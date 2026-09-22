Conmoción en Córdoba: un adolescente de 16 años fue asesinado y detuvieron a su padrastro y a su hijo de 17 años

Un adolescente de 16 años fue asesinado en el paraje Higuera Vieja

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Higuera Vieja, un paraje ubicado en el noroeste de la provincia de Córdoba, a unos 135 kilómetros de la capital provincial y cerca de la localidad rural de Copacabana, quedó sacudido este martes por el asesinato de un adolescente de 16 años.

Por el hecho, fueron detenidos el padrastro de la víctima, de 35 años, y el hijo de este, de 17.

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De acuerdo con la información oficial preliminar, el episodio comenzó anoche en una vivienda de la calle Pública sin número. Una mujer de 39 años se presentó ante las autoridades para denunciar que su pareja, identificado como Ermenegildo Acosta, se había mostrado agresivo y la golpeó.

La denunciante afirmó que el hombre decía estar poseído y le propinó trompadas. Según su relato, Acosta luego salió de la casa y se quitó la ropa. En este contexto, ella se retiró el lugar a buscar ayuda. Se dirigió a la comisaría, mientras sus hijos menores permanecieron dentro de la vivienda con el sospechoso.

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Ya en horas de la mañana, poco antes de las 11 de este martes, los efectivos de la Departamental Ischilín llegaron al campo. Habían acudido al lugar en el marco de una investigación por un presunto hecho de violencia familiar. Sin embargo, se encontraron con un crimen: Lautaro Córdoba, de 16 años e hijo de la denunciante, había sido asesinado.

El crimen ocurrió cerca de la localidad rural de Copacabana, a unos 137 kilómetros de la capital provincial

“El cuerpo presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego”, indicaron fuentes policiales. El Gabinete Científico realizó pericias en el establecimiento rural para determinar la mecánica del crimen y establecer las circunstancias del ataque.

En paralelo, la División Investigaciones detuvo a Acosta, acusado de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad. También arrestó a su hijo, de 17 años, a quien se le atribuye una presunta coautoría por homicidio calificado por alevosía.

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Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una escopeta, un arma blanca, herramientas y dos teléfonos celulares que estaban en poder de los detenidos.

En el lugar también trabajaron autoridades policiales, personal del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable y la fiscal a cargo del expediente, Analía Cepede, de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.

La investigación continúa en manos de la Justicia para reconstruir lo ocurrido y definir la participación de cada uno de los acusados.