por USD 420 millones de deuda, lanzaba una señal que este martes Kicillof intentó materializar: “Vamos a continuar cumpliendo las obligaciones que tiene la provincia de Buenos Aires, en muchos casos heredadas del gobierno de María Eugenia Vidal, que irresponsablemente había tomado una cuantiosa deuda en dólares, que ahora nosotros nos estamos ocupando, como siempre hizo el peronismo, de pagar en tiempo y forma”, dijo.

PUBLICIDAD

En la reunión con los representantes de los fondos de inversión también participó Javier Timerman, reconocido asesor financiero radicado en Nueva York. Tras esa reunión, Kicillof —junto con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini— recibió a representantes de grandes empresas. Entre ellas compañías vinculadas a los sectores de la energía; minería; petróleo y gas; biotecnología; comercialización de granos; y servicios tecnológicos, entre otros. Según reconstruyó este medio, firmas como Microsoft, Mastercard, Google, MetLife y Dreyfus se sentaron en la mesa.

El mandatario confirmó que la provincia de Buenos Aires seguirá cumpliendo sus compromisos

Kicillof lamentó que el gran momento para la Argentina, en este nuevo orden mundial, sea “desperdiciado por la política de Milei y las decisiones que toma el gobierno sin tener un plan concreto de desarrollo”. Además, habló sobre el RIGI y dijo que “necesitamos una política industrial que no pondere un sector sobre otro, sino que abarque grandes y pequeñas empresas que generen más empleo, de calidad y que contemple el cuidado del medio ambiente y nuestros recursos naturales”.

PUBLICIDAD

Antes de esta ronda de reuniones, el gobernador bonaerense participó en The New School de la jornada “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, organizada por el Observatorio de América Latina (OLA). Allí sostuvo que la Argentina y la región tienen oportunidades ante la reconfiguración del escenario internacional, aunque cuestionó el rumbo de la administración nacional.

“Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando”, planteó. También afirmó que el país dispone de recursos naturales, capacidades productivas, tradición industrial y desarrollo científico, pero advirtió que las políticas de Milei están “en las antípodas” de las necesidades de desarrollo.

PUBLICIDAD

La presencia de Kicillof en la ciudad estadounidense coincide con la estadía del presidente, Javier Milei, quien participa de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ambos mantienen actividades separadas.

El gobernador bonaerense participó en The New School de la jornada “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”

Integración regional y ecos del acto en Avellaneda

En su disertación en The New School, el gobernador también propuso avanzar hacia “una verdadera integración regional” que permita a América Latina actuar como bloque en el nuevo orden global. El planteo buscó enlazarse con el discurso que pronunció el sábado en Avellaneda, durante el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

El último sábado, ante militantes y dirigentes de distintas provincias, Kicillof pidió construir una alternativa nacional frente al Gobierno y sostuvo: “No me interesa una construcción a control remoto”. También afirmó que esa propuesta debe surgir de la escucha territorial, la participación y la organización en todo el país. En el cierre de aquella actividad, el mandatario bonaerense expresó: “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos permita terminar con este modelo y, sobre todo, empezar una etapa distinta”. La frase fue leída dentro del peronismo como una señal de sus aspiraciones presidenciales, aunque no haya formalizado una candidatura. Su gira inmediata por Nueva York alimenta las especulaciones sobre su candidatura presidencial.

PUBLICIDAD

Antes de partir a New York, Kicillof encabezó un multitudinario acto en Avellaneda

En tanto que antes de la charla en The New School, Kicillof se reunió con el vicerrector adjunto Christoph Cox y los codirectores de OLA, Michael Cohen y Margarita Gutman. La actividad congregó además al codirector del Centro de Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR), Mark Weisbrot; la copresidenta del Foro Mundial para una Nueva Economía (GFNE), Adriana Abdenur; la presidenta y directora ejecutiva del Centro de Política Internacional (CIP), Nancy Okail; y al profesor y exdecano de The New School, William Milberg, junto con economistas, analistas internacionales, especialistas en políticas públicas, docentes e investigadores de distintos países.

La agenda también incluye un encuentro con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, y una conferencia en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. La actividad con Mamdani también contará con la presencia del presidente de España, Pedro Sánchez, en la residencia del alcalde. Además, estarán representantes de distintos países que participarán de la Asamblea General de la ONU.

PUBLICIDAD

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Kicillof sostuvo que la Argentina —en rigor, la política de Javier Milei— “está desaprovechando la oportunidad de insertarse en el nuevo orden mundial” con una estrategia que aproveche la capacidad productiva, los recursos estratégicos y el desarrollo científico y tecnológico.