Crimen y Justicia

Conmoción en Córdoba: un adolescente de 16 años fue asesinado y detuvieron a su padrastro y a su hijo de 17 años

La víctima fue identificada como Lautaro Córdoba. El crimen ocurrió en un establecimiento rural de Higuera Vieja, cerca de Copacabana, en el norte provincial. La Justicia investiga las circunstancias del ataque y el rol de los dos acusados

Crimen Copacabana Córdoba
Un adolescente de 16 años fue asesinado en el paraje Higuera Vieja
Guardar

Higuera Vieja, un paraje ubicado en el noroeste de la provincia de Córdoba, a unos 135 kilómetros de la capital provincial y cerca de la localidad rural de Copacabana, quedó sacudido este martes por el asesinato de un adolescente de 16 años.

Por el hecho, fueron detenidos el padrastro de la víctima, de 35 años, y el hijo de este, de 17.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información oficial preliminar, el episodio comenzó anoche en una vivienda de la calle Pública sin número. Una mujer de 39 años se presentó ante las autoridades para denunciar que su pareja, identificado como Ermenegildo Acosta, se había mostrado agresivo y la golpeó.

La denunciante afirmó que el hombre decía estar poseído y le propinó trompadas. Según su relato, Acosta luego salió de la casa y se quitó la ropa. En este contexto, ella se retiró el lugar a buscar ayuda. Se dirigió a la comisaría, mientras sus hijos menores permanecieron dentro de la vivienda con el sospechoso.

PUBLICIDAD

Ya en horas de la mañana, poco antes de las 11 de este martes, los efectivos de la Departamental Ischilín llegaron al campo. Habían acudido al lugar en el marco de una investigación por un presunto hecho de violencia familiar. Sin embargo, se encontraron con un crimen: Lautaro Córdoba, de 16 años e hijo de la denunciante, había sido asesinado.

Crimen Copacabana Córdoba
El crimen ocurrió cerca de la localidad rural de Copacabana, a unos 137 kilómetros de la capital provincial

“El cuerpo presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego”, indicaron fuentes policiales. El Gabinete Científico realizó pericias en el establecimiento rural para determinar la mecánica del crimen y establecer las circunstancias del ataque.

En paralelo, la División Investigaciones detuvo a Acosta, acusado de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad. También arrestó a su hijo, de 17 años, a quien se le atribuye una presunta coautoría por homicidio calificado por alevosía.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una escopeta, un arma blanca, herramientas y dos teléfonos celulares que estaban en poder de los detenidos.

En el lugar también trabajaron autoridades policiales, personal del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable y la fiscal a cargo del expediente, Analía Cepede, de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.

La investigación continúa en manos de la Justicia para reconstruir lo ocurrido y definir la participación de cada uno de los acusados.

Temas Relacionados

CórdobaCopacabanaHomicidiosÚltimas noticiasAnalía Cepede

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras el choque, la defensa de “Pity” Álvarez hizo una presentación urgente ante la Justicia: “No puede permanecer solo”

Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños informaron que el músico se encerró en su casa todo el fin de semana y su familia llegó a llamar a un cerrajero. También pidieron que se concrete una evaluación interdisciplinaria ordenada en el marco de una causa que tramita en la Justicia Civil para determinar su capacidad

Tras el choque, la defensa de “Pity” Álvarez hizo una presentación urgente ante la Justicia: “No puede permanecer solo”

Horror en Pergamino: encontraron muerta a una pareja e investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

Luis Ismael Pereyra (85) y su pareja María Rosa Correa (41) presentaban lesiones compatibles con disparos de arma de fuego. Los investigadores encontraron una carta de despedida en el bolsillo del hombre. Se aguardan los resultados de las autopsias

Horror en Pergamino: encontraron muerta a una pareja e investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

Citaron a indagatoria al hombre que amenazó a Homero Pettinato en la puerta de su trabajo

El acusado fue identificado como Claudio Hernán Di Carlo, de 39 años. El conductor cuenta con consigna policial y botón antipánico

Citaron a indagatoria al hombre que amenazó a Homero Pettinato en la puerta de su trabajo

San Juan: un menor asesinó a puñaladas a un joven de 17 años e hirió a su mellizo durante una fiesta por el Día del Estudiante

El adolescente de 16 años señalado como autor del ataque se presentó de manera voluntaria ante la Justicia. La víctima recibió una puñalada en el pecho y su hermano sufrió heridas en el tórax y un brazo. En el lugar secuestraron un cuchillo

San Juan: un menor asesinó a puñaladas a un joven de 17 años e hirió a su mellizo durante una fiesta por el Día del Estudiante

Entre gritos y llamados de atención, declaró el último testigo del juicio por la muerte de Maradona: cómo será el tramo final

Se trata del perito oficial Pablo Ferrari, que afirmó ante los jueces que el Diez murió súbitamente y sin agonía. El 8 de octubre comenzarán los alegatos

Entre gritos y llamados de atención, declaró el último testigo del juicio por la muerte de Maradona: cómo será el tramo final

DEPORTES

Pablo Prigioni fue ascendido en la NBA: el nuevo rol que ocupará en su equipo y el elogio de su "jefe"

Pablo Prigioni fue ascendido en la NBA: el nuevo rol que ocupará en su equipo y el elogio de su "jefe"

Una leyenda del fútbol reveló que lo tentaron para volver a jugar a los 48 años: “El pie no envejece”

La Fórmula 1 tendrá otro piloto sudamericano: el cambio en la parrilla que está a punto de cerrarse

Enrique Sacco se lanzó como candidato a presidente de Independiente: “Tomé una de las decisiones más importantes de mi vida”

Un histórico del Real Madrid confesó que le gustaría contratar a Julián Álvarez: “Sería un buen fichaje para Mourinho”

TELESHOW

La terrible amenaza que recibió Denisse González de una fanática de Bautista Mascia: “¿Cuándo te vas a morir?”

La terrible amenaza que recibió Denisse González de una fanática de Bautista Mascia: “¿Cuándo te vas a morir?”

Habló un amigo del hombre que amenazó a Homero Pettinato: "Cuando murió la madre, un tío lo internó"

La reacción de Emilia Mernes con Bandana por el video de Maldita Noche que encendió la polémica: “Cómo les gusta”

El incómodo reencuentro de Graciela Alfano con Matías Alé: "No lo reconocí"

Habló por primera vez Hernán, el hombre que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “Cuando lo vi empecé a ver rojo”

INFOBAE AMÉRICA

Dignidad que no se rinde: Fundación del Río recibirá el Premio WOLA 2026 por defender el territorio frente al autoritarismo en Nicaragua

Dignidad que no se rinde: Fundación del Río recibirá el Premio WOLA 2026 por defender el territorio frente al autoritarismo en Nicaragua

Pitbull mata a su dueño tras atacarlo dos veces en la capital de Honduras ¿Qué pasará con el perro?

Detienen a presunta sobrina de “Pecho de Rata” con más de USD 15 mil en efectivo tras operativo en Costa Rica

Presidente Lula exige que régimen de Nicaragua permita a la oposición participar en las elecciones

El Niño podría provocar una pérdida cercana al 1% del PIB en Centroamérica y demás países de la región